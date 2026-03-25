Jak to tak bývá, ty nejlepší věci vzniknou náhodou. Nápad na film Obecná škola, který byl v roce 1992 mezi pěti zahraničními filmy nominovanými na Oscara, vznikl v hospodě.
Přesněji řečeno v baru hotelu Slovan v Košicích, kde herci a členové štábu filmu Jako jed, ve kterém hrál Zdeněk Svěrák s Ivonou Krajčovičovou, vzpomínali na dětství. A když režisér Vít Olmer slyšel vzpomínky Zdeňka Svěráka měl jasno – z toho musí být film. A hlavní postavou učitel, na kterého se nezapomíná.
|
Svěrák si tu myšlenku vzal k srdci a začal psát scénář inspirovaný vlastními zážitky. Tak vznikla Obecná škola.
Vít Olmer dal ale přednost natáčení filmu Tankový prapor. Scénář tak zůstal volný. „Barrandov se mě proto zeptal, jestli bychom to nedali klukovi,“ vzpomínal Zdeněk Svěrák v rozhovoru v roce 1991, jak se k režii dostal jeho syn Jan.
Janu Svěrákovi bylo v roce 1990 čerstvě 25 let, měl za sebou studia režie dokumentárního filmu a do té doby točil jen dokumenty, například Ropáky. „Byl to risk, ale on se na to tak důkladně připravil, že štáb ještě nikdy nezažil, aby produkce nestíhala režii,“ popsal jeho otec.
A prozradil, že dal synovi jednu radu. „Aby si jako začínající režisér, který musí zvládnout desetileté kluky, vybral špičkové herce, kteří mu to udělají sami,“ řekl Zdeněk Svěrák. Do hlavních rolí tak obsadil Jana Třísku, Rudolfa Hrušínského otce i syna, Libuši Šafránkovou či Danielu Kolářovou. Také se ve filmu jako herci objeví tři režiséři – Irena Pavlásková jako nevěrná tramvajákova žena, Karel Kachyňa jako školní inspektor a Jiří Menzel v roli gynekologa.
Celovečerní režijní debut Jana Svěráka získal uznání kritiky i diváků a byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film. Zachycuje krátké euforické období po druhé světové válce a přináší řadu úsměvných i dojemných příhod ze života chlapců navštěvujících obecnou školu.
Zdeněk Svěrák je autorem mnoha scénářů, podle kterých vznikly filmy řadící se k těm nejlepším v české a československé kinematografii. Spolu se synem Janem dostali Oscara na film Kolja.