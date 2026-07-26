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O kolapsu, antidepresivech, tanci i stárnutí. Kristina Kloubková vypráví

Bibiana Martina Hykl
  16:06

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Kristina Kloubková | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Bývala tanečnicí, dnes se věnuje především moderování, ale ráda by se vrátila zpět i k herectví. Řeč je o Kristině Kloubkové, která v rozhovoru pro iDNES prozradila, jak bojuje s menopauzou, na co se v životě těší a co jí dělá největší radost. Statečně se pere s pubertou dcery a užívá si každý okamžik v životě plnými doušky.

Když se člověk koukne na to, co vše jste v životě dokázala, je toho opravdu hodně. Splnila jste si ale opravdu to, co jste si vysnila?
To je hezká otázka. Já jsem odmalička věděla, že chci stejně jako moje máma a táta tancovat. Ale ty sny, který jsem měla, jsem si nikdy nesplnila, protože jsem chtěla dělat balet na vrcholové úrovni. Chtěla jsem dělat Giselle, chtěla jsem dělat Odettu a Odilii v Labutím jezeru, ale neměla jsem ty dispozice. Nedávno jsem se dozvěděla, že talenty jsou geny. Takže jsem teď mluvila i s dcerou o tom, že talenty se musí rozvíjet a musí se na nich pracovat. Já jsem neměla fyzický talent na tancování, ale určitě jsem měla nějaký dar. Nějakou vlohu k tančení. Talent jsem jen rozvíjela jiným směrem. A byla jsem šťastná, i když jsem postupem času změnila balet za muzikál.

Prošla jsem si long covidem a myslela jsem si, že je mi zle kvůli tomu. Tak jsem šla k lékaři, kde jsem je poprosila, aby mě vyšetřili, když je mi stále špatně.

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