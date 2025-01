Nemáme hody každý den. Maso jenom občas, říká Přemek Forejt

„Eva je člověk, který nikdy nespí. Dala si pauzu od natáčení, ale na druhou stranu si vzala spoustu jiné práce,“ vypráví Forejt. Jejich rodinný život prý až takových změn nedoznal. „Dělili jsme si starost o děti před tím a děláme to i teď. Eva je třeba vyzvedává, já zase odvážím kam je potřeba. Ona má výhodu, že má práci v Praze, já ji mám v Olomouci, takže nejsem každý večer doma,“ naráží na restauraci Entrée, kterou na Moravě vede.

Společně s Janem Punčochářem se objevuje v nováckém pořadu Ledničko, vyprávěj!, kde nejen vaří ze dvou zvolených surovin, ale vyptávají se svých hostů, co jim nesmí chybět doma v ledničce. V té Forejtově prý ale žádné zázraky nejsou. „Za blbosti a drahé suroviny peníze neutrácíme. Myslím, že ji naplňujeme správně. Máme v ní spousty věcí pro děti i nějaké mňamky pro nás,“ prozrazuje a popírá tak radu většiny kuchařů vařit především z kvalitních surovin, které jsou ovšem i drahé.

Přemek Forejt a Eva Burešová (Český slavík, 12. listopadu 2022)

„Tak my třeba nejíme každý den maso. A věci jako kaviár u nás taky nenajdete. Čas o času si uděláme radost a pěkné jídlo jako třeba kachnu, ale není to o tom, že bychom měli hody každý den,“ udivuje svým střízlivým stravováním. „Dělám nákup jednou týdně a vaříme z toho, co v lednici zbyde.“

S váhou problémy nikdy neměl, je prý drobný po rodičích. Neřeší ji zatím ani Eva Burešová, byť jí ráda. Navíc má teď velký energetický výdej, protože se připravuje na svůj koncert ve Foru Karlín, který se uskuteční prvního března. „Je to poprvé, kdy jsem součásti něčeho tak velkého. Taky se těším, že budu po delší době na pódiu tančit, takže v tom jsou ty moje přípravy velmi akční,“ říká zpěvačka a herečka.

Zvažovala dokonce, že začne posilovat. „Spousta zpěváků chodí před větším koncertem na tréninky a do fitka, aby měli potřebnou fyzičku, tak jsem si říkala, že bych asi taky měla. Ale nakonec jsem to zavrhla. Vždyť já pořád hraji v divadle v muzikálech a v některých i tancuji, třeba v Bodyguardovi v Karlíně, takže to nemám zapotřebí. Ta průprava tam je. Spíš přemýšlím o tom, co na pódiu řeknu, aby ten večer jel podle nějakého scénáře,“ přemítá.

Přemek Forejt a Eva Burešová (Praha, 30. září 2023)

Po natáčení se jí nestýská a časného ranního vstávání se ani tak nezbavila, protože vypravuje syna do školy. „Že bych v noci plakala, že nejsem před kamerou, to opravdu ne, ale kolegové, jak ze strany herců tak štábu, mi chybí. Ale jsme docela aktivní, pořád v kontaktu,“ prozradila.

Z Primy dostala nabídku, že se do seriálu může kdykoliv vrátit, zatím ji ale nezvažuje. Nevzala ani jiné, zajímavější příležitosti. Odmítla točit dva filmy. „Byly to krásné filmové nabídky, ale z časových důvodů jsem je nemohla vzít. Mám před sebou koncert, hraji divadlo a točím zábavný pořad pro televizi, to se s rodinou skloubit nedá. A taky jsem si říkala, že není proč dělat několik projektů najednou. Sice mě práce hodně baví, ale taky vyčerpává a já potřebuji být hlavně s dětmi. Film je film, je to fajn příležitost, ale pokud má přijít, tak ještě přijde,“ říká.

Naopak její partner Přemek Forejt by šel do nějakého filmu rád. Jako dítě chodil do dramatického kroužku a uvažoval o herecké kariéře. Nakonec se ale vyučil kuchařem a šel sbírat zkušenosti do světa. „Líbí se mi všechny seriály, které točí Voyo. Ať už je to Případ Roubal nebo Metoda Markovič: Hojer a teď se těším na Studnu,“ prozradil na slavnostní premiéře nového seriálu v Lucerně.

„Kdyby za mnou přišel někdo s něčím zajímavým, tak bych do toho šel. Ale nechtěl bych hrát sám sebe – Přemka Forejta, to jsem si už několikrát zkusil a to mně moc herecké nepřijde. Nevadila by mi ani záporná postava, klidně bych vzal i zabijáka,“ usmívá se.

Eva by byla určitě vděčnou divačkou, protože napínavé filmy miluje. „Líbí se mi krimi žánr a psychologické thrillery. Když ten příběh skončí tak, že máte výbuch v hlavně, protože tenhle konec jste nečekali. A takových filmů se teď točí hodně, takže je na co koukat,“ říká.