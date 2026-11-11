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Právnička Lucie hledá v nahé seznamce lásku i šikovné ruce. Dostane zajímavý návrh

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Podniková právnička z Prahy, která se v Naked Attraction představila jako Lucie, začíná po šedesátce novou životní etapu a rozhodla se seznámit v celé nahotě. Ráda by našla muže, s nímž bude cestovat, chodit na procházky se psem a užívat si přírodu i wellness. Ideální muž by to měl taky umět se šroubovákem. Jeden účastník ale vymyslí společnou aktivitu, kterou nečekala.
Podniková právnička Lucie v Naked Attraction
Podniková právnička Lucie v Naked Attraction
Lucie chtěla muže, co to umí se šroubovákem
Lucie s moderátorkou Monikou Timkovou v pořadu Naked Attraction.
117 fotografií

Lucii se ve vztazích dosud moc nedařilo. Je bezdětná a stará se o svou matku. Klidně by se ale starala i o nevlastní děti nebo vnoučata, protože jak sama říká, je mateřský typ.

Do nahé seznamky vstoupila s nadhledem. „Nemám ideální postavu, ale jsem s ní smířená. Člověk se musí naučit mít rád sám sebe,“ říká Lucie.

Na mužích si všímá různých detailů. Zaujme ji výška, sportovní postava i ochota vyrazit na procházku. Předností, kterou ocení u všech, jsou „pevné zadečky.“

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V kabinkách ji zaujme muž s italskými kořeny a taky vůbec první slovenský soutěžící druhé sezony. Jeho kompletně potetovaná záda vzbudí patřičnou pozornost.

Při výběru ale nerozhodují jen sympatie. Lucie totiž potřebuje také někoho, kdo zvládne drobné domácí opravy. Nedávno si sama nedokázala poradit ani se spadlým věšákem. Produkce proto pro nápadníky připraví praktickou zkoušku: dostanou šroubováky a jejich úkolem je zašroubovat vrut. Ani zdánlivě jednoduchý úkol se ovšem neobejde bez komplikací. Když se k němu později vrátí poslední dva finalisté, začnou kritizovat tvrdost dřeva i kvalitu šroubováků. Pobavená moderátorka Monika Timková se jim dokonce za podmínky při úkolu omluví.

Když se před muži odhalí také samotná Lucie, jeden z nich přijde s poněkud odvážným návrhem. „Nočním erotickým cvičením by se mohlo i podařit zhubnout,“ naznačí jí. Zaujme ji tato nabídka, nebo už nápadník překročil hranici? Uvidíte ve čtvrtek na Óčku.

Kdy sledovat Naked Attraction na ÓČKU?

Premiéra: • Čtvrtek ve 22:00 – Česko & Slovensko
Reprízy: • Pátek ve 22:30 – Česko & Slovensko
Nahý maraton: • Neděle od 22:00 – Česko & Slovensko + zahraniční epizodyb

ANKETA: Přihlásili byste se do nahé seznamky Naked Attraction?

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