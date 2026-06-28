April, Cody i J.D. Hvězdy původní Pobřežní hlídky objeví i v novém seriálu

Herci z původního obsazení slavného seriálu se během natáčení vrátili ke svým původním rolím a na pláži pózovali se surfy, fotili se a dokonce dělali kliky v písku. Packardová, která hrála April Giminskou, dorazila v zelených bikinách. Chokachi alias Cody Madison se ukázal v modrých plavkách a Bergin, tedy seriálový J.D. Darius, v červeném modelu s květinovým vzorem.
Podle dostupných informací vzniká remake pod hlavičkou stanice Fox a už nyní kombinuje původní tváře s novým obsazením. V projektu se nově objeví například Stephen Amell, Shay Mitchellová, Livvy Dunne nebo Brooks Naderová. Natáčení probíhá od začátku roku a fanoušci se nejspíš dočkají i původních plavčických uniform, které jsou pro seriál typické.
Nová verze seriálu má navázat na původní příběh Pobřežní hlídky. Tentokrát se děj bude soustředit hlavně na novou generaci plavčíků kolem postavy Hobieho Buchannona, syna legendárního Mitche Buchannona, kterého hrál David Hasselhoff. Podle tvůrců má seriál přinést „adrenalinové záchrany, vztahy a hrdinské činy na pláži“ v moderním pojetí, ale s dávkou nostalgie.
Slavný seriál se vysílal v letech 1989 až 2001 a stal se popkulturním symbolem. Jeho nejspíš nejznámější hvězda – Pamela Andersonová – se v něm ale nejspíš neobjeví.
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4. července 2016