Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Překvapivé jméno v porotě SuperStar 2026. Kdo doplní Haberu a Farnou?

Tereza Hrabinová
  13:06
Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Nová řada SuperStar odstartuje letos na podzim na TV Nova a Markíze. Kdo se ujme moderování a kdo usedne do poroty?
Porota letošní SuperStar

Porota letošní SuperStar | foto: Profimedia.cz

Z pěvecké talentové show SuperStar
TK Jesus Christ Superstar s Leošem Marešem
Raper Calin
Paľo Habera a Team na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července...
31 fotografií

Podle ředitele marketingu TV Nova Jakuba Folaufa se připravovaný ročník výrazně zaměří také na digitální prostředí a zapojení mladého publika. „Chceme být ještě blíže divákům, zejména mladší generaci, která dnes sleduje obsah jiným způsobem. SuperStar však zůstává především o talentu, emocích a síle hudby – a to je něco, co funguje bez ohledu na platformu.“

Porotcovská křesla obsadí zavedená jména hudební i mediální scény: zpěvačka Ewa Farna, legendární hudebník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin.

Moderátorského postu se ujme Leoš Mareš: „Pro mě je SuperStar projekt, se kterým jsem úzce spjatý. Vnímám ji jako matku talentových soutěží a mám tu čest být její součástí,“ reagoval Mareš na návrat pořadu.

Palo Habera

Ewa Farna

Leoš Mareš

Kdo je Calin?

Brněnský raper patří aktuálně k nejvýraznějším hudebníkům na české scéně a také k těm nejstreamovanějším. Jeho celé jméno je Călin Panfili, narodil se v roce 1997 v moldavském Kišiněvě, ale od dětství žije v Brně.

Účast v porotě SuperStar bude pro něj premiérou: „Až jednou budu starý, chci si sestavit seznam věcí, které jsem v životě zažil. A myslím si, že být porotcem v SuperStar bude jedna z těch věcí, o kterých budu rád vyprávět svým vnoučatům.“

Calin v Karlových Varech

Calin - Colours of Ostrava 2025, druhý den festivalu (17. července 2025)

Calin ve své první herecké roli ve filmu Bojovník

Pavol Habera zůstává

Z poroty minulé série zůstává pouze Pavol Habera, který je se soutěží spojený už od jejích začátků a dlouhodobě platí za nejpřísnějšího porotce. V předchozí řadě vedle něj usedli také Monika Bagárová, Patricie Solaříková (Pagáčová), Leoš Mareš a slovenský hudebník Marián Čekovský.

„Televizní obrazovka je silné médium a pokud se tam člověk objeví – a nemusí ani vyhrát, stačí, když zaujme – je to velmi dobrá výchozí pozice pro jeho další kariéru,“ říká Habera o návratu soutěže.

Sílu formátu a jeho generační přesah připomíná i Jakub Prachař. „SuperStar pro mě představuje první velký televizní formát svého druhu. Dodnes si pamatuji soutěžící z první série.“

SuperStar 2026 se blíží. Kdy začne, kdo je v porotě a kde sledovat nové díly

Vizuální identita nové série

Vizuální identitu nové série podpoří výrazná propagační kampaň, kterou nafotil renomovaný fotograf Braňo Šimončík. Slovenský umělec dlouhodobě spolupracuje s hvězdami hudebního i filmového světa a jeho fotografie se objevily na titulních stranách prestižních magazínů, jako jsou Vogue, Vanity Fair nebo Numéro.

Formát uspěl ve více než 50 zemích

SuperStar se během let vysílání stala odrazovým můstkem pro mnoho úspěšných interpretů a významně ovlivnila hudební scénu v obou zemích. Nová série má ambici navázat na tuto tradici a přivést další silné osobnosti, které uspějí i na profesionální hudební scéně. Diváci se mohou těšit na moderní produkci, silné emoce a nezapomenutelné momenty, které k formátu SuperStar neodmyslitelně patří.

Formát SuperStar vychází z celosvětově úspěšné značky Idols, kterou vytvořil britský producent Simon Fuller a distribuuje ji společnost Fremantle. Od svého vzniku byly adaptace tohoto formátu vysílány ve více než 50 zemích světa, včetně USA (American Idol), Velké Británie (Pop Idol), Německa (Deutschland sucht den SuperStar) nebo Austrálie (Australian Idol). Česko-slovenská verze patří mezi nejúspěšnější regionální adaptace a dlouhodobě se těší vysoké popularitě u diváků.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Nejčtenější

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Překvapivé jméno v porotě SuperStar 2026. Kdo doplní Haberu a Farnou?

Porota letošní SuperStar

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Nová řada SuperStar odstartuje letos na podzim na TV Nova a Markíze. Kdo se ujme moderování a kdo...

20. května 2026  13:06

Gilmorky jsem nikdy nesledoval, překvapila hvězda seriálu. Teď je viděla poprvé

Hvězdy seriálu Gilmorova děvčata (2002)

Herec Scott Patterson překvapil fanoušky přiznáním, že seriál Gilmorova děvčata, který ho proslavil, během vysílání nikdy neviděl. „Natáčeli jsme často i 14 hodin denně, neměl jsem energii potom...

20. května 2026  11:58

Mívala jsem hodně toxický vztah k vlastnímu tělu, přiznala Billie Eilish

Billie Eilish na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)

Popová zpěvačka Billie Eilish má na svůj žánr poměrně unikátní styl, kterému dominují volná trika, vytahané mikiny a široké kalhoty. V nedávném rozhovoru vysvětlila, proč se zrovna v takovém oblečení...

20. května 2026  11:02

Bratr princezny Diany se počtvrté oženil. Vzal si norskou archeoložku

Charles Spencer Cat Jarmanová v Londýně (12. června 2024)

Bratr zesnulé princezny Diany Charles Spencer (61) se oženil s norskou profesorkou archeologie Cat Jarmanovou (43). Soukromý obřad byl už v pátek v Arizoně. Pro hraběte je to čtvrtá svatba, pro...

20. května 2026  9:35

Skončil na vozíku, ale život nevzdal. Jančařík dabuje i produkuje divadlo

Michal Jančařík v pražském Divadle Metro (7. května 2026)

Stíhá toho víc než leckterý zdravý člověk. Poté, co opustil Novu, se Michal Jančařík věnuje dabingu a své agentuře Synagoga Concerts, která se čím dál víc orientuje na divadelní projekty. Jejím...

20. května 2026

Blbé jméno, super herečka. Svatbou bych ji zachránil, říká Bartoš o Babišové

Kryštof Bartoš v Show Jana Krause (květen 2026)

Herec Kryštof Bartoš (34) je hrdým otcem téměř ročního syna. V Show Jana Krause prozradil, jak se seznámil s jeho matkou i proč ho společně pojmenovali Oskar.

20. května 2026

V zásilce prádla SKIMS od Kim Kardashianové našla policie 90 kilo kokainu

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Spodní prádlo značky SKIMS od Kim Kardashianové se stalo součástí případu pašování velkého množství drog. Kokain v hodnotě v přepočtu 190 milionů korun našla policie v zásilce tohoto prádla, kterou z...

19. května 2026  21:01

Sami se dali dohromady v reality show. Pítr a Gábi provedou novou seznamkou

Petr Havránek a Gabriela Gašpárová

Novou seznamkou Are You The One? na Primě budou provázet ti nejpovolanější. Pár, který svou vlastní love story začal právě v reality show. V roli moderátorů se poprvé spolu představí Gabriela...

19. května 2026  13:37

Meghan a Harry slaví bronzovou svatbu. Ukázali dosud nezveřejněné fotky

Princ Harry a Meghan Markle se vzali v kapli svatého Jiří na hradě Windsor 19....

Vévodkyně ze Sussexu Meghan se na sociálních sítích pochlubila doposud nezveřejněnými snímky ze svatby s princem Harrym. Vzali se před osmi lety v kapli svatého Jiří na královském hradě Windsor....

19. května 2026  12:50

Vzbouřila jsem se, když mi chtěli vzít kus lebky, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová odhodila paruku.

Moderátorka a herečka Ladislava Něrgešová (50) promluvila otevřeně o operaci mozku v podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou na rádiu Blaník. Setkala se tam se svým lékařem Davidem Netukou a...

19. května 2026  9:34

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Michele Placido slaví 80. Komisař Corrado Cattani má o polovinu mladší manželku

Michele Placido v 80.letech v seriálu Chobotnice a v roce 2025

Italského herce Michela Placida, který se narodil 19. května 1946, asi nejvíce proslavila role nesmlouvavého komisaře Corrada Cattaniho z krimiseriálu Chobotnice. Nesmiřitelného bojovníka proti...

19. května 2026  8:52

Tohle už nikdy. Rozvod Ivu Janžurovou tak znechutil, že se už nikdy nevdala

Iva Janžurová byla hostem Moniky Zavřelové v pořadu Rozstřel (1. července 2024).

Jedna z nejslavnější českých hereček se vdala jen jednou. Krátká a bolestivá zkušenost ji však poznamenala na celý život a otce svých dvou dcer si proto nikdy nevzala.

19. května 2026  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.