Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

„V úterý jsem byl za ním stejně jako každý den v nemocnici, ale tehdy to bylo takové jiné, vzrušující. Patrik byl napnutý, jako když se dítě těší na ježíška. Říkal, že budou s Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem točit další díl podcastu, kluci se připojí přes videohovor a já jim tady v roli kameramana ukážu celý pokoj,“ popsal moderátor s tím, že zmiňovaný díl si mohou fanoušci pustit už nyní na YouTube.
Díky „telemostu“ se pánové v úvodu videa vzájemně s dojetím zdraví. Patrik Hezucký přiznává, že stanovenou váhu pod 100 kilo sice ještě nedal, ale podle Miloše má ramena jako Steven Seagal a už mu chybí jen nátělník a tlustý zlatý řetěz na hruď. Patrik se pochlubil ložem, gramofonem, plnou lednicí a tím, že se konečně dostal na titulku bulvárního deníku.
„Chtěl jsem s vámi dnes být přes video hlavně proto, abych vám ukázal, jaký je progres s mým stavem. Dneska piju kluci s váma, tady si dávám ilustrativně kapačku, ať to vidíte. Mám v ní speciální vodku a tady v kapačce vedle je něco ještě tvrdšího. Musím říct, že jsem pod vlivem látek, které mě dostávají do velmi libidózního stavu,“ popisuje v dobré náladě.
Z čeho má však největší radost, je podle jeho slov „host“, kterého si přizval k natáčení podcastu. „On sem chodí každý den a je to Leoš Mareš. Jedinej z vás je tady kluci každej den,“ říká Hezucký. Miloš se výčitce brání: „Ale řekněme, že já jsem tam obden!“ Patrik ho pokárá: „Ale to už cítíš, OBDEN, to je takovej ten poloviční kámoš.“ Pohlreich si posteskne, že on je teď za nejhoršího. „Ty máš nejvíc práce a když jsi přišel, přinesl jsi cukroví,“ raduje se Patrik z krabice plné sladkostí.
Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš
Leoš Mareš později na jeho přání ukazuje detailně celý nemocniční pokoj. „Tohle video je i pro lidi, kteří si myslí, že stále hubnu. Podívejte se na mě, já ještě nejsem úplně hubenej, to je vidět. Tady mám takovou výživu,“ ukazuje na náplast na hrudníku.
„Jsem tu na pokoji sám, pouštějí mi sem nějaký speciální zdravotní éter. A vždycky mám narvanou ledničku. Jsem fakt ve vipu všech vipů. A ano, tohle je další velmi zajímavý a důležitý objekt, to je gramofon, gramec. Nejmodernější zařízení na vylučování,“ říká Hezucký.
Názorně pak předvedl, jak si polohuje postel a přivolává na pokoj zdravotní sestru, která dorazí až po chvíli. „Jdete pozdě,“ upozorňuje ji Hezucký a vysvětluje divákům, že to chvíli trvalo proto, že sestřičky vědí o natáčení a nechtějí být vidět na videu.
„Příště vám kluci něco speciálního nachystám,“ slibuje na závěr videopřenosu z nemocnice Patrik. „Přemýšlel jsem, jestli neudělám nějaký improvizovaný pohřeb, s koňma a tak,“ říká. Pokorný slibuje, že koně s chocholy může sehnat a zároveň navrhuje, že příští společné natáčení podcastu Lepší už to nebude by se mohlo konat u Patrika doma, v domě nedaleko nemocnice, který si rodina na čas pronajala.
Patrik konstatuje, že z toho doma budou mít jistě velkou radost, ale že dům je natolik hezký, že si takovou publicitu zaslouží. Příští natáčení by tak podle moderátorů mohlo být už konečně zase ve třech a v terénu.