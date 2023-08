Touhu být herečkou jsem dlouho tajila. I kvůli strýci, říká Šárka Krausová

Vaší poslední rolí byla praporčice René Krejčí ze seriálu Pod hladinou. Žádala si speciální přípravu?

Byl to pro mě obrovský zážitek. Kluci potápěči, kteří nás vše učili, byli úžasní. Oni jsou skutečně ti, kteří tuhle strašně těžkou práci u policie dělají. Hledají důkazy, případně mrtvá těla, a to v našich věčně studených a naprosto kalných vodách. Slyšet jejich příběhy z případů, to člověku opravdu tuhla krev v žilách. Mám před nimi velký respekt. Je to samozřejmě psychicky náročné a nic neulehčuje fakt, že se musejí orientovat ve vodě, kde není vidět ani na metr. Jde o kooperaci dvou až tří lidí, kteří jsou na sobě naprosto závislí. Je to velmi nebezpečné povolání.

Když jsem si řekla, že už přestanu pochybovat a budu hrát pro radost svou i diváků s lehkostí, zjistila jsem, že po představeních přestávám být tak příšerně vyčerpaná.