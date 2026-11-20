Štěpán Kozub se během stand-upu dal do řeči s divačkou, která učí na speciální základní škole.
„Můžu se zeptat na vaši profesi? Učitelka? A jéje. Základní, nebo střední?“ ptá se při svém vystoupení Kozub jedné dámy v publiku. Když mu odpoví, že učí na základní speciální škole, řekne Kozub: „Aha, speciální. Jinými slovy, vy děláte s takovýma těma dětma... Řeknete to vy, nebo já? S degenama děláte, jo?“
V sále se lidé zasmáli. Po zveřejnění ukázky na sociálních sítích se ale rozproudila debata o hranicích černého humoru. Video si vysloužilo tisíce lajků, ale také ostrou kritiku.
Nikol Leitgeb upozornila, jak může výrok znít rodičům dětí ze speciálních škol. Ty se s podobnými nadávkami mohou setkávat i v běžném životě. Když pak stejný výraz zazní z pódia a lidé se mu smějí, může to budit dojem, že je takové označení v pořádku.
„Sama dostávám ‚hejty‘ tady na Instagramu a bojuju proti nim. Ty jsi dal zase zelenou těm všem hrdinům za klávesnicí,“ reagovala Magdaléna Sailerová, která slaví úspěchy v atletice i lyžování a věnuje se osvětě o životě s Downovým syndromem.
Ozvala se i kapela The Tap Tap, v níž hrají studenti a absolventi školy Jedličkova ústavu. „I černý humor má svoje pravidla. Miř vždy nahoru (politici, bohatí, krásní). Čím je vtip černější, tím musí být chytřejší. Takže když děláte úplně stupidní vtipy na lidi s mentálním znevýhodněním, jediný Degen jste tu vy, Štěpáne,“ vzkázala komikovi.
Mareš v narážce viděl kritiku pokrytectví
Leoš Mareš se Kozuba zastal ve své ranní show. Podle něj komik upozornil na to, jak snadno lidé druhé nálepkují. „Za mě je to kritika našeho pokrytectví,“ řekl moderátor.
A připomněl film Spolu, v němž Kozub ztvárnil mladého muže s autismem a při přípravě na roli se setkával s lidmi s autismem. Podle moderátora Kozub po každém stand-upu posílá 300 tisíc korun na dětskou onkologii a po vystoupení v Ostravě jí věnoval 800 tisíc.
Kozuba podpořily i posluchačky. „To se pak budeme omlouvat úplně všem? Židům, černým, žlutým, bílým, tlustým nebo brýlatým? Vždyť ve vtipech jsou narážky, a proto je to vtip,“ reagovala jedna z nich ve vysílání.
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Neblázněte, za co bych se omlouval? Kozub o kritice za výraz „degeni“
Kozub svůj humor vysvětlovat nechce. Uvedl, že jeho vystupování na pódiu nevypovídá o tom, co si skutečně myslí.
Krhut poslal vzkaz kolegům z branže
Štěpána Kozuba se zastal také ostravský písničkář Jiří Krhut, který s ním dlouhodobě koncertuje. Ve videu na sociálních sítích řekl, že ho reakce přiměly promluvit i obecněji o tom, jak lidé posuzují výroky ze stand-upu. S Kozubem podle něj sdílí podobný smysl pro humor a jednu repliku z vystoupení by lidé měli vnímat v kontextu toho, co se odehrálo na pódiu. „Jste normální? Myslíte si, že si to opravdu myslí?“ zeptal se sledujících.
Krhut se obrátil i na známé osobnosti, které ukázku kritizovaly. „Potom chci pozdravit kolegy z branže, kteří se po tomto postu vozí,“ řekl. Ptal se, proč se stejným zaujetím nesdílejí třeba zprávu o tom, že Kozub po vyprodaném vystoupení v Ostravě podle jeho slov poslal 800 tisíc korun na dětskou onkologii. Kolegy nakonec vyzval k většímu nadhledu. Kozub jeho vyjádření sdílel na svém Instagramu.
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Řeknete to vy, nebo já? Kozub řekl „degeni“ a morální policie se zbláznila. Jenže pointa jí unikla!
Jiný úhel pohledu na kauzu nabízí v komentáři pro Expres.cz jeho šéfredaktor Petr Konečný. „Podstata vtipu není ve slově ‚degen‘. Je v otázce ‚Řeknete to vy, nebo já?‘“ napsal. Podle něj Kozub nedokončenou větou přiměl diváky, aby si hanlivé označení sami domysleli, a pak ho vyslovil nahlas.
„V celé té hysterii se zapomnělo na jednu podstatnou věc, komik si nemusí dělat „prdel“ z postižených dětí. Může si ji dělat z nás. Z našich předsudků, pokrytectví a z toho, jak strašně potřebujeme být lepší než ostatní,“ uvádí.