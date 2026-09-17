Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Překvapivý krok Buckinghamského paláce. Král se veřejně ohradil proti tvrzení švagra

Zuzana Stiboříková
  15:25
Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III.

Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III. | foto: AP

Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III.
Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III.
Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III.
Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III.
54 fotografií
Buckinghamský palác obvykle na mediální výpady neodpovídá. Tentokrát však udělal výjimku. Král Karel III. prostřednictvím mluvčího reagoval na kontroverzní výroky z nové knihy Charlese Spencera, bratra princezny Diany.

Příští týden v úterý 22. září 2026 vychází nejnovější biografie princezny Diany s názvem Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana, moje sestra). A jelikož je jejím autorem bratr zesnulé princezny Charles Spencer, její fanoušci a veřejnost s napětím očekávají citlivé perličky ze soukromí Diany i královské rodiny.

Na veřejnost už začaly pronikat první úryvky a řada z nich je značně šokující. Pozornosti neuniklo například Spencerovo tvrzení, že mu rozzuřený princ Charles několik dní po smrti princezny Diany řekl: „Buďte si jisti, že na ni brzy zapomeneme.“ Citaci ze Spencerovy knihy uveřejnil deník Daily Mail, který od čtvrtka 17. září začíná knihu vydávat na pokračování.

Záplava květin před Kensingtonským palácem na uctění památky zesnulé princezny Diany (Londýn, 4. září 1997)

Zármutek ovlivňuje paměť, tvrdí palác

Král Karel III. však oproti svým zvyklostem tyto informace dementoval. „I když se ke knihám z principu nevyjadřujeme, Jeho Veličenstvo si je vědomo toho, že bolest z bratrského zármutku může zastínit rozum, ovlivnit úsudek a zabarvit paměť způsoby, které ostatní nepoznávají, a to ani mnoho let po takové ztrátě,“ uvedl mluvčí Buckinghamského paláce, čímž Spencerova slova nepřímo popřel.

Palác zvolil stejně diplomatický způsob odpovědi jako za vlády královny Alžběty II., když reagoval na obvinění Harryho a Meghan z rasismu konstatováním, že „vzpomínky se mohou lišit.“

Hrabě Charles Spencer při příchodu do Kensingtonského paláce (Londýn, 1. července 2021)
Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025)
Dodi Al-Fayed a princezna Diana (Saint Tropez, 22. srpna 1997)
Princ William, princ Harry a princ Charles u záplavy květin před Kensingtonským palácem na počest zesnulé princezny Diany (Londýn, 5. září 1997)
54 fotografií

Smrt Diany rodinné vztahy ještě zhoršila

Princezna Diana zahynula 31. srpna 1997 po autonehodě v Paříži. Její smrt vyvolala nejen monstrózní reakci truchlících lidí, ale také obrovskou vlnu nevole vůči paparazzi a bulvárnímu tisku, kteří měli mít na autonehodě podíl. Média brzy obrátila zlobu davů proti královské rodině a zejména princi Charlesovi.

Ve snaze o usmíření s britskou veřejností trval nynější král Karel III. na tom, aby s ním za rakví Diany kráčeli i synové William a Harry. To se však nelíbilo Charlesi Spencerovi, Dianinu nejmladšímu bratrovi, který chtěl v průvodu za lafetou kráčet sám.

Právě v hádce mezi Dianiným bývalým manželem a bratrem ohledně organizace pohřbu měla zaznít věta, která nyní otřásá královskou rodinou.

Princ Charles, princ Harry, Charles Spencer, princ William a princ Philip na pohřbu princezny Diany (Londýn, 6. září 1997)

William kráčel za rakví s podmínkou, že s ním půjde i dědeček princ Philip (září 1997).

Spor o výchovu

Tehdejší veřejné mínění hrabě Spencer ještě podpořil svým projevem během pohřbu ve Westminsterském opatství, kde akcentoval rozchod Diany s královskou rodinou: „V posledním roce dokázala, že nepotřebuje žádný královský titul, aby dál rozdávala své nezaměnitelné kouzlo.“

Před třiceti lety skončilo manželství Diany a Charlese. Rozvod byl oproti svatbě tichý

Současně prezentoval i své postoje vůči výchově Williama a Harryho. „Slibuji, že my, tvoje pokrevní rodina, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pokračovali v tom nápaditém a láskyplném způsobu, jakým jsi vedla tyto dva výjimečné mladé muže, aby jejich duše nebyly jednoduše pohlceny povinnostmi a tradicemi, ale mohly svobodně zpívat, jak sis přála.“

Pohřební řeč a zejména pasáž, v níž hrabě Spencer otevřeně kritizoval Windsory a sliboval Dianiným synům ochranu před povinnostmi a tradicí, zasáhla nejen královskou rodinu, ale především prince Charlese, který Williama a Harryho vychovával.

George, William a Harry na Etonu: Proč královská rodina volí tuto školu?

Spencerovo vystoupení prohloubilo rozkol mezi rodinami a podle britských médií panovala nadále mezi oběma muži nevraživost. Dianini synové však s rodinou své matky vztahy nepřerušili a hrabě byl hostem na Williamově svatbě s Catherine v roce 2011 a také na Harryho svatbě s Meghan v roce 2018. Aktuální události však ukazují, že vzájemná hořkost nezmizela ani po skoro třiceti letech.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)

Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Překvapivý krok Buckinghamského paláce. Král se veřejně ohradil proti tvrzení švagra

Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III.

Buckinghamský palác obvykle na mediální výpady neodpovídá. Tentokrát však udělal výjimku. Král Karel III. prostřednictvím mluvčího reagoval na kontroverzní výroky z nové knihy Charlese Spencera,...

17. září 2026  15:25

S kým žije David Copperfield? Modelky střídal roky, s Češkou má dvě děti

David Copperfield a Chloe Gosselinovou na světové premiéře dokumentu HBO...

V minulosti prošly jeho náručí takové krásky, jako například Claudia Schifferová. Srdce legendárního kouzelníka si ale nakonec získala módní návrhářka, která si figurou rozhodně nezadá se slavnými...

17. září 2026  13:08

Hluboký dekolt, ruce na prsou i děsivé líčení. Premiéra Zrádců byla temná

Ve středu proběhla v Kongresovém centru slavnostní premiéra nové řady reality...

Ve středu proběhla v Kongresovém centru slavnostní premiéra nové řady reality show Zrádci. Zúčastnili se jí tvůrci, noví i bývalí soutěžící a dokonce i moderátoři konkurenční televize. Dress code byl...

17. září 2026  11:59

Třetí řada Zrádců teprve startuje, už se ale chystá velké finále. Lístky stojí až 50 tisíc

Slavnostní premiéra třetí série Zrádců, společné focení letošních 24 soutěžících

Finále třetí řady reality show Zrádci se uskuteční 2. prosince v pražské O2 areně. Diváci na místě zhlédnou premiéru poslední epizody, kterou doplní tříhodinová živá show. Nejlevnější vstupenky...

17. září 2026  11:56

Syn Heidi Klumové dostal k 21. narozeninám ferrari. Kaulitz splnil starý slib

Henry Samuel dostal ke svým 21. narozeninám od Toma Kaulitze vysněný dárek,...

Na takový narozeninový dárek se jen tak nezapomíná. Henry Samuel, syn modelky Heidi Klumové a zpěváka Seala, dostal ke svým 21. narozeninám červené Ferrari F430. Sportovní vůz mu věnoval jeho...

17. září 2026

Levínská ukázala nová prsa partnerce tři dny po operaci, ta svérázně zareagovala

Štěpánka a Alžběta Levínské na Instagramu (2026)

Basketbalistka Alžběta Levínská (26) alias Betty, kterou mohli letos diváci vidět v reality show Survivor Česko & Slovensko, se pochlubila výraznou novinkou. Sportovkyně podstoupila plastickou...

17. září 2026

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

17. září 2026  8:54

Adriana Sklenaříková slaví 55. Fanoušky šokovala účesem i vítězstvím ve Zrádcích

Jak šel čas s Adrianou Sklenaříkovou

Je jí čerstvě 55 let, ale stále patří k nejznámějším Slovenkám ve světě modelingu. Adrianu Sklenaříkovou proslavily dlouhé nohy a kampaň na push-up podprsenky Wonderbra. Své fanoušky však několikrát...

17. září 2026  5:30

Třicetiletý věkový rozdíl je obrovský, uznává Bohuš Matuš. Musel dát Lucii svobodu

Bohuš Matuš a Lucie

Bohuš Matuš má v současnosti pořádně nabitý pracovní program. Zkouší muzikál Monte Cristo, ve kterém po šestadvaceti letech ztvární roli dědečka Abbého Farii, hraje v muzikálu Troja a nechybí ani...

17. září 2026

Playmate oslavila devatenáct a letěla fotit do Cannes. Splněný sen, říká

Kristýna Anna Škodová na obálce magazínu Playboy (říjen 2026)

V osmnácti letech zvítězila v letošním ročníku castingu Hledáme Playmate 2026 a krátce po svých devatenáctých narozeninách odletěla do Cannes. Tam Kristýna Anna Škodová nafotila svoji první titulní...

17. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

David Copperfield uměl zmizet před zraky milionů. Ještě lépe schovává svůj soukromý život

David Copperfield

Generace dnešních náctiletých o něm zřejmě nikdy neslyšela, ale pro jejich rodiče to byl jeden z nejslavnějších lidí na světě. Americký mág a iluzionista David Copperfield vrátil umění kouzel a magie...

16. září 2026  16:29

StarDance 2026: kdy se začne vysílat a kdo s kým letos tančí

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Startuje 14. řada taneční soutěže StarDance. Česká televize odvysílá první přímý přenos již 10. října 2026. Produkce si pro diváky připravila také jednu novinku, jaká to je?

16. září 2026  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet