Podle ředitele marketingu TV Nova Jakuba Folaufa se připravovaný ročník výrazně zaměří také na digitální prostředí a zapojení mladého publika. „Chceme být ještě blíže divákům, zejména mladší generaci, která dnes sleduje obsah jiným způsobem. SuperStar však zůstává především o talentu, emocích a síle hudby – a to je něco, co funguje bez ohledu na platformu.“
Porotcovská křesla obsadí zavedená jména hudební i mediální scény: zpěvačka Ewa Farna, legendární hudebník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin.
Moderátorského postu se ujme Leoš Mareš: „Pro mě je SuperStar projekt, se kterým jsem úzce spjatý. Vnímám ji jako matku talentových soutěží a mám tu čest být její součástí,“ reagoval Mareš na návrat pořadu.
Kdo je Calin?
Brněnský raper patří aktuálně k nejvýraznějším hudebníkům na české scéně a také k těm nejstreamovanějším. Jeho celé jméno je Călin Panfili, narodil se v roce 1997 v moldavském Kišiněvě, ale od dětství žije v Brně.
Účast v porotě SuperStar bude pro něj premiérou: „Až jednou budu starý, chci si sestavit seznam věcí, které jsem v životě zažil. A myslím si, že být porotcem v SuperStar bude jedna z těch věcí, o kterých budu rád vyprávět svým vnoučatům.“
Pavol Habera zůstává
Z poroty minulé série zůstává pouze Pavol Habera, který je se soutěží spojený už od jejích začátků a dlouhodobě platí za nejpřísnějšího porotce. V předchozí řadě vedle něj usedli také Monika Bagárová, Patricie Solaříková (Pagáčová), Leoš Mareš a slovenský hudebník Marián Čekovský.
„Televizní obrazovka je silné médium a pokud se tam člověk objeví – a nemusí ani vyhrát, stačí, když zaujme – je to velmi dobrá výchozí pozice pro jeho další kariéru,“ říká Habera o návratu soutěže.
Sílu formátu a jeho generační přesah připomíná i Jakub Prachař. „SuperStar pro mě představuje první velký televizní formát svého druhu. Dodnes si pamatuji soutěžící z první série.“
Vizuální identita nové série
Vizuální identitu nové série podpoří výrazná propagační kampaň, kterou nafotil renomovaný fotograf Braňo Šimončík. Slovenský umělec dlouhodobě spolupracuje s hvězdami hudebního i filmového světa a jeho fotografie se objevily na titulních stranách prestižních magazínů, jako jsou Vogue, Vanity Fair nebo Numéro.
Formát uspěl ve více než 50 zemích
SuperStar se během let vysílání stala odrazovým můstkem pro mnoho úspěšných interpretů a významně ovlivnila hudební scénu v obou zemích. Nová série má ambici navázat na tuto tradici a přivést další silné osobnosti, které uspějí i na profesionální hudební scéně. Diváci se mohou těšit na moderní produkci, silné emoce a nezapomenutelné momenty, které k formátu SuperStar neodmyslitelně patří.
Formát SuperStar vychází z celosvětově úspěšné značky Idols, kterou vytvořil britský producent Simon Fuller a distribuuje ji společnost Fremantle. Od svého vzniku byly adaptace tohoto formátu vysílány ve více než 50 zemích světa, včetně USA (American Idol), Velké Británie (Pop Idol), Německa (Deutschland sucht den SuperStar) nebo Austrálie (Australian Idol). Česko-slovenská verze patří mezi nejúspěšnější regionální adaptace a dlouhodobě se těší vysoké popularitě u diváků.