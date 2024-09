Nesměli jsme přibrat a stěžovat si na plat, vzpomínají hvězdy Pobřežní hlídky

Ve čtyřdílném dokumentárním seriálu nazvaném After Baywatch: Moment in the Sun, promluvila také Nicole Eggertová, která ztvárnila plavčici Summer Quinnovou. Během účinkování v seriálu, který patřil ve své době téměř po celém světě k nejsledovanějším, si podle ní herci vydělali „pouhých 3 500 dolarů za epizodu“, tedy v přepočtu přibližně 79 tisíc korun.

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové

Souhlasí i její kolegyně Erika Eleniaková, která v letech 1989-1992 hrála plavčici Shauni McClainovou. „Vzpomínám si, jak jsem se upřímně vyděsila, když jsem viděla svou první výplatu poté, co mi z ní byly odečteny daně. Říkala jsem si, jak z těch peněz budu žít? Byl to pro mě tehdy opravdu minimální plat,“ vzpomíná.

Podle Billyho Warlocka, který si zahrál plavčíka Eddieho Kramera na seriálu Pobřežní hlídka opravdu nikdo nezbohatl. „Producenti nám dali jasně najevo, že všichni z nás jsou nahraditelní. Pokud se někdo ohledně peněz ozval, vyměnili ho,“ popisuje.

I přes mezinárodní úspěch byl seriál na údajně vymezen nižší rozpočet než u ostatních podobných projektů v té době. Jedním ze způsobů, jak producenti náklady snižovali, bylo vyplňování děje zpomalenými záběry, jak herci a herečky s vysportovanými těly běží po pláži. Tyto záběry krásných mladých lidí v plavkách byly nakonec paradoxně jedním z důvodů, proč se seriál celosvětově proslavil.

Jelikož byly záběry herců a hereček v plavkách tolik oblíbené, všichni herci měli ve smlouvě dodatek, že nesmí překročit váhu, se kterou do seriálu nastoupili. Během natáčení prý nesměli přibrat nebo naopak zhubnout více než dva kilogramy.

„Tenkrát jsem byla považována za baculku. Měla jsem zkrátka výraznější pozadí. Všichni ostatní byli vedle mě takoví malí a hubení,“ vzpomíná Nicole Eggertová. „Jsem si jistá, že vysílání seriálu Pobřežní hlídka mělo velký vliv na to, že holky chtěly najednou podle nás hereček mít větší rty, větší prsa a být hubenější. Sama jsem si tehdy poté, co byla díky bujnému poprsí sexsymbolem Pamela Andersonová, nechala dát prsní implantáty,“ přiznává.

„Museli jsme všichni zůstat fit, nesměli jsme mít celulitidu. Zvláště na ženy byl co se týká dokonalého vzhledu vyvíjen velký tlak,“ dodala Angelica Bridgesová, která v letech 1997-1998 ztvárnila Taylor Walshovou.

Na dokumentárním seriálu After Baywatch: Moment in the Sun se podílelo celkem pětatřicet herců a tvůrců. Ke shlédnutí je na platformě Hulu.