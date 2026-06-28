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April, Cody i J.D. Hvězdy původní Pobřežní hlídky objeví i v novém seriálu

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Michael Bergin, Kelly Packardová a David Chokachi v seriálu Pobřežní hlídka...

Michael Bergin, Kelly Packardová a David Chokachi v seriálu Pobřežní hlídka (1998) | foto: © NBC

David Chokachi, Michael Newman, Mitzi Kapture, Kelly Packardová, Michael Bergin...
Kelly Packardová, Donna D’Errico, Traci Binghamová a Michael Bergin v seriálu...
Kelly Packardová, Michael Newman, Mitzi Kapture, Michael Bergin a Jeremy...
Michael Bergin a Brooke Burnsová v seriálu Pobřežní hlídka (1998)
59 fotografií
Pobřežní hlídka se vrací – a s ní i část původního obsazení. Na pláži Venice Beach v Kalifornii byli během natáčení chystaného remaku spatřeni Michael Bergin, David Chokachi a Kelly Packardová, kteří si znovu svlékli do plavek.

Herci z původního obsazení slavného seriálu se během natáčení vrátili ke svým původním rolím a na pláži pózovali se surfy, fotili se a dokonce dělali kliky v písku. Packardová, která hrála April Giminskou, dorazila v zelených bikinách. Chokachi alias Cody Madison se ukázal v modrých plavkách a Bergin, tedy seriálový J.D. Darius, v červeném modelu s květinovým vzorem.

Podle dostupných informací vzniká remake pod hlavičkou stanice Fox a už nyní kombinuje původní tváře s novým obsazením. V projektu se nově objeví například Stephen Amell, Shay Mitchellová, Livvy Dunne nebo Brooks Naderová. Natáčení probíhá od začátku roku a fanoušci se nejspíš dočkají i původních plavčických uniform, které jsou pro seriál typické.

Natáčení nové Pobřežní hlídky je v plném proudu. Brooks Naderová na fotografii druhá zprava (Venice Beach, 18. března 2026)

Nová verze seriálu má navázat na původní příběh Pobřežní hlídky. Tentokrát se děj bude soustředit hlavně na novou generaci plavčíků kolem postavy Hobieho Buchannona, syna legendárního Mitche Buchannona, kterého hrál David Hasselhoff. Podle tvůrců má seriál přinést „adrenalinové záchrany, vztahy a hrdinské činy na pláži“ v moderním pojetí, ale s dávkou nostalgie.

Slavný seriál se vysílal v letech 1989 až 2001 a stal se popkulturním symbolem. Jeho nejspíš nejznámější hvězda – Pamela Andersonová – se v něm ale nejspíš neobjeví.

4. července 2016
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