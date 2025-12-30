Mám děsivé psychické problémy, říká syn supermodelky Cindy Crawfordové

Ve videu přiznal, že bojuje s nočními děsy a silnými panickými atakami a že kvůli tomu bere několik druhů léků. „Upřímnost je ta nejlepší cesta,“ řekl a dodal, že aktuálně užívá buprenorfin dvakrát denně a také benzodiazepiny, jejichž dávkování se podle něj mění. Přiznal také, že si v noci nebo při silných záchvatech bere Xanax a ráno Valium.
Presley se dotkl i tématu ztrát, které v poslední době zažil. „Měl jsem spoustu ztrát v různých podobách. Není to výmluva, ale vysvětluje to, kde teď jsem,“ řekl. Detaily neupřesnil, rodina ale letos přišla o psa Widgeta, k jehož ztrátě se dříve vyjadřovala i jeho sestra Kaia.
Velkou frustraci u něj vyvolává i samotná léčba. Popsal, že mu chybí jasné vedení od lékařů. „Chtěl bych slyšet: ber tohle třikrát denně. Místo toho dostanu dvacet léků a pokyny typu: Vezmi si to, když se cítíš špatně. To já ale nechci,“ přiznal s tím, že vystřídal už patnáct psychiatrů a celý proces je pro něj velmi vyčerpávající.
Na závěr Presley řekl, že se snaží obklopovat lidmi, kteří mu pomáhají, a zároveň se držet dál od Hollywoodu, ve kterém vyrůstal. Přiznal také, že abstinuje od alkoholu. „Snad si někdo řekne, že v tom není sám. Protože tak se cítím já většinu času,“ vzkázal s tím, že doufá, že jeho otevřenost pomůže ostatním.