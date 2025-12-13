Nedávno jste se zpěvačkou Márou vypustil do světa píseň i s videoklipem. Nese název Láska v pozdějším věku. Co vy a láska v pozdějším věku?
Když má člověk kliku, tak láska přijde. Není o hledání. Buď se vám poštěstí, nebo ne. A platí to v jakémkoli věku. I v mládí je to o náhodě a o štěstí. Takže já nikoho nehledám a nechávám všechno plynout. Pokud někoho potkám, budu samozřejmě rád i v tom pozdějším věku.
Vyhovuje vám trávit čas o samotě, nebo spíš vyhledáváte společnost?
Já mám doma neustálou společnost kocoura Tlustoprda a teď tedy ještě dalších dvou koček, které jsem si vzal z útulku. Takže nejsem úplně sám. Mám vedle sebe zvířecí parťáky. Ale je pravda, že už jen kvůli malování potřebuji být často sám, protože se musím soustředit. Nejsem zkrátka ve fázi hledání protějšku, jen abych vedle sebe někoho měl. Mám už za sebou několik vztahů. Z jednoho dlouhodobého vzešly mé dvě mladší děti. Matka mých dětí byla bezvadná mamka i ženská, nicméně na křižovatce života jsme se nakonec rozešli.
Když cítím, že se to v té hlavě zase nějak nakumuluje, pomůže mi jedině pohyb. Nedovolí té šedi, aby se rozlila, a je mi lépe.