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Naderová jako nová Pamela i svůdná Mitchellová. Nová Pobřežní hlídka bude sexy

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  14:00
Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks... „Hlavně je nechte běhat, to je na tom to geniální,“ říkal v seriálu Přátelé o... Hassie Harrisonová byla původně označována za novou Pamelu Andersonovou, pak... Pobřežní hlídka Hassie Harrison Brooks Naderová je americká modelka, která podstoupila v minulosti liposukci,... Brooks Naderová je podle mnohých stejně sexy jako byla Pamela Andersonová ve... Brooks Naderová bývala dívkou časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Na... Kanadské herečce Shay Mitchellové je 39 let. Patří tak ke starším herečkám v... Shay Mitchellová bude hrát postavu plavčice Triny se proslavila rolí Emily... Roli zkušeného staršího záchranáře dostal kanadský seriálový herec Stephen... Do Pobřežní hlídky vstupuje také bývalý hráč amerického fotbalu a hudebník... Natáčení nové Pobřežní hlídky je v plném proudu. Brooks Naderová na fotografii...
Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks Naderová by mohla být novou Pamelou Andersonovou. V ikonických červených plavkách už se na place objevila i Shay Mitchellová v roli plavčice Triny a další krásky. Na své si přijdou i dámy.

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