Když se před narozením prince George v médiích spekulovalo o pohlaví miminka, prosákla i informace z „důvěryhodných zdrojů“, že to musí být kluk, protože si Kate již vybrala modrý kočárek. Milovníky britského humoru možná napadlo, že má Kate modrý kočárek proto, aby jí ladil k prstenu. Už v roce 2013 byla totiž vévodkyně známá svým citem pro kombinování. V tomto případě však nejenom z marnivosti, ale také proto, že její dokonalost má symbolizovat bezproblémové fungování monarchie.
Od té doby dělí rodinu Walesů třináct let, dva další potomci a po smrti královny Alžběty II. i posun v následnictví. Princ William, Kate a jejich děti plní oficiální povinnosti jako rodina přímého následníka trůnu a tomu odpovídá i jejich prezentace na veřejnosti, bezchybná a dokonale sladěná do nejmenších detailů, a to zjevně až po kořínky vlasů.
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Komu se George podobá nejvíc? Takto vypadali William, Karel a Philip ve 13 letech
Komu se Charlotte podobá?
Velkou vlnu pozornosti vyvolala přítomnost rodiny prince a princezny z Walesu na Hrách Commonwealthu ve skotském Glasgow 1. srpna 2026. Veřejnost zaujala především podoba Kate a princezny Charlotte, která bývá co do podoby většinou přirovnávána spíše k otci Williamovi, případně prababičce královně Alžbětě.
Tentokrát šlo o dokonalý vizuální trik, postaral se o něj především totožný barevný odstín vlasů.
Princezna Kate totiž pro toto léto zvolila přirozený a ne příliš výrazný odstín světle hnědé, také zvaný „teddy bear blonde“, který podle Vogue patří k největším trendům letošního léta. Dámy ho milují také proto, že jde o velmi dívčí a mladistvý odstín, a Kate se tak vzhledem velmi přiblížila své dceři.
Jak vypadali William, Kate či Alžběta jako děti
Nejčastěji se zmiňuje podoba princezny Charlotte s královnou Alžbětou II., která zemřela před čtyřmi roky v září. Když královská rodina v roce 2019 zveřejnila portrét ke čtvrtým narozeninám princezny, nabízelo se srovnání s tehdejší královnou v podobném věku. Obě mají nápadně podobné oči a jejich posazení, obočí, nos, tvar tváří i lehce sevřený úsměv.
Časopis People dokonce Charlotte označil za královnino malé já, mini-me.
V lednu roku 2020 si zase princ William spletl Charlotte se sebou samým. Stalo se to na návštěvě komunitního centra v Bradfordu na severu Anglie, kde královský pár uctili cupcaky s fotkami členů královské rodiny. Při pohledu na blonďaté batole se následník trůnu ptal: „To jsem já? Nevypadá to spíš na Charlotte?“ Jeho manželka Kate přisvědčila, že je tam velká podoba.
Když bylo Williamovi a Kate stejně jako nyní Charlotte, tedy jedenáct let, měli poněkud odlišné ekonomické a společenské zázemí. Princ William, starší syn následníka trůnu, žil v roce 1993 na internátní škole Ludgrove v hrabství Berkshire, kde byl alespoň částečně chráněn před dotěrnými zraky médií, ale také otevřenou válkou svých rodičů.
Naproti tomu Kate vyrůstala v poměrně harmonickém prostředí rodiny z vyšší střední třídy, která se se všemi třemi dětmi usadila v Berkshiru. Až do roku 1995 navštěvovala St Andrew’s School ve městě Pangbourne, kde se aktivně věnovala hlavně sportu, mimo jiné tenisu, a byla členkou hokejového a roundersového týmu. Rounders je tradiční britská pálkovací míčová hra velmi podobná baseballu a softballu.
V jedenácti letech navíc budoucí princezna účinkovala ve školním představení muzikálu My Fair Lady jako Líza Doolittleové. Jak příznačná role pro dívku, která se ze středostavovské rodiny vypracovala až na budoucí královnu.
SPECIÁL
Britská královská rodina