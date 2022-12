Plnotučné pokračování. Tajemství staré bambitky 2 se dočká vánoční premiéry

Deset let trvalo, než režisér Ivo Macharáček a scenárista Evžen Gogela našli dost odvahy, invence a peněz, aby se pustili do výroby pohádky Tajemství staré bambitky 2. „Měli jsme z pokračování obrovský respekt, protože dvojky často nedopadnou úplně dobře,“ přiznal Macharáček. Snažil se proto neponechat nic náhodě: „Ve druhém dílu je příběh mnohem vrstevnatější, má více linek, je výpravnější. Šli jsme do větších exteriérů, máme víc koní, písničky jsou dělané víc filmově. Mělo by to být takové plnotučné.“

Devítiletou herečku díky talentu a bezprostřednosti mnozí přirovnávají k Tomáši Holému.