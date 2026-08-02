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Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní
Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...
Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce
Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...
Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii
Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...
Saskia Burešová slaví 80 let. Kdo byli muži jejího života a jaké je její skutečné jméno
Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...
Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství
Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...
Vím, že jsem hrozně špatná herečka, šokuje Nikol Moravcová
Slavnostní premiéra čtvrtého pokračování Spidermana s Tomem Hollandem v hlavní roli, přilákala do kina i Nikol Moravcovou. Překvapivě ale přišla sama. „Manžel to chce vidět v originále, bez dabingu....
Josefína Prachařová po nocích bloudí podzemím metra. A její otec ji hledá
Ve dne spí a v noci bloudí metrem. Josefína Prachařová má momentálně život převrácený naruby. S režisérem Matějem Chlupáčkem připravuje pro Canal+ mysteriózní šestidílný thriller Zmizení Sáry...
Naderová jako nová Pamela i svůdná Mitchellová. Nová Pobřežní hlídka bude sexy
Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks Naderová by mohla být novou Pamelou Andersonovou. V ikonických červených plavkách už se na place objevila i Shay...
Unikli jsme, ale náš hotel je v plamenech, popsal zpěvák Lexa závěr dovolené
Zpěvák skupiny Slza Petr Lexa (35) zažil dramatický závěr dovolené v řecké Kefalonii, kterou sužují rozsáhlé požáry. Zasahují i turistické oblasti a český zpěvák popsal, že hotel, v němž na dovolené...
Baldwinová radí, jak mít i po šesti porodech pevnou postavu bez posilovny
Manželka herce Aleka Baldwina (68) Hilaria (42) se na sociálních sítích chlubí dokonalou postavou v bikinách. Má za sebou šest porodů a tělo i po čtyřicítce dokonale pevné. Ženám radí, jak na to i...
Rádia formují hudební vkus celé republiky, vybíral bych jinou muziku, říká Garand
Raper Paulie Garand a zpěvák Slávek Pham představili společný singl vzniklý v rámci projektu Korzuj za snem. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o spolupráci, významu vizuální stránky umělce i o tom,...
Šebrle vyvedl svou Hedviku: Romča je můj superhrdina, přiznává novinářka
Roman Šebrle (51) vyrazil do kina na Spider-Mana se svou přítelkyní Hedvikou Liškovou (46) a jejím synem. Pro ni to byl vůbec první film o tomto superhrdinovi. Doma má reportérka Primy totiž...
Lucie Výborná: Po odchodu z rádia bylo těžké vstát. Stavím si nový životní půdorys
Tvrdí o sobě, že odmítá shnít v bačkorách. Její životní tempo však k ničemu takovému nesměřuje. Jeden týden rozmlouvá s dalajlamou v indické Dharamsale, druhý už sedí v expedičním autě a uhání za...
Harper Beckhamová má v 15 letech vlastní kosmetickou značku. Míří na americký trh
Dcera bývalého fotbalisty Davida Beckhama a módní návrhářky Victorie Beckhamové Harper (15) už vytvořila svou vlastní kosmetickou značku. Jmenuje se Harlo by Harper a plánuje s ní prorazit na...
Karolína Gorylová získala korunku na Miss Supranational. Skončila pátá
Mezinárodní soutěž krásy Miss Supranational 2026 se uskutečnila v Polsku. Zvítězila Katrina Llegado z Filipín. Reprezentantka České republiky Karolína Gorylová skončila na pátém místě a odvezla si...
Prodej měšťanského domu z novodobého baroka v Městci Králové, v okrese Nymburk
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Nechala jsem si zmenšit zadek, ale víc to nejde, říká raperka Cardi B
Americká raperka Cardi B (33) ráda předvádí se svým pozadím před fanoušky twerking. Před lety si k tomu účelu nechávala injekcemi pozadí zvětšit. Často se ale setkává s reakcemi, že její zadek je...
Po ránu se musím podívat do občanky, vtipkuje Pavel Vítek po infarktu
Zpěvák Pavel Vítek (63) v červnu prodělal infarkt, ale udělal vše pro to, aby se rychle vrátil se na pódium a mohl si splnit svůj sen z dětství. Pro iDNES.cz prozradil, co v životě po infarktu změnil.