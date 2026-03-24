Poprvé se před kamerou objevila, když jí bylo 15 let. Bylo to ve filmu V měsíčním svitu. Po střední škole pokračovala studiem anglické literatury na Stanfordově univerzitě, ale nakonec dala přednost herectví.
Celosvětovou popularitu jí přinesla komedie Pravá blondýnka z roku 2001. O pět let později dostala Oscara za hlavní ženskou roli ve filmu Walk the Line o muzikantovi Johnnym Cashovi. Bylo jí necelých 30 let.
Mezi její další známé snímky patří Milenec nebo vrah, Americké psycho, Penelope, Odvlečen, Voda pro slony, Tohle je válka! nebo Divočina.
Dvě manželství a první dítě ve 23 letech
V osobním životě byla Reese Witherspoonová dvakrát vdaná. Poprvé se v roce 1999 provdala za herce Ryana Phillippa, s nímž má dvě děti: dceru Avu a syna Deacona. Matkou se stala ve svých 23 letech. Manželství ale skončilo rozvodem v roce 2007.
Podruhé se vdala v roce 2011 za talentového agenta Jima Totha, se kterým má syna Tennesseeho. I toto manželství však po více než deseti letech skončilo rozvodem.
Bála se prý skoro všeho
Oslava padesátin herečku inspirovala k pobavení. Na svém instagramovém účtu zveřejnila fotky, které jí podle jejích slov vždy pobaví. Den předtím však bilancovala a popsala pár slovy, jak dnes vnímá své tři dekády ve filmové branži.
Období mezi dvaceti a třiceti lety popsala jako úzkostlivé, ale zároveň spojené s první velkou slávou.
„Byla jsem ze všeho vystrašená, ale stejně jsem šla dál. Vrhala jsem se do rolí ve filmech jako Election a Velmi nebezpečné známosti. Pak jsem v devětadvaceti získala Oscara za Walk the Line. Pořád jsem pracovala a snažila se přijít na to, jak žít, jak být mámou. Polovinu času jsem vůbec nevěděla, co dělám. Zároveň jsem se ale učila a postupně zjišťovala, že zvládnu víc, než jsem si myslela,“ uvedla.
„Už nebudu čekat na příležitosti“
V období mezi třicítkou a čtyřicítkou prý zažila velký posun. Začala si víc věřit a lépe nacházela rovnováhu mezi rodinou a kariérou. „Začala jsem produkovat. Chtěla jsem vyprávět příběhy žen, které se do té doby nevyprávěly. Wild a Sedmilhářky (Big Little Lies) pro mě byly zlomové. Došlo mi, že si můžu vytvářet vlastní příležitosti, místo abych na ně jen čekala.“
K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je potřeba se smát každý den.“
Čtyřicítka byla jako hluboký výdech
Čtyřicítku pak označuje jako moment zklidnění a jistoty. „Dnes vím, kdo jsem a co chci. Produkce, podpora ženských příběhů a pomoc ostatním najít vlastní hlas mě naplňují. Pořád tvrdě pracuju, ale teď už s jasným smyslem. Spoluautorsky jsem napsala svůj první román, pustila se do nových projektů a posunula se způsoby, jaké jsem si dřív ani nedokázala představit.“