Televize Nova a Markíza oznámily, kdo usedne do poroty nové řady Česko Slovenské SuperStar. Stálicí je slovenský hudebník Pavol Habera, který nechyběl ani v jedné sérii pěvecké show, včetně samostatných národních verzí. Moderátorem bude opět Leoš Mareš. Připomeňte si také, kdo všechno v SuperStar zazářil.
Moderátory první řady Česko hledá SuperStar v roce 2004 byli Laďka Něrgešová a Ondřej Brzobohatý.
Do poroty usedli Ondřej Hejma, Milan Herman, Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová.
Změna nastala i v porotě, kam usedli Ondřej Soukup, Gábina Osvaldová, Eduard Klezla a Michal Horáček.
Porota třetí řady Česko hledá SuperStar: Ondřej Hejma, Ilona Csáková a Eduard Klezla
Vítězem druhé řady se stal Zbyněk Drda.
Všechny tři řady Slovensko hľadá SuperStar v letech 2004, 2005 a 2007 moderovali Martin Pyco Rausch a Adela Vinczeová (tenkrát Banášová).
Laco Lučenič, Pavol Habera, Lenka Slaná a Julo Viršík coby porotci první řady Slovensko hľadá SuperStar.
Vítězka show Slovensko hľadá SuperStar 2005 Katarína Koščová
Osvědčená dvojice slovenských moderátorů zůstala i v druhé řadě.
Změna nastala u porotců. Lenku Slanou nahradila herečka Jana Hubinská.
Martin Pyco Rausch a Adela Banášová se k moderování vrátili ještě v roce 2007.
Porotci byli jen tři - Laco Lučenič, Dara Rolins a Pavol Habera.
Vierka Berkyová v Slovensko hľadá SuperStar 2007
V roce 2009 Nova a Markíza spojily síly a moderátory show Česko Slovenská SuperStar se stali Leoš Mareš a Adela Banášová.
Porota první Česko Slovenské Superstar: Ondřej Hejma, Marta Jandová, Dara Rolins a Pavol Habera
Vítězem se stal Martin Chodúr.
Martin Chodúr
Změna nastala i v porotě, kam usedli Rytmus, Gábina Osvaldová, Helena Zeťová a Paľo Habera.
Moderování společné SuperStar se v roce 2013 ujali Roman Juraško a Zorka Hejdová (tenkrát Kepková).
V roce 2014 se SuperStar opět vrátila na obrazovky a moderátorem byl Martin Pyco Rausch, ke kterému se později přidala misska Jitka Nováčková.
Ondřej Soukup, Marta Jandová, Klára Vytisková a Paľo Habera v porotě SuperStar z roku 2014
Vítězkou se stala Emma Drobná.
Moderátor SuperStar 2018 Leoš Mareš a desítka finalistů pěvecké soutěže
O vítězi rozhodovala porota ve složení Matěj Ruppert, Katarína Knechtová, Ben Cristovao a Pavol Habera.
Novou SuperStar se stala Tereza Mašková.
Tereza Mašková na Česko-Slovenském plese v roce 2020
Porota Česko Slovenské SuperStar 2020: Marián Čekovský, Patricie Pagáčová, Monika Bagárová, Paľo Habera a Leoš Mareš. Všichni se prostřídali i u moderování.
V show zvítězila Barbora Piešová.
Barbora Piešová po zásahu stylisty, kadeřníka a vizážisty
Moderátorkou zatím poslední SuperStar v roce 2021 byla zpěvačka Ewa Farna, která byla v té době těhotná.
Porota show Česko Slovenská SuperStar z roku 2021 Leoš Mareš, Patricie Solaříková, Pavol Habera, Monika Bagárová a Marián Čekovský
Novou SuperStar se stal Adam Pavlovčin.
Adam Pavlovčin alias ADONXS zastupoval česko vroce 2025 na Eurovizi.
Porota show Česko Slovenská SuperStar 2026: Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna a Pavol Habera a moderátor Leoš Mareš (druhý zprava)
