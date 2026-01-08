Prachařovi jsou rod, kde se herectví dědí z generace na generaci. Otcem Davida Prachaře byl herec a dramatik Ilja Prachař (1920–2005), nezapomenutelný jako Trautenberk z Krkonošských pohádek. Jeho manželka a Davidova matka Jana Prachařová (1937–2024) byla herečka a loutkoherečka a pocházela z výrazného hereckého prostředí.
„My jsme taková velká rodina, náš pradědeček byl herec Karel Želenský. Všichni vždycky měli ten omyl, že Ilja je z herecké rodiny, byl přitom z úřednické rodiny. David je už sedmá a Kuba osmá generace herců v naší rodině,“ komentovala Jana Prachařová (rozená Kalistová) v dokumentu Dynastie Prachařů České televize.
David Prachař navázal na šlépěje svých předků. Po absolvování DAMU v roce 1982 prošel řadou významných pražských scén, dnes ho diváci mohou vídat například v Národním divadle, Divadle Viola, Divadle v Dlouhé či Divadle Palace. Vedle divadla se výrazně prosadil také v dabingu a je nositelem řady ocenění.
Osudové ženy Davida Prachaře
Se svou první manželkou, herečkou Danou Batulkovou (67), se David Prachař seznámil při práci. Společně vychovali dvě děti, syna Jakuba (42) a dceru Marianu (31). Jejich manželství se rozpadlo v roce 2003, kdy Prachař Batulkovou opustil a začal vztah s mladší hereckou kolegyní Lindou Rybovou (50).
Změna partnerky tehdy vyvolala silné emoce, nový vztah však přetrval více než dvě dekády. Prachař a Rybová spolu vychovali tři děti: Rozálii (22), Josefínu (21) a Františka (17).
Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili
Před několika dny ale pár potvrdil, že spolu dále nežije. „Již delší dobu žijeme odděleně a naše individuální vztahy a záležitosti jsou výhradně našimi osobními rozhodnutími, která před sebou netajíme a jsme s nimi v oboustranném souladu.“
Novou partnerkou herce je pětatřicetiletá herečka Sarah Haváčová (35). S Prachařem se znají nejen z divadla, ale hráli také v seriálu Metoda Markovič.
Musel jsem líbat přítele své sestry, prozradil nejmladší z rodu Prachařů
Pět dětí Davida Prachaře
Herec, hudebník a moderátor, který se před kamerou objevil už v dětství. Byl spoluzakladatel hudební skupiny Nightwork. Patřil k hlavním tvářím seriálu Ohnivý kuře, se Sarou Sandevou vytvořil ústřední kriminalistické duo v komediální krimi Dvojka na zabití a komediální talent uplatnil v seriálu Vyšehrad i jeho celovečerním pokračování Vyšehrad: Fylm. Diváci ho znají rovněž z pohádek České televize Princezna a půl království a Krakonošovo tajemství či z filmu Matky. Vedle filmu a televize zůstává aktivní i na divadelních scénách, například v La Fabrice a Cirku La Putyka. Byl ženatý s Agátou Hanychovou, se kterou má dceru Miu (2015), v současnosti žije s herečkou Sarou Sandevou.
Herečka, zpěvačka a moderátorka. Známá z televizních seriálů jako Horákovi, Comeback nebo Kriminálka Anděl. Věnuje se i zákulisní práci, například v rámci soutěže StarDance.
Mladičká herečka, která se objevila v seriálu Lež na pláži. Spolu s Josefínou Prachařovou a Sofií Höppnerovou vytvořila autorskou divadelní hru Vina vína, kterou také režírovala. Inscenace se hrála v Divadle v Celetné.
Stejně jako její starší sourozenci se rozhodla pro hereckou cestu. Hrála v seriálech Lež na pláži, Chataři ze Švihova, Specialisté a Ratolesti, kde ztvárnila nevidomou studentku Lenku. Zkušenosti sbírá především na televizní obrazovce.
Nejmladší člen hereckého rodu. Diváci ho mohli vidět v seriálech Chataři ze Švihova a Ratolesti. Vedle herectví se věnuje hudbě – se spolužáky založil kapelu, kde hraje na kytaru, zpívá a podílí se na psaní textů.