Překvapení v porotě StarDance 2026. Televize oznámila nečekané jméno

Zuzana Stiboříková
  13:34
Česká televize připravila fanouškům StarDance velké překvapení - novou tvář v porotě. Po dlouhé době zasednou za stůl s kartičkami s body dvě dámy, Tatiana Drexler a choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová. Kdo jsou další porotci?
Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026)

Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026) | foto: © Česká televize

Zdeněk Chlopčík ve StarDance XIV (2026)
Tatiana Drexler ve StarDance XIV (2026)
Richard Genzer ve StarDance XIV (2026)
Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben
Po loňské pauze diváci netrpělivě očekávali jména hvězd, které letos budou usilovat o titul krále nebo královny tanečního parketu v oblíbené soutěži StarDance... když hvězdy tančí. Přestože televize tajila maximum podrobností až do poslední chvíle, první jména rezonovala veřejným prostorem ještě před oficiálním oznámením účastníků.

StarDance 2026: Zpěváci, herci, tenista a kaskadérka

Kdo bude v porotě StarDance 2026

Nejistota a nedočkavé otazníky se však netýkají jenom osobností a jejich tanečníků, ale také odborné poroty, která se také pravidelně obměňuje. Kromě zkušených matadorů se mezi porotci 14. řady StarDance objeví i nová tvář.

Jako první Česká televize oznámila návrat přísného Zdeňka Chlopčíka, kterého v poslední řadě v roce 2024 nahradil Jan Tománek.

V Hannoveru si z Tatiany Drexler utahují. Chtějí, aby byla krásná

Už od druhé řady v roce 2007 je stálicí a ozdobou poroty slovenská tanečnice a pedagožka Tatiana Drexler žijící a dojíždějící na každý živý přenos z německého Hannoveru.

14. řadu bude opět provázet svébytný nekonvenční humor herce, moderátora, ale také někdejšího tanečníka skupiny UNO Richarda Genzera.

Tentokrát usedne v porotě vedle Táni Drexler i další žena, choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.

Kdo je Jana Burkiewiczová?

Navzdory cizímu jménu je Jana Burkiewiczová česká tanečnice a současně choreografka, režisérka a zakladatelka souboru Burkicom. Řadí se mezi přední osobnosti českého současného tance. Její autorská tvorba spojuje současný tanec, fyzické divadlo a nový cirkus, které společně tvoří jedinečný směr dramatického vyjádření.

S Českou televizí spolupracuje dlouhodobě a podílela se na řadě projektů Opery Národního divadla v Praze nebo Moravské galerie v Brně. Její inscenace Ostrov! získala v roce 2021 nominaci na Cenu Divadelních novin a nominaci na Cenu Thálie.

Prahu roztančí burza pohybových umělců, představí i prestižní choreografku

Ženy coby porotkyně ve StarDance

Poslední řadu let byla jedinou ženou v porotě Tatiana Drexler. Diváci, kteří sledují soutěž od začátku, však jistě pamatují šéfku taneční školy Maestro Evu Bartuňkovou, která se v roce 2006 stala historicky první porotkyní StarDance. Její snacha Kateřina Bartuňek Hrstková si v roce 2024 vytančila po boku Oskara Hese korunu královny tanečního parketu.

Vedle Tatiany Drexler pak v roce 2007 usedla účastnice první řady a herečka Mahulena Bočanová, ve třetí řadě pak tanečnice Leona Kvasnicová (Qaša) a v roce 2010 Petra Kostovčíková, která si z první řady odnesla druhé místo jako taneční partnerka Václava Vydry.

Porotkyně ve StarDance...když hvězdy tančí
JménoRočníkRok
Eva Bartuňková1. řada2006
Tatiana Drexler2. – 14. řada2007 – 2026
Mahulena Bočanová2. řada2007
Leona Kvasnicová (Qaša)3. řada2008
Petra Kostovčíková4. řada2010
Jana Burkiewiczová14. řada2026

Účastníci StarDance 2026: hvězdy a moderátoři

O titul krále a královny tanečního parketu budou letos na podzim usilovat zpěvačka Marta Jandová, zpěváci Vojtěch Dyk a Tomáš Polák ze skupiny O5 a Radeček, herečka a režisérka Petra Nesvačilová, herci Sara Sandeva, Tomáš Matonoha, Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová a dva sportovci – kaskadérka Hana Dvorská a tenista Radek Štěpánek.

Potvrzení účastníci StarDance 2026
Marta Jandovázpěvačka51 let
Tomas Sean Pšeničkaherec21 let
Sara Sandevaherečka28 let
Radek Štěpánektenista47 let
Hana Dvorskákaskadérka65 let
Tomáš Matonohaherec55 let
Luciana Tomášováherečka30 let
Tomáš Polákzpěvák O5 a Radeček46 let
Petra Nesvačilováherečka40 let
Vojtěch Dykherec40 let

Jména moderátorů sice zatím uveřejněna nebyla, ale diváci nepochybují, že opět uvidí ikonickou dvojici Marka Ebena a Terezu Kostkovou, kteří se soutěže účastní od začátku bez jediné výjimky, vyjma covidového roku 2021, kdy musel Terezu Kostkovou na jeden večer zaskočit Aleš Háma.

Jediné, co tedy zůstává doslova ve hvězdách, jsou profesionální tanečníci, kteří se ujmou umělců a sportovců a provedou je soutěží od prvních tanečních krůčků až po finále. Složení tanečních párů ČT oznámí na tiskové konferenci 21. dubna 2026.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

