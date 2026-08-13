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Komu se nejvíc podobá Charlotte? Jak v 11 letech vypadali Kate, William nebo Diana

Zuzana Stiboříková
  5:30
Na Hrách Commonwealthu vzbudila pozornost podoba princezny Kate s dcerou Charlotte, zejména kvůli podobné barvě vlasů. Komu se ve skutečnosti podobá Charlotte nejvíc, Kate, Williamovi, Dianě nebo Alžbětě II.?

Na Hrách Commonwealthu vzbudila pozornost podoba princezny Kate s dcerou Charlotte, zejména kvůli podobné barvě vlasů. Komu se ve skutečnosti podobá Charlotte nejvíc, Kate, Williamovi, Dianě nebo Alžbětě II.? | foto: koláž iDNES.cz

Na Hrách Commonwealthu vzbudila pozornost podoba princezny Kate s dcerou Charlotte, zejména kvůli podobné barvě vlasů. Komu se ve skutečnosti podobá Charlotte nejvíc, Kate, Williamovi, Dianě nebo Alžbětě II.?
Na Hrách Commonwealthu vzbudila pozornost podoba princezny Kate s dcerou Charlotte, zejména kvůli podobné barvě vlasů. Komu se ve skutečnosti podobá Charlotte nejvíc, Kate, Williamovi, Dianě nebo Alžbětě II.?
Na Hrách Commonwealthu vzbudila pozornost podoba princezny Kate s dcerou Charlotte, zejména kvůli podobné barvě vlasů. Komu se ve skutečnosti podobá Charlotte nejvíc, Kate, Williamovi, Dianě nebo Alžbětě II.?
Na Hrách Commonwealthu vzbudila pozornost podoba princezny Kate s dcerou Charlotte, zejména kvůli podobné barvě vlasů. Komu se ve skutečnosti podobá Charlotte nejvíc, Kate, Williamovi, Dianě nebo Alžbětě II.?
57 fotografií
Když se před pár dny objevila pětičlenná rodina prince a princezny z Walesu na Hrách Commonwealthu ve skotském městě Glasgow, Británii následně zaplavily titulky o tom, jak je 11letá princezna Charlotte velmi podobná své matce, princezně Catherine. Přitom dosud nejčastěji byla přirovnávána ke své prababičce, královně Alžbětě II.

Když se před narozením prince George v médiích spekulovalo o pohlaví miminka, prosákla i informace z „důvěryhodných zdrojů“, že to musí být kluk, protože si Kate již vybrala modrý kočárek. Milovníky britského humoru možná napadlo, že má Kate modrý kočárek proto, aby jí ladil k prstenu. Už v roce 2013 byla totiž vévodkyně známá svým citem pro kombinování. V tomto případě však nejenom z marnivosti, ale také proto, že její dokonalost má symbolizovat bezproblémové fungování monarchie.

Od té doby dělí rodinu Walesů třináct let, dva další potomci a po smrti královny Alžběty II. i posun v následnictví. Princ William, Kate a jejich děti plní oficiální povinnosti jako rodina přímého následníka trůnu a tomu odpovídá i jejich prezentace na veřejnosti, bezchybná a dokonale sladěná do nejmenších detailů, a to zjevně až po kořínky vlasů.

Komu se George podobá nejvíc? Takto vypadali William, Karel a Philip ve 13 letech

Komu se Charlotte podobá?

Velkou vlnu pozornosti vyvolala přítomnost rodiny prince a princezny z Walesu na Hrách Commonwealthu ve skotském Glasgow 1. srpna 2026. Veřejnost zaujala především podoba Kate a princezny Charlotte, která bývá co do podoby většinou přirovnávána spíše k otci Williamovi, případně prababičce královně Alžbětě.

Tentokrát šlo o dokonalý vizuální trik, postaral se o něj především totožný barevný odstín vlasů.

Princezna Kate totiž pro toto léto zvolila přirozený a ne příliš výrazný odstín světle hnědé, také zvaný „teddy bear blonde“, který podle Vogue patří k největším trendům letošního léta. Dámy ho milují také proto, že jde o velmi dívčí a mladistvý odstín, a Kate se tak vzhledem velmi přiblížila své dceři.

Je princezna Charlotte podobná Kate nebo Williamovi?

celkem hlasů: 309

Jak vypadali William, Kate či Alžběta jako děti

Nejčastěji se zmiňuje podoba princezny Charlotte s královnou Alžbětou II., která zemřela před čtyřmi roky v září. Když královská rodina v roce 2019 zveřejnila portrét ke čtvrtým narozeninám princezny, nabízelo se srovnání s tehdejší královnou v podobném věku. Obě mají nápadně podobné oči a jejich posazení, obočí, nos, tvar tváří i lehce sevřený úsměv.

Časopis People dokonce Charlotte označil za královnino malé já, mini-me.

Zleva Alžběta, Charlotte a William

V lednu roku 2020 si zase princ William spletl Charlotte se sebou samým. Stalo se to na návštěvě komunitního centra v Bradfordu na severu Anglie, kde královský pár uctili cupcaky s fotkami členů královské rodiny. Při pohledu na blonďaté batole se následník trůnu ptal: „To jsem já? Nevypadá to spíš na Charlotte?“ Jeho manželka Kate přisvědčila, že je tam velká podoba.

Zleva 11letá Charlotte, čtyřletá Kate a 13letý William
Princezna Charlotte, princ Louis, princ George, princ William a princezna Kate v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
Desetiletá princezna Charlotte na vánoční bohoslužbě ve Sandringhamu (25. prosince 2025)
Princezna Charlotte na portrétu k 11. narozeninám (2. května 2026)
57 fotografií

Když bylo Williamovi a Kate stejně jako nyní Charlotte, tedy jedenáct let, měli poněkud odlišné ekonomické a společenské zázemí. Princ William, starší syn následníka trůnu, žil v roce 1993 na internátní škole Ludgrove v hrabství Berkshire, kde byl alespoň částečně chráněn před dotěrnými zraky médií, ale také otevřenou válkou svých rodičů.

Naproti tomu Kate vyrůstala v poměrně harmonickém prostředí rodiny z vyšší střední třídy, která se se všemi třemi dětmi usadila v Berkshiru. Až do roku 1995 navštěvovala St Andrew’s School ve městě Pangbourne, kde se aktivně věnovala hlavně sportu, mimo jiné tenisu, a byla členkou hokejového a roundersového týmu. Rounders je tradiční britská pálkovací míčová hra velmi podobná baseballu a softballu.

V jedenácti letech navíc budoucí princezna účinkovala ve školním představení muzikálu My Fair Lady jako Líza Doolittleové. Jak příznačná role pro dívku, která se ze středostavovské rodiny vypracovala až na budoucí královnu.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
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