Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

Tereza Hrabinová
  12:00
Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční společnost Hello Sunshine a věnuje se také charitativním projektům.

Poprvé se před kamerou objevila, když jí bylo 15 let. Bylo to ve filmu V měsíčním svitu. Po střední škole pokračovala studiem anglické literatury na Stanfordově univerzitě, ale nakonec dala přednost herectví.

Reese Witherspoon
Reese Witherspoonová
Reese Witherspoonová v seriálu The Morning Show (2021-2023)
Reese Witherspoonová ve filmu Walk the Line (2005)
49 fotografií

Celosvětovou popularitu jí přinesla komedie Pravá blondýnka z roku 2001. O pět let později dostala Oscara za hlavní ženskou roli ve filmu Walk the Line o muzikantovi Johnnym Cashovi. Bylo jí necelých 30 let.

Mezi její další známé snímky patří Milenec nebo vrah, Americké psycho, Penelope, Odvlečen, Voda pro slony, Tohle je válka! nebo Divočina.

Dvě manželství a první dítě ve 23 letech

V osobním životě byla Reese Witherspoonová dvakrát vdaná. Poprvé se v roce 1999 provdala za herce Ryana Phillippa, s nímž má dvě děti: dceru Avu a syna Deacona. Matkou se stala ve svých 23 letech. Manželství ale skončilo rozvodem v roce 2007.

Podruhé se vdala v roce 2011 za talentového agenta Jima Totha, se kterým má syna Tennesseeho. I toto manželství však po více než deseti letech skončilo rozvodem.

Místo oslav výročí svatby oznámila Reese Witherspoonová rozvod

Bála se prý skoro všeho

Oslava padesátin herečku inspirovala k pobavení. Na svém instagramovém účtu zveřejnila fotky, které jí podle jejích slov vždy pobaví. Den předtím však bilancovala a popsala pár slovy, jak dnes vnímá své tři dekády ve filmové branži.

Období mezi dvaceti a třiceti lety popsala jako úzkostlivé, ale zároveň spojené s první velkou slávou.

„Byla jsem ze všeho vystrašená, ale stejně jsem šla dál. Vrhala jsem se do rolí ve filmech jako Election a Velmi nebezpečné známosti. Pak jsem v devětadvaceti získala Oscara za Walk the Line. Pořád jsem pracovala a snažila se přijít na to, jak žít, jak být mámou. Polovinu času jsem vůbec nevěděla, co dělám. Zároveň jsem se ale učila a postupně zjišťovala, že zvládnu víc, než jsem si myslela,“ uvedla.

„Už nebudu čekat na příležitosti“

V období mezi třicítkou a čtyřicítkou prý zažila velký posun. Začala si víc věřit a lépe nacházela rovnováhu mezi rodinou a kariérou. „Začala jsem produkovat. Chtěla jsem vyprávět příběhy žen, které se do té doby nevyprávěly. Wild a Sedmilhářky (Big Little Lies) pro mě byly zlomové. Došlo mi, že si můžu vytvářet vlastní příležitosti, místo abych na ně jen čekala.“

K padesátinám Reese Witherspoonová sdílela momenty ze svého života a vzkázala:...
K padesátinám Reese Witherspoonová sdílela momenty ze svého života a vzkázala:...
K padesátinám Reese Witherspoonová sdílela momenty ze svého života a vzkázala:...
K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je potřeba se smát každý den.“

Čtyřicítka byla jako hluboký výdech

Čtyřicítku pak označuje jako moment zklidnění a jistoty. „Dnes vím, kdo jsem a co chci. Produkce, podpora ženských příběhů a pomoc ostatním najít vlastní hlas mě naplňují. Pořád tvrdě pracuju, ale teď už s jasným smyslem. Spoluautorsky jsem napsala svůj první román, pustila se do nových projektů a posunula se způsoby, jaké jsem si dřív ani nedokázala představit.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

Skandalistka Lauberová hledá lásku. V Naked Attraction to zkouší už podruhé

Nikola Lauberová v Naked Attraction

Kontroverzní pornoherečka Nikola Lauberová nemá s nahotou žádný problém. Předvedla to i na předávání Českých lvů, kam vyběhla z auta nahá na červený koberec, aby zapózovala fotografům. A zase odjela....

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

24. března 2026

Manželka hokejisty Saláka prosí o pomoc. Zmizel její otec a hledá ho Interpol

Salákovi na přehlídce Debbie Brown

Manželka hokejisty Alexandra Saláka Michaela poprosila své sledující o pomoc. Po jejím otci Jiřím Vlažném pátrá policie. Měl vyzvednout dceru autem v Německu, kam ale nedorazil.

24. března 2026  10:45

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

24. března 2026  10:01

David Pastrňák s manželkou ukázali druhou dceru a prozradili její jméno

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

Před pár dny se dočkali další dcery a nyní se pochlubili jejími fotkami. Hokejista David Pastrňák (29) s manželkou Rebeccou na sítích ukázali své druhé miminko a prozradili, jaké jméno vybrali pro...

24. března 2026  8:11

Na operu jsem neměla dost nadání, říká Klára Doležalová, jejíž otec je tenorista

Klára Doležalová

Je z umělecké rodiny, takže se očekávalo, že v branži zůstane. Klára Doležalová začínala jako herečka, ale pak nejistou profesi vyměnila za kariéru moderátorky. Posledních třináct let provází diváky...

24. března 2026

Petra Uhlíka navlékli do dámských šatů. Přesto nehrál ženu

Josef Trojan a Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

Role se obrátily, Petr Uhlík, který výjimečným způsobem ztvárnil sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera, je tentokrát za normálního. Narušenou osobu hraje Ivana Chýlková, která si jej sama...

24. března 2026

Násilí, vydírání a manipulace. Sklenaříková promluvila o vztahu s miliardářem

Aram Ohanian a Adriana Sklenaříková (Praha, 17. února 2015)

Modelka Adriana Sklenaříková (54) i před blízkými skrývala, co prožívá v manželství s marocko-francouzským podnikatelem Aramem Ohanianem. Rozešli se už v roce 2022 a mají spolu dceru Ninu (7). Nyní...

23. března 2026  14:48

Umělkyně Lucka v nahé seznamce: Zaujaly ji kérky i handicapovaný punkáč

Lucie alias Luc Tuc v Naked Attraction

Extravagantní umělkyně Lucie (29) je po toxickém vztahu rozhodnutá najít si pohodového mladíka, který se nebojí experimentovat v sexu. Miluje techno, tetování i 69 a věří, že se najde podobně...

23. března 2026  14:08

Budu se léčit s rakovinou, oznámil moderátor a novinář Petr Šimůnek

Petr Šimůnek

Zakladatel a dlouholetý šéfredaktor českého magazínu Forbes, novinář a moderátor Petr Šimůnek (57) na sítích spustil svůj nový podcast Všechno začíná dnes. Zároveň oznámil, že mu před pár dny lékaři...

23. března 2026  12:27

Zdeněk Svěrák kvůli ní uvažoval o rozvodu. Kam se poděla Ivona Krajčovičová

Věčného idealistu Bohouše Burdu, kterého otravuje dosavadní neuspokojivý život...

Krásná slovenská herečka Ivona Krajčovičová oslnila v 80. letech filmové publikum i štáb, obzvlášť hereckého kolegu Zdeňka Svěráka. Jaký byl jejich skutečný vztah a kam se herečka později vytratila?

23. března 2026  11:53

Playmate kritizovali za velká prsa. Manželka herce Houlta si to nenechala líbit

Bryana Holly a Nicholas Hoult na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15....

Britský herec Nicholas Hoult se předávání filmových Oscarů zúčastnil spolu se svou manželkou, modelkou a bývalou playmate Bryanou Holly. Ta po galavečeru sklidila na sítích nevybíravé poznámky...

23. března 2026  10:18

Jane Seymourová má v 75 letech skvělou postavu. Jím hodně zeleniny a ovoce, říká

Herečka Jane Seymourová vypadá i po sedmdesátce skvěle.

Jane Seymourová, známá zejména rolí doktorky Quinnové ze stejnojmenného televizního seriálu, bude své únorové pětasedmdesáté narozeniny slavit v průběhu celého letošního roku. V novém rozhovoru...

23. března 2026  9:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.