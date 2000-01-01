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Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks Naderová by mohla být novou Pamelou Andersonovou. V ikonických červených plavkách už se na place objevila i Shay Mitchellová v roli plavčice Triny a další krásky. Na své si přijdou i dámy.
Autor: Profimedia.cz
„Hlavně je nechte běhat, to je na tom to geniální,“ říkal v seriálu Přátelé o Pobřežní hlídce Chandler Bing. O záběry běhání mladých plavčic a plavčíků nepřijdou diváci ani v nových dílech.
Autor: Profimedia.cz
Hassie Harrisonová byla původně označována za novou Pamelu Andersonovou, pak ale toto označení převzala modelka Brooks Naderová.
Autor: Profimedia.cz
Hassie Harrisonová bude mít ovšem v seriálu větší roli než Naderová. Je to na rozdíl od ní herečka s řadou zkušeností. Objevila se třeba v seriálu Yellowstone.
Autor: Profimedia.cz
Brooks Naderová je americká modelka, která podstoupila v minulosti liposukci, operaci nosu, zvětšení poprsí, výplně rtů, má fazety na zubech a používá botox.
Autor: Profimedia.cz
Brooks Naderová je podle mnohých stejně sexy jako byla Pamela Andersonová ve své době. Podstoupila na to ale mnohem víc zákroků než Pamela.
Autor: Profimedia.cz
Brooks Naderová bývala dívkou časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Na pózování v plavkách je zvyklá.
Autor: Profimedia.cz
Kanadské herečce Shay Mitchellové je 39 let. Patří tak ke starším herečkám v obsazení, přesto je stejně sexy.
Autor: Profimedia.cz
Shay Mitchellová bude hrát postavu plavčice Triny se proslavila rolí Emily Fields v televizním seriálu americké stanice Freeform Prolhané krásky (Pretty Little Liars)
Autor: Profimedia.cz
Roli zkušeného staršího záchranáře dostal kanadský seriálový herec Stephen Amell.
Autor: Profimedia.cz
Do Pobřežní hlídky vstupuje také bývalý hráč amerického fotbalu a hudebník Thaddeus LaGrone.
Autor: Profimedia.cz
Nové díly Pobřežní hlídky se právě natáčí a v televizi by měly být v roce 2027.
Autor: Profimedia.cz