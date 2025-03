„Sázky na potomky slavných jsou velmi populární a dnes už běžnou součástí kurzové nabídky každé moderní sázkové kanceláře. V minulosti jsme opakovaně nevynechali britskou královskou rodinu, Leoše Mareše, ze světa sportu pak třeba Petru Kvitovou nebo Evu Adamczykovou,“ vysvětluje expert Fortuny Roman Kovařík.

„Prasátko Peppa a jeho rodina jsou sice trochu z jiného těsta, jejich popularita je ale nezpochybnitelná, proto si sázky na to, kdo se stane dalším hrdinou jejich příběhů, rozhodně zaslouží,“ dodává.

Jednoho bratra už Peppa má, možná i proto bookmakeři vidí jako pravděpodobnější, že to tentokrát bude holka. Jmenovat by se mohla Olivia, Sophia, nebo Taylor. A pokud by to byl přeci jen kluk, nabízí bookmakeři jména Theo a Oliver.

Sázet se dá i na počet sourozenců, první výskyt nového sourozence na obrazovce, den uvedení prvního dílu s příštím sourozencem Peppy, minutu, kdy se sourozenec objeví na obrazovce nebo jestli to bude doma, v porodnici, v autě nebo venku.

Podle bookmakerů je nejpravděpodobnější, že nové prasátko poprvé vykoukne z obrazovek v září nebo v říjnu, v pondělí, v rámci 435. dílu nebo později a jeho první obrázek bude už z porodnice.

Sázkové kanceláře cílí na rodiče, kteří jsou nuceni seriál sledovat kvůli svým dětem a sázení by jim mohlo přidat motivaci ke sledování. Inspirací jim byla herečka a dvojnásobná matka Keira Knightley, která přiznala, že další těhotenství i porod by zvládla, ale opět sledovat seriál o prasátku Peppa už ne.