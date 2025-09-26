Muži mi posílají odhalené snímky, které po nich nechci, stěžuje si Bobina z Bachelora

V minulosti jste se účastnila reality show Bachelor. Můžete takto odstupem času říct, co vám účast v pořadu dala a co vzala?
Šla jsem do soutěže s tím, abych vyhrála lásku a srdce Honzy. To jsem sice nevyhrála, ale myslím, že jsem získala srdce publika. A díky mému výroku o pohodindě se ozývá spousta milých lidí. Mám okolo sebe komunitu úžasných lidí, kteří vidí, jaká doopravdy jsem. A co se týče negativních věcí, tak se samozřejmě vyrojila spousta negativního hodnocení na mou osobu, lidé psali negativní komentáře, posílali zprávy. Ta vlna už ale přešla a teď převládají pozitiva. Po soutěži se mi otevřely nové příležitosti. Točila jsem například tři filmy a užívám si to.
Máte pocit, že vám soutěž nějak otevřela dveře do světa šoubyznysu?
Určitě. Původně jsem tedy neměla ambice hrát třeba ve filmu. Ale když pak ta nabídka přišla, tak mě to potěšilo. A musím říct, že mě to moc baví. Zahrála jsem si třeba s paní Dagmar Havlovou a splnila si tím vlastně sen. Chodím na zajímavé akce, kde potkávám zajímavé osobnosti. Přemýšlela jsem nad tím, že jsem opravdu dítě štěstěny. Co si manifestuji, to se mi pak častokrát splní. A do cesty mi chodí hezké věci.
Možná muži opravdu vycítili, že jsem hodná, a zneužili toho. Ale to je zkrátka život.