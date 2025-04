„Moje ideálně strávené prázdniny byly zavřít se 1. července doma u počítače a 30. srpna to vypnout a druhý den jít do školy,“ prozradil Pokáč.

„Duší jsem pořád ajťák. Vystudoval jsem softwarové inženýrství a počítačové vidění. Studoval jsem to hrozně dlouho a hrozně intenzivně a pak jsem radši začal hrát na kytaru. Naučil jsem se tři akordy a teď jsem tady,“ řekl Pokáč v Show Jana Krause.

Vzít do ruky kytaru ho napadlo až kolem dvacítky, v okamžiku, kdy mu došlo, že sezení u počítače není moc sexy pro holky. „Pak jsem vyzkoušel tohle, a najednou to šlo. Ve finále jsem si našel i manželku,“ pochvaluje si.

„Já jí vždycky říkám, že kdybych nehrál na kytaru, neopře si o mě ani kolo. A ona souhlasí,“ popsal Pokáč, který se v roce 2021 oženil s bývalou vícebojařkou Eliškou Klučinovou.

Má s ní dva syny - čtyřletého Theodora a dvouletého Tobiáše. V současné době chystá desku pro děti, která by měla vyjít v červnu. Pro děti taky v březnu uspořádal koncert Paláci Akropolis, kam neměli přístup rodiče.

Pokáč se také angažuje v pomoci znevýhodněným nebo nemocným dětem. Má nadační fond Hudba je pro všechny, který pomáhá k hudebnímu vzdělání těm, kdo si to nemohou dovolit.

Na podporu onkologicky nemocných dětí natočil před lety píseň I když jsme plešatý s Annou Julií Slováčkovou. „Ať už to bylo u Aničky nebo když jsem byl na onkologickém oddělení, tak ten zážitek byl jiný, než jsem čekal. Čekáte, že tam budou lidé odevzdaní, ale to tak vůbec není. Odevzdaní jsou lidé kolem vás, ale tito lidé, kteří žijou s tím, že nemusí být zítra, jsou tady, teď a jdou do všeho naplno. Jsou veselí, protože to jediné má smysl,“ řekl Pokáč v pořadu Události komentáře na ČT24.