Mám děsivé psychické problémy, říká syn supermodelky Cindy Crawfordové

Presley Gerber, syn supermodelky Cindy Crawfordové a obchodníka Randeho Gerbera, se tento týden fanouškům svěřil s hodně osobním přiznáním. Šestadvacetiletý model na Instagramu zveřejnil černobílé video, ve kterém chtěl „vnést trochu jasna“ do spekulací kolem svého zdravotního stavu. Mluvil otevřeně o dlouhodobých psychických potížích, které označil za „děsivé“.
Presley Gerber, Kaia Gerberová, Cindy Crawfordová a Rande Gerber (Paříž, 29....

Presley Gerber, Kaia Gerberová, Cindy Crawfordová a Rande Gerber (Paříž, 29. září 2017) | foto: Profimedia.cz

Rande Gerber, Cindy Crawfordová a jejich děti Kaia a Presley na The Fashion...
Kaia Gerberová, její bratr Presley Gerber a jejich rodiče Cindy Crawfordová a...
Rafferty Law a Presley Gerber na přehlídce Dolce&Gabbana (Miláno, 18. června...
Presley Gerber
Ve videu přiznal, že bojuje s nočními děsy a silnými panickými atakami a že kvůli tomu bere několik druhů léků. „Upřímnost je ta nejlepší cesta,“ řekl a dodal, že aktuálně užívá buprenorfin dvakrát denně a také benzodiazepiny, jejichž dávkování se podle něj mění. Přiznal také, že si v noci nebo při silných záchvatech bere Xanax a ráno Valium.

Presley se dotkl i tématu ztrát, které v poslední době zažil. „Měl jsem spoustu ztrát v různých podobách. Není to výmluva, ale vysvětluje to, kde teď jsem,“ řekl. Detaily neupřesnil, rodina ale letos přišla o psa Widgeta, k jehož ztrátě se dříve vyjadřovala i jeho sestra Kaia.

Rande Gerber, Cindy Crawfordová a jejich děti Kaia a Presley na The Fashion Awards 2018 (Londýn, 10. prosince 2018)

Velkou frustraci u něj vyvolává i samotná léčba. Popsal, že mu chybí jasné vedení od lékařů. „Chtěl bych slyšet: ber tohle třikrát denně. Místo toho dostanu dvacet léků a pokyny typu: Vezmi si to, když se cítíš špatně. To já ale nechci,“ přiznal s tím, že vystřídal už patnáct psychiatrů a celý proces je pro něj velmi vyčerpávající.

Na závěr Presley řekl, že se snaží obklopovat lidmi, kteří mu pomáhají, a zároveň se držet dál od Hollywoodu, ve kterém vyrůstal. Přiznal také, že abstinuje od alkoholu. „Snad si někdo řekne, že v tom není sám. Protože tak se cítím já většinu času,“ vzkázal s tím, že doufá, že jeho otevřenost pomůže ostatním.

Mám děsivé psychické problémy, říká syn supermodelky Cindy Crawfordové

Presley Gerber, Kaia Gerberová, Cindy Crawfordová a Rande Gerber (Paříž, 29. září 2017)

