Princezny Studenková, Kotrbová či Morávková neměly vždy život jako v pohádce

Část 1/6

Lásky slovenské krásky

Zdeně Studenkové (70) bylo čtyřiadvacet, když ji Juraj Herz v roce 1978 obsadil do hlavní ženské role filmu Panna a netvor, kde byl jejím partnerem Vlastimil Harapes coby zakletý princ. Tehdy za sebou měla studium fotografie a herectví, začínala hrát ve Slovenském národním divadle a ve filmu šla z role do role.

Zatímco se jí však dařilo pracovně, v lásce už tolik štěstí neměla. Jako mladá se provdala za spolužáka, ale manželství se brzy rozpadlo. Druhým mužem jejího života se stal režisér Stanislav Parnický, s nímž má dceru Simonu. Ani tenhle vztah však nevydržel.

Až do třetice našla krásná herečka prince svého života – stal se jím o sedmnáct let mladší dirigent Braňo Kostka, který se dokonce vzdal myšlenky na vlastní děti. Jsou spolu už přes třicet let a herečka je konečně šťastná.