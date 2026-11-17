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Natalie Portmanová je trojnásobnou matkou. Porodila ve 45 letech
Natalie Portmanová v rozhovoru popsala, že narození třetího dítěte v pozdějším věku jí přineslo nový pohled na obě starší děti. S nadšením přitom prohlásila, že je „plná úžasu a radosti z tohoto kouzelného malého človíčka“.
„Díky tomu věnuji úplně novou pozornost i svým starším dětem, protože mi to připomíná, jak nedávno byly samy takovými malými novými stvořeními a jak rychle se z nich stali úžasní lidé s vlastními úžasnými osobnostmi, smyslem pro humor a nápady,“ vysvětlila.
Herečka má patnáctiletého syna Alepha a devítiletou dceru Amelii s bývalým manželem Benjaminem Millepiedem. Miminko, které nazývá „zázrakem“, je prvním společným dítětem s francouzským hudebníkem Tanguyem Destablem (46).
Dali se dohromady v březnu 2025 a jejich vztah jim funguje. „Nejdůležitější je láska. A nestydím se to říct. Mám pocit, že je to tak jednoduché – stačí být laskavá, milující a umět se smát. To je vše, na čem záleží,“ říká Portmanová s tím, že k tomuto přesvědčení dospěla právě díky věku.
„V tom je ta radost, být tohoto věku. Když to tam není, nebudu s tím ztrácet svůj čas,“ vysvětlila.