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Ve 27 letech zemřel syn modelky Cindy Crawfordové, rodina žádá o soukromí
Presley Gerber, syn supermodelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera, zemřel v neděli 20. září ve věku 27 let. Podle úřadu soudního lékaře okresu Los Angeles zemřel v odvykacím zařízení Resolutions Living v kalifornské Santa Monice. Policie nyní jeho smrt vyšetřuje jako podezření na předávkování.
Policisté vyjeli 20. září kolem 9:35 místního času k telefonickému oznámení o možném předávkování v ulici Berkeley Street, kde se nachází léčebné zařízení. Na místě nalezli mrtvého Presleyho Gerbera. Podle policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na jeho smrti měl podíl někdo další.
Podle informací, které zveřejnil server Page Six s odvoláním na zdroj obeznámený se zásahem, zůstali policisté, hasiči a záchranáři na místě přibližně tři hodiny. Záchranná služba přitom Presleyho Gerbera podle údajů losangeleského úřadu soudního lékaře prohlásila za mrtvého v 9:45 místního času.
Přesná příčina smrti zatím není známá. Úřad soudního lékaře okresu Los Angeles uvedl, že ač pitva již byla provedena, vyšetřování pokračuje a na definitivní závěr je třeba počkat na další výsledky. Zahraniční média s odvoláním na informace z tísňového volání uvedla, že před smrtí došlo také k srdeční zástavě.
Úmrtí potvrdila v pondělí také rodina. Její zástupkyně požádala jménem Cindy Crawfordové, Randeho Gerbera a Presleyho mladší sestry Kaie Gerberové o soukromí v této těžké a bolestné době.
Gerber pobýval v zařízení určeném lidem, kteří se potýkají se závislostí. Luxusní rezidence se nachází v prestižní části Los Angeles a nabízí výhled na oceán i město. Klientům poskytuje nepřetržitou péči, jídlo připravované šéfkuchařem nebo například domácí kino. Na léčbě se podle informací zařízení podílejí psychiatři, psychologové, sociální pracovníci a poradci zaměření na partnerské a rodinné vztahy. Tým kombinuje vědecky podložené metody s dalšími terapeutickými přístupy.
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Kaia krátce před Presleyho smrtí prolomila mlčení. Jeho závislost dopadla i na ni
Presleyho pobyt v zařízení souvisel s dlouhodobými problémy, o nichž otevřeně mluvil. Přesnou příčinu jeho smrti však stále určuje úřad soudního lékaře.
Gerber se stejně jako jeho slavná matka věnoval modelingu. V roce 2016 debutoval na přehlídkovém mole značky Moschino a později pracoval například pro Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger nebo Ralph Lauren. V roce 2018 se objevil také po boku své matky v reklamě Pepsi během Super Bowlu.
O svých osobních problémech Presley v minulosti hovořil veřejně. Mluvil o psychických obtížích, depresích a problémech spojených s návykovými látkami. V rozhovoru pro podcast Studio 22 v roce 2023 vysvětloval, že své zkušenosti chce využít k tomu, aby pomohl lidem, kteří se ocitli v podobné situaci.
„Potýkal jsem se s psychickými problémy, depresemi a dalšími věcmi, které s tím souvisejí. Myslím, že ať pomohu jednomu člověku, nebo stovce lidí dostat se ze situace, v níž jsem se kdysi ocitl já, bude mi to stačit,“ uvedl tehdy. „Doufám, že se někteří lidé poučí z mých chyb a nebudou muset dělat stejné chyby jako já,“ řekl.
Gerberovy dlouhodobé problémy se závislostí zmínila letos také jeho mladší sestra Kaia Gerberová v rozhovoru pro magazín Vogue. Podle ní šlo o problém, který rodinu provázel řadu let.
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