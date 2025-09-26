Muži mi posílají odhalené snímky, které po nich nechci, stěžuje si Bobina z Bachelora

Denise Ayverdi

Bibiana Martina Hykl
Sedmatřicetileté Denise Ayverdi lidé říkají Bobina a do povědomí veřejnosti se dostala hlavně díky účasti v reality show Bachelor. Za slávu po ukončení show je vděčná, byť už má své stalkery a muži jí posílají často velmi nevhodné fotografie. Lásku v soutěži nenašla a aktuálně ji ani nehledá. V mužích se zklamala. „Mnohokrát v životě jsem zažila nevěru, dnes mi nabídky chodí převážně od zvláštních typů a píšou podivné věci,“ svěřuje se.

V minulosti jste se účastnila reality show Bachelor. Můžete takto odstupem času říct, co vám účast v pořadu dala a co vzala?
Šla jsem do soutěže s tím, abych vyhrála lásku a srdce Honzy. To jsem sice nevyhrála, ale myslím, že jsem získala srdce publika. A díky mému výroku o pohodindě se ozývá spousta milých lidí. Mám okolo sebe komunitu úžasných lidí, kteří vidí, jaká doopravdy jsem. A co se týče negativních věcí, tak se samozřejmě vyrojila spousta negativního hodnocení na mou osobu, lidé psali negativní komentáře, posílali zprávy. Ta vlna už ale přešla a teď převládají pozitiva. Po soutěži se mi otevřely nové příležitosti. Točila jsem například tři filmy a užívám si to.

Máte pocit, že vám soutěž nějak otevřela dveře do světa šoubyznysu?
Určitě. Původně jsem tedy neměla ambice hrát třeba ve filmu. Ale když pak ta nabídka přišla, tak mě to potěšilo. A musím říct, že mě to moc baví. Zahrála jsem si třeba s paní Dagmar Havlovou a splnila si tím vlastně sen. Chodím na zajímavé akce, kde potkávám zajímavé osobnosti. Přemýšlela jsem nad tím, že jsem opravdu dítě štěstěny. Co si manifestuji, to se mi pak častokrát splní. A do cesty mi chodí hezké věci.

Možná muži opravdu vycítili, že jsem hodná, a zneužili toho. Ale to je zkrátka život.

Otec Elona Muska čelí obvinění ze sexuálního zneužívání pěti svých dětí

Errol Musk (79), otec Elona Muska (54), s nímž se tento miliardář nebaví už mnoho let, byl obviněn ze sexuálního zneužívání. A to hned pěti svými dětmi. Podle dokumentů získaných deníkem New York...

25. září 2025  8:30

Miriam Chytilová: Jsem spokojená s tím, jak stárnu. Plastiky jsou nepřirozené

Herečka, dabérka a dabingová režisérka Miriam Chytilová (60) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o stárnutí a plastikách. Maminka dvou dcer je spokojená s tím, jak vypadá, a věří, že úpravy nejsou...

25. září 2025

