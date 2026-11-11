Lucii se ve vztazích dosud moc nedařilo. Je bezdětná a stará se o svou matku. Klidně by se ale starala i o nevlastní děti nebo vnoučata, protože jak sama říká, je mateřský typ.
Do nahé seznamky vstoupila s nadhledem. „Nemám ideální postavu, ale jsem s ní smířená. Člověk se musí naučit mít rád sám sebe,“ říká Lucie.
Na mužích si všímá různých detailů. Zaujme ji výška, sportovní postava i ochota vyrazit na procházku. Předností, kterou ocení u všech, jsou „pevné zadečky.“
|
Sebastianovi v Naked Attraction učarovalo „obří dělo“. Název pořadu má na těle
V kabinkách ji zaujme muž s italskými kořeny a taky vůbec první slovenský soutěžící druhé sezony. Jeho kompletně potetovaná záda vzbudí patřičnou pozornost.
Při výběru ale nerozhodují jen sympatie. Lucie totiž potřebuje také někoho, kdo zvládne drobné domácí opravy. Nedávno si sama nedokázala poradit ani se spadlým věšákem. Produkce proto pro nápadníky připraví praktickou zkoušku: dostanou šroubováky a jejich úkolem je zašroubovat vrut. Ani zdánlivě jednoduchý úkol se ovšem neobejde bez komplikací. Když se k němu později vrátí poslední dva finalisté, začnou kritizovat tvrdost dřeva i kvalitu šroubováků. Pobavená moderátorka Monika Timková se jim dokonce za podmínky při úkolu omluví.
Když se před muži odhalí také samotná Lucie, jeden z nich přijde s poněkud odvážným návrhem. „Nočním erotickým cvičením by se mohlo i podařit zhubnout,“ naznačí jí. Zaujme ji tato nabídka, nebo už nápadník překročil hranici? Uvidíte ve čtvrtek na Óčku.
Kdy sledovat Naked Attraction na ÓČKU?
Premiéra: • Čtvrtek ve 22:00 – Česko & Slovensko