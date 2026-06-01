„Eliška přišla na můj koncert a já jsem ji oslovil, protože tam výškově jako atletka převyšovala všechny ty děti. Tak jsem ji dobře viděl,“ vzpomíná Pokáč.
„Dali jsme si nějaké rande. Já jsem v tomhle nebyl nikdy moc zběhlý, v těchto interakcích s ženskými jakožto kluk od počítače. Takže jsme se dali dohromady, protože ona měla ráda ty písničky a já sport a zároveň nám to spolu funguje zatím,“ popsal.
Pokáč: Všichni mi Elišku záviděli. Nikdo nevěřil, že mám tak hezkou holku
Konečně se mu splnilo, po čem toužil od chvíle, kdy začal s kytarou. „Byl vždycky můj cíl, aby chodily holky, protože na gymplu se mi s nimi moc nedařilo, i když jsem vyhrával matematické olympiády. Možná právě proto. Tak jsem si řekl, že se naučím na kytaru a dlouho nechodil nikdo, ale první písnička, která se dostala do povědomí, byly Vymlácený entry a to začali chodit ajťáci. Pak byla populární písnička Vlasy a to začali chodit plešatí chlapi,“ vzpomíná.
Svou lásku požádal o ruku opět písní. „Napsal jsem zásnubní píseň. Žádost o ruku je vždycky...i když to vypadá, že to je hotový, že to dopadne, tak to zdaleka není. Nervozita při tom byla, když jsem to hrál. Nakonec jsem se zeptal, jestli si mě vezme, ona řekla, že teda jo. Byl zrovna covid, nebylo moc co dělat,“ říká Pokáč.
Manželka Eliška je jeho největším kritikem. Mají spolu dva syny, ti ale o tatínkovu tvorbu velký zájem zatím neprojevili. „Moje děti moc nemusí, když hraju. Oni se nejradši mlátí mezi sebou. Prostě cokoli jiného,“ popsal Pokáč.
„Elišce písničky hraju. Je velice přísným kritikem a občas něco projde a většinou má pravdu, že pak se z toho stane úspěšná píseň. Ale osudy těch písní jsou nevyzpytatelné a nikdy nejde říct dopředu, že to bude hit,“ vysvětluje Pokáč, který je autorem několika hitů i jiných interpretů. Píše třeba pro Lucii Bílou. „Přišel telefonát od neznámého volajícího, což bývá policie, finančák nebo Lucka Bílá,“ dodává Pokáč.
„Povídali jsme si, Lucka vyprávěla, já kýval, domluvili jsme se, že udělám písničku. My měli zrovna malé, zbrusu nové dítě, tak jsem si říkal, že tak za měsíc se na to kouknu a za týden psala Lucka, jestli už něco mám. Řekl jsem si, že když je to Lucie Bílá, je blbé to odignorovat. Tak jsem sednul, něco jsem napsal, za dvě hoďky jsem to Lucce poslal a takhle vzniklo Dobrý kafe,“ popsal.