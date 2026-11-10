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Po porodu, který chce natáčet, zamíří Charlotte Štiková do lázní. Manžel je nemocný

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Charlotte Štiková s manželem Martinem Stefanem.

Charlotte Štiková s manželem Martinem Stefanem. | foto: Tilen Vajt/Pavel Dvořák

Charlotte už brzy bude maminkou.
Charlotte Štiková
Ornella Koktová a její sestra Charlotte Štiková (3. listopadu 2026)
Charlotte Štiková
37 fotografií
I když žádnou velkou chuť k jídlu nemá, přesto přibrala bezmála třicet kilogramů. Nicméně sluší jí to. Dobré geny má po matce Monice Binias, se kterou však nadobro zpřetrhala kontakty. A to má chvilku před porodem. „Před pár dny jsem si ji zablokovala,“ přiznává Charlotte Štiková.

Neshody se táhly v rodině léta. Sem tam byl pokus zakopat válečnou sekeru na obou stranách, ale nikdy to nebylo nadlouho. Monika, která žije se svým manželem hokejistou v zahraničí, se tak na péči o vnouče podílet nebude. Stejně jako v případě starší dcery Ornelly, která přivedla na svět Quentina, Svena a Lily. Na české poměry neobvyklá jména jsou pro rodinu typická.

Charlotte svojí zatím nenarozené holčičce vybrala jméno Scarlett. „Ovlivnila mě postava z filmu Jih proti severu a taky, že budeme mít svátek ve stejný den. A samozřejmě se mi líbí herečka Scarlett Johanssonová,“ dodává.

Ornella Koktová a její sestra Charlotte Štiková (3. listopadu 2026)

Jedním z problémů s matkou bylo také to, že Scarlett měla být původně Charlottina sestra. Monika Binias totiž potratila dítě, pro které už měla vymyšlené jméno. Své těhotné dceři pak na sociálních sítích výběr jména vyčítala.

Charlotte očekává dítě každým dnem. Výbavičku už má připravenou, celou třpytivou. Na porodní sál se s Charlotte chystá manžel Martin Stefan i sestra Ornella Koktová.

„Celé to chceme natočit, tak to bude zajímavé,“ usmívá se. Uvažuje o porodu do vody, eventuálně i o epidurálu. „Každopádně se na to moc těším. A jsem zvědavá, jaká ta bolest bude, jak velká.“

Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)

Poté má namířeno do lázní. Ne kvůli sobě, ale manželovi, který má velmi nemocné srdce. Se zdravotními problémy bojuje už více než deset let, teď se zhoršily a hrozí mu transplantace.

Společně mají manželé v pronájmu ubytovnu, o kterou se starají. Charlotte se navíc věnuje sociálním sítím. Kdysi si vyzkoušela organizování svatby na klíč, což se jí taky líbilo. „Teď se chci ale soustředit hlavně na to dítě,“ plánuje.

„Museli jsme se odstěhovat do Prahy kvůli práci, ale zároveň nám to místo strašně chybí,“ vrací se v myšlenkách na statek, kde chovala i slepice. „Tak jsme si říkali, že bychom si tam někde postavili chatu.“

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