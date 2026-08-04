Protože jsme časopis s ryze televizní tematikou, nelze se hned na úvod nezeptat, jaká první vzpomínka se vám vybaví ve spojení vaše maminka Zora Jandová a televize?
To budu muset chvilku přemýšlet... Docela silnou vzpomínku mám na to, jak si v jednom přímém přenosu, mohlo to být tak ve druhé polovině devadesátých let, během zpěvu ostříhala vlasy. Pravděpodobně nepůjde o úplně první, ale rozhodně nejsilnější vzpomínku. A v jaké roli se mi nejvíc líbila? Mám třeba moc ráda pohádku Třetí princ. V ní má sice menší roličku, ale je to věc, ke které mám asi největší vztah. Ovšem je pravda, že jsem spoustu z toho, v čem hrála, ani neviděla.
Byla jsem přesvědčená, že v mém případě opravdu natrefili na toho nepravého. Vůbec mě nenapadlo pomyslet na to, že bych mohla mířit tak vysoko.