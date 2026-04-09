Po loňské pauze diváci netrpělivě očekávali jména hvězd, které letos budou usilovat o titul krále nebo královny tanečního parketu v oblíbené soutěži StarDance... když hvězdy tančí. Přestože televize tajila maximum podrobností až do poslední chvíle, první jména rezonovala veřejným prostorem ještě před oficiálním oznámením účastníků.
StarDance 2026: Zpěváci, herci, tenista a kaskadérka
Kdo bude v porotě StarDance 2026
Nejistota a nedočkavé otazníky se však netýkají jenom osobností a jejich tanečníků, ale také odborné poroty, která se také pravidelně obměňuje. Kromě zkušených matadorů se mezi porotci 14. řady StarDance objeví i nová tvář.
Jako první Česká televize oznámila návrat přísného Zdeňka Chlopčíka, kterého v poslední řadě v roce 2024 nahradil Jan Tománek.
Už od druhé řady v roce 2007 je stálicí a ozdobou poroty slovenská tanečnice a pedagožka Tatiana Drexler žijící a dojíždějící na každý živý přenos z německého Hannoveru.
14. řadu bude opět provázet svébytný nekonvenční humor herce, moderátora, ale také někdejšího tanečníka skupiny UNO Richarda Genzera.
Tentokrát usedne v porotě vedle Táni Drexler i další žena, choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.
Kdo je Jana Burkiewiczová?
Navzdory cizímu jménu je Jana Burkiewiczová česká tanečnice a současně choreografka, režisérka a zakladatelka souboru Burkicom. Řadí se mezi přední osobnosti českého současného tance. Její autorská tvorba spojuje současný tanec, fyzické divadlo a nový cirkus, které společně tvoří jedinečný směr dramatického vyjádření.
S Českou televizí spolupracuje dlouhodobě a podílela se na řadě projektů Opery Národního divadla v Praze nebo Moravské galerie v Brně. Její inscenace Ostrov! získala v roce 2021 nominaci na Cenu Divadelních novin a nominaci na Cenu Thálie.
Ženy coby porotkyně ve StarDance
Poslední řadu let byla jedinou ženou v porotě Tatiana Drexler. Diváci, kteří sledují soutěž od začátku, však jistě pamatují šéfku taneční školy Maestro Evu Bartuňkovou, která se v roce 2006 stala historicky první porotkyní StarDance. Její snacha Kateřina Bartuňek Hrstková si v roce 2024 vytančila po boku Oskara Hese korunu královny tanečního parketu.
Vedle Tatiany Drexler pak v roce 2007 usedla účastnice první řady a herečka Mahulena Bočanová, ve třetí řadě pak tanečnice Leona Kvasnicová (Qaša) a v roce 2010 Petra Kostovčíková, která si z první řady odnesla druhé místo jako taneční partnerka Václava Vydry.
|Jméno
|Ročník
|Rok
|Eva Bartuňková
|1. řada
|2006
|Tatiana Drexler
|2. – 14. řada
|2007 – 2026
|Mahulena Bočanová
|2. řada
|2007
|Leona Kvasnicová (Qaša)
|3. řada
|2008
|Petra Kostovčíková
|4. řada
|2010
|Jana Burkiewiczová
|14. řada
|2026
Účastníci StarDance 2026: hvězdy a moderátoři
O titul krále a královny tanečního parketu budou letos na podzim usilovat zpěvačka Marta Jandová, zpěváci Vojtěch Dyk a Tomáš Polák ze skupiny O5 a Radeček, herečka a režisérka Petra Nesvačilová, herci Sara Sandeva, Tomáš Matonoha, Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová a dva sportovci – kaskadérka Hana Dvorská a tenista Radek Štěpánek.
|Marta Jandová
|zpěvačka
|51 let
|Tomas Sean Pšenička
|herec
|21 let
|Sara Sandeva
|herečka
|28 let
|Radek Štěpánek
|tenista
|47 let
|Hana Dvorská
|kaskadérka
|65 let
|Tomáš Matonoha
|herec
|55 let
|Luciana Tomášová
|herečka
|30 let
|Tomáš Polák
|zpěvák O5 a Radeček
|46 let
|Petra Nesvačilová
|herečka
|40 let
|Vojtěch Dyk
|herec
|40 let
Jména moderátorů sice zatím uveřejněna nebyla, ale diváci nepochybují, že opět uvidí ikonickou dvojici Marka Ebena a Terezu Kostkovou, kteří se soutěže účastní od začátku bez jediné výjimky, vyjma covidového roku 2021, kdy musel Terezu Kostkovou na jeden večer zaskočit Aleš Háma.
Jediné, co tedy zůstává doslova ve hvězdách, jsou profesionální tanečníci, kteří se ujmou umělců a sportovců a provedou je soutěží od prvních tanečních krůčků až po finále. Složení tanečních párů ČT oznámí na tiskové konferenci 21. dubna 2026.