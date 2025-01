Spropitné 20 tisíc dolarů. Zpěvák Post Malone změnil barmance život

Devětadvacetiletý rodák z texaského Grapevine (vlastním jménem Austin Post) se na Štědrý den vydal do baru The Railyard v Houstonu, kde podle serveru Music Mayhem nechal obsluze nečekaně vysokou odměnu.

Barmanka, šestatřicetiletá svobodná matka jménem Renee Brownová, serveru sdělila, že se zrovna necítila úplně nejlépe. Musela pracovat na Štědrý den a nemohla tak trávit svátky se svou devítiletou dcerou.

„Když jsem šla na Štědrý den do práce, byla jsem tak smutná, že musím opustit svou holčičku. Netušila jsem, že mi Bůh sešle vánoční zázrak,“ pokračovala. „Je to jednoznačně nejskromnější a nejvíce lidská celebrita, jakou jsem měla tu čest poznat. Na Štědrý večer mi změnil život a navždy mu budu vděčná. Moc ti děkuji, Austine,“ vyjádřila vděčnost.

Barmanka dodala, že díky darovaným financím pokryje náklady na cesty z práce a do práce, zaplatí nájem a snadněji tak ušetří.

„Snažím se našetřit na to, abych mohla začít podnikat, abych nemusela dál pracovat ve dvou zaměstnáních a mohla trávit víc času s dcerou. Věci byly nesmírně těžké a tohle je opravdu požehnání, které nedokážu plně vyjádřit slovy,“ řekla serveru. Už samotná návštěva celebrity pro ní byl podle jejích slov zážitek, který si bude pamatovat celý život.

Velkorysé gesto přišlo v časech zpěvákova vzestupu. Jeho album F-1 Trillion si v Americe vysloužilo platinovou desku. Stejně tak se dařilo i singlu I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) či písni s Blakem Sheltonem s názvem Pour Me a Drink.

Na nadcházejícím udílení cen Grammy je navíc zpěvák nominován v sedmi kategoriích. Mimo jiné za nejlepší country album i píseň a v souvislosti se singlem I Had Some Help i za nejlepší country duo či skupinu.