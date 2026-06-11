Vybavíte si, kdy vás fotbal nejvíc bavil?
Byla to dvě období, která od sebe dělí spousta let. Poprvé jsem se dostal k míči asi v pěti – a strašně mi to šlo. Všiml si toho táta a vzal mě na nábor na Bohemku. Přijeli jsme pozdě, takže už mě nechtěli pustit na hřiště, i když po něm ještě kluci pobíhali. Jak jsme tam tak stáli, jednomu z trenérů se nás zželelo a tátovi řekl, že už je sice málo času, ale ať se mladej aspoň proběhne – od brány na půlku hřiště a zpátky. Já udělal děsně rychle frk–frk, uběhl jsem to snad za tři vteřiny. No, možná trošku přeháním, ale opravdu jen trošku.
Letěl jste jako vítr?
Jo, pánové se na sebe významně podívali, chvíli bylo ticho, načež mi řekli: „Teď si vem balon a běž s ním taky tam a zpátky.“
Klip sklidil všude ve světě veliký úspěch, jenže ministr dopravy prohlásil, že je morbidní a nepřijatelný.