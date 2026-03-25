Popíjení s Olmerem v Košicích. Jak vznikl jeden z nejlepších Svěrákových filmů

Tereza Hrabinová
  12:00
Málokdo ví, že za vznikem filmu Obecná škola stál nenápadný večer v hotelu, pár vzpomínek na dětství a jedno spontánní rozhodnutí.
Zdeněk Svěrák

Zleva Václav Jakoubek, Marek Endal a Radoslav Budáč ve filmu Obecná škola (1991)
Jak to tak bývá, ty nejlepší věci vzniknou náhodou. Nápad na film Obecná škola, který byl v roce 1992 mezi pěti zahraničními filmy nominovanými na Oscara, vznikl v hospodě.

Přesněji řečeno v baru hotelu Slovan v Košicích, kde herci a členové štábu filmu Jako jed, ve kterém hrál Zdeněk Svěrák s Ivonou Krajčovičovou, vzpomínali na dětství. A když režisér Vít Olmer slyšel vzpomínky Zdeňka Svěráka měl jasno – z toho musí být film. A hlavní postavou učitel, na kterého se nezapomíná.

Zdeněk Svěrák kvůli ní uvažoval o rozvodu. Kam se poděla Ivona Krajčovičová

Svěrák si tu myšlenku vzal k srdci a začal psát scénář inspirovaný vlastními zážitky. Tak vznikla Obecná škola.

Vít Olmer dal ale přednost natáčení filmu Tankový prapor. Scénář tak zůstal volný. „Barrandov se mě proto zeptal, jestli bychom to nedali klukovi,“ vzpomínal Zdeněk Svěrák v rozhovoru v roce 1991, jak se k režii dostal jeho syn Jan.

Janu Svěrákovi bylo v roce 1990 čerstvě 25 let, měl za sebou studia režie dokumentárního filmu a do té doby točil jen dokumenty, například Ropáky. „Byl to risk, ale on se na to tak důkladně připravil, že štáb ještě nikdy nezažil, aby produkce nestíhala režii,“ popsal jeho otec.

A prozradil, že dal synovi jednu radu. „Aby si jako začínající režisér, který musí zvládnout desetileté kluky, vybral špičkové herce, kteří mu to udělají sami,“ řekl Zdeněk Svěrák. Do hlavních rolí tak obsadil Jana Třísku, Rudolfa Hrušínského otce i syna, Libuši Šafránkovou či Danielu Kolářovou. Také se ve filmu jako herci objeví tři režiséři – Irena Pavlásková jako nevěrná tramvajákova žena, Karel Kachyňa jako školní inspektor a Jiří Menzel v roli gynekologa.

Celovečerní režijní debut Jana Svěráka získal uznání kritiky i diváků a byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film. Zachycuje krátké euforické období po druhé světové válce a přináší řadu úsměvných i dojemných příhod ze života chlapců navštěvujících obecnou školu.

Zdeněk Svěrák je autorem mnoha scénářů, podle kterých vznikly filmy řadící se k těm nejlepším v české a československé kinematografii. Spolu se synem Janem dostali Oscara na film Kolja.

Móda z Českých lvů. Hvězdy zářily na červeném koberci

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Máma natočila porno, šokovala Ornella. Rodina se stěhuje, proběhlo vykuřování domu

Ornella Koktová se na Instagramu ukázala ve spodním prádle a bez retuše (9....

Podnikatelka Ornella Koktová se v dalším dílu svého dokumentu Ornella Life rozpovídala o zákulisí filmového festivalu v Karlových Varech, současném sexuálním životě s partnerem Josefem Koktou i...

Bývalá tenistka Anna Kurnikovová a zpěvák Enrique Iglesias ukázali své čtyři děti

Anna Kurnikovová o sobě dala světu vědět na tenisovém kurtu, našla se ale až ve...

Fanoušci španělského popového zpěváka Enriqueho Iglesiase (50) a bývalé ruské tenistky Anny Kurnikovové (44) měli možnost nahlédnout do soukromí slavného páru. Pyšní rodiče totiž výjimečně ukázali...

Popíjení s Olmerem v Košicích. Jak vznikl jeden z nejlepších Svěrákových filmů

Zdeněk Svěrák

Málokdo ví, že za vznikem filmu Obecná škola stál nenápadný večer v hotelu, pár vzpomínek na dětství a jedno spontánní rozhodnutí.

25. března 2026

Po letech hrůzy žije v utajení a snaží se o normální život. Kde je Elisabeth Fritzlová?

Elisabeth Fritzlová na archivním snímku

Případ Elisabeth Fritzlové patří k nejotřesnějším kriminálním kauzám moderní historie. Žena z Rakouska, kterou její otec věznil 24 let ve sklepě pod rodinným domem, kde mu postupně porodila sedm...

25. března 2026  10:33

Skandál v Survivoru a první diskvalifikace v historii soutěže. Co provedl Leoš?

Leoš v Survivoru skončil poté, co porušil pravidla.

Reality show Survivor Česko & Slovensko zažila moment, který se zapíše do její historie. Ostrovem otřásl skandál a soutěžící Leoš se stal vůbec prvním diskvalifikovaným hráčem československé verze....

25. března 2026  8:49

Modelka po srážce s formulí unikla smrti. Následky beru s nadhledem, říká

Iveta Kindlmanová (24. dubna 2025)

Modelku Ivetu Kindlmanovou v polovině září 2022 srazila na Masarykově okruhu v Brně formule. Utrpěla těžká zranění a lékaři zpočátku pochybovali, zda bude ještě chodit. Přestože se zotavila, s...

25. března 2026

Chlapům se budu nějaký čas vyhýbat, říká po rozchodu s Langmajerem Boho

Jitka Boho v Show Jana Krause (březen 2026)

Zpěvačka a bývalá královna krásy Jitka Boho (34) se nedávno rozešla po několikaměsíčním vztahu s hercem Lukášem Langmajerem. V Show Jana Krause popsala, jak je na tom po rozchodu a co jí nejvíc...

25. března 2026

Povinná terapie pro dětské herce? Začněte, než bude pozdě, radí Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe si získal srdce diváků díky roli ve filmech o Harrym...

Daniel Radcliffe (36) je známý především svou ikonickou rolí ve filmové sérii Harry Potter. V novém rozhovoru zavzpomínal britský herec na své dětství strávené před očima veřejnosti a médií a...

24. března 2026  13:02

Máme ho! oznámila manželka hokejisty Saláka. Jejího otce hledal i Interpol

Salákovi na přehlídce Debbie Brown

Manželka hokejisty Alexandra Saláka Michaela poprosila své sledující o pomoc. Po jejím otci Jiřím Vlažném pátrá policie. Měl vyzvednout dceru autem v Německu, kam ale nedorazil. V úterý odpoledne na...

24. března 2026  10:45,  aktualizováno  12:39

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

24. března 2026

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

24. března 2026  10:01

David Pastrňák s manželkou ukázali druhou dceru a prozradili její jméno

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

Před pár dny se dočkali další dcery a nyní se pochlubili jejími fotkami. Hokejista David Pastrňák (29) s manželkou Rebeccou na sítích ukázali své druhé miminko a prozradili, jaké jméno vybrali pro...

24. března 2026  8:11

Na operu jsem neměla dost nadání, říká Klára Doležalová, jejíž otec je tenorista

Klára Doležalová

Je z umělecké rodiny, takže se očekávalo, že v branži zůstane. Klára Doležalová začínala jako herečka, ale pak nejistou profesi vyměnila za kariéru moderátorky. Posledních třináct let provází diváky...

24. března 2026

Petra Uhlíka navlékli do dámských šatů. Přesto nehrál ženu

Josef Trojan a Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

Role se obrátily, Petr Uhlík, který výjimečným způsobem ztvárnil sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera, je tentokrát za normálního. Narušenou osobu hraje Ivana Chýlková, která si jej sama...

24. března 2026

