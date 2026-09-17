Překvapivý krok Buckinghamského paláce. Král se veřejně ohradil proti tvrzení švagra

Příští týden v úterý 22. září 2026 vychází nejnovější biografie princezny Diany s názvem Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana, moje sestra). A jelikož je jejím autorem bratr zesnulé princezny Charles Spencer, její fanoušci a veřejnost s napětím očekávají citlivé perličky ze soukromí Diany i královské rodiny.
Na veřejnost už začaly pronikat první úryvky a řada z nich je značně šokující. Pozornosti neuniklo například Spencerovo tvrzení, že mu rozzuřený princ Charles několik dní po smrti princezny Diany řekl: „Buďte si jisti, že na ni brzy zapomeneme.“ Citaci ze Spencerovy knihy uveřejnil deník Daily Mail, který od čtvrtka 17. září začíná knihu vydávat na pokračování.
Zármutek ovlivňuje paměť, tvrdí palác
Král Karel III. však oproti svým zvyklostem tyto informace dementoval. „I když se ke knihám z principu nevyjadřujeme, Jeho Veličenstvo si je vědomo toho, že bolest z bratrského zármutku může zastínit rozum, ovlivnit úsudek a zabarvit paměť způsoby, které ostatní nepoznávají, a to ani mnoho let po takové ztrátě,“ uvedl mluvčí Buckinghamského paláce, čímž Spencerova slova nepřímo popřel.
Palác zvolil stejně diplomatický způsob odpovědi jako za vlády královny Alžběty II., když reagoval na obvinění Harryho a Meghan z rasismu konstatováním, že „vzpomínky se mohou lišit.“
Smrt Diany rodinné vztahy ještě zhoršila
Princezna Diana zahynula 31. srpna 1997 po autonehodě v Paříži. Její smrt vyvolala nejen monstrózní reakci truchlících lidí, ale také obrovskou vlnu nevole vůči paparazzi a bulvárnímu tisku, kteří měli mít na autonehodě podíl. Média brzy obrátila zlobu davů proti královské rodině a zejména princi Charlesovi.
Ve snaze o usmíření s britskou veřejností trval nynější král Karel III. na tom, aby s ním za rakví Diany kráčeli i synové William a Harry. To se však nelíbilo Charlesi Spencerovi, Dianinu nejmladšímu bratrovi, který chtěl v průvodu za lafetou kráčet sám.
Právě v hádce mezi Dianiným bývalým manželem a bratrem ohledně organizace pohřbu měla zaznít věta, která nyní otřásá královskou rodinou.
Princ Charles, princ Harry, Charles Spencer, princ William a princ Philip na pohřbu princezny Diany (Londýn, 6. září 1997)
Spor o výchovu
Tehdejší veřejné mínění hrabě Spencer ještě podpořil svým projevem během pohřbu ve Westminsterském opatství, kde akcentoval rozchod Diany s královskou rodinou: „V posledním roce dokázala, že nepotřebuje žádný královský titul, aby dál rozdávala své nezaměnitelné kouzlo.“
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Současně prezentoval i své postoje vůči výchově Williama a Harryho. „Slibuji, že my, tvoje pokrevní rodina, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pokračovali v tom nápaditém a láskyplném způsobu, jakým jsi vedla tyto dva výjimečné mladé muže, aby jejich duše nebyly jednoduše pohlceny povinnostmi a tradicemi, ale mohly svobodně zpívat, jak sis přála.“
Pohřební řeč a zejména pasáž, v níž hrabě Spencer otevřeně kritizoval Windsory a sliboval Dianiným synům ochranu před povinnostmi a tradicí, zasáhla nejen královskou rodinu, ale především prince Charlese, který Williama a Harryho vychovával.
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Spencerovo vystoupení prohloubilo rozkol mezi rodinami a podle britských médií panovala nadále mezi oběma muži nevraživost. Dianini synové však s rodinou své matky vztahy nepřerušili a hrabě byl hostem na Williamově svatbě s Catherine v roce 2011 a také na Harryho svatbě s Meghan v roce 2018. Aktuální události však ukazují, že vzájemná hořkost nezmizela ani po skoro třiceti letech.
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