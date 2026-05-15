Klusovi zazpívala ke kulatinám Ewa Farna, rozplakal ho i písničkář Nedvěd

  17:12
Písničkář, herec a bývalý moderní pětibojař Tomáš Klus, který v pátek 15. května slaví čtyřicáté narozeniny, promluvil na Rádiu Impuls o rodině i současných zdravotních problémech a oznámil svůj dosud největší koncert. Ve studiu ho podpořila manželka Tamara i děti, osobně mu přišla popřát a zazpívat také kamarádka Ewa Farna.

Tomáš Klus přišel do Rádia Impuls na rozhovor, ve studiu ho však čekalo překvapení v podobě dortu a návštěvy jeho kamarádky, zpěvačky Ewy Farne, která mu přišla zazpívat k narozeninám. Muzikanta velmi dojalo a dokonce až rozplakalo také videopřání od písničkáře Honzy Nedvěda.

„Vím, že na tom zdravotně není dobře, moc mu přeji, aby mu bylo líp. Mám ho strašně rád, nesmírně mě inspiroval a v některých momentech mého života mi svými písničkami moc pomohl,“ svěřil se Klus v rozhovoru pro iDNES.cz.

Tomáš Klus v slzách. K jubileu mu popřál Honza Nedvěd, Ewa Farná i jeho rodina
Tomáš Klus v rozhovoru pro iDNES.cz natáčeném na Rádiu Impuls (Praha, 15. května 2026)
Na Bezdězu se představí Tomáš Klus.
Klusovi
71 fotografií

Zpěvák ve vysílání poprvé představil také novou společnou písničku se zpěvačkou Věrou Martinovou. „Nesmírně si Věry vážím, je to první dáma českého country a můj dlouholetý idol. Obdiv k ní jsem sdílel i se svým tátou, se kterým jsme jezdili na různé country festivaly,“ vzpomíná.

Ve středu Klus oznámil, že kvůli vážným zdravotním potížím musí zrušit několik nejbližších naplánovaných koncertů. Lékaři mu objevili hematom na hlasivkách, kvůli kterému momentálně nemůže zpívat.

„Zdraví pokulhává, ale to nejhorší jsme vyvrátili. Měl jsem strach, že to bude něco daleko nepříjemnějšího, protože to tak vypadalo, ale naštěstí to je „jen“ hematom na vertikulární řase, což je nepravá hlasivka, jak jsem byl poučen. Myslím, že to bude brzy v pořádku,“ doufá.

V dětství přišel o sestru a později i o otce. Život ale umí i vracet, říká Tomáš Klus

Na Impulsu oznámil Klus také svůj zatím největší koncert. „Bude to 27. listopadu v O2 Universu. Myslím, že nejlepší, co pro sebe můžeme v dnešní době udělat, je právě to, že se společně potkáváme – ne jako profilové obrázky, ale jako živí lidé,“ míní.

Od roku 2013 je Tomáš ženatý s Tamarou Klusovou, se kterou žijí v Mníšku pod Brdy a vychovávají své tři děti, dcery Josefínu a Jenovéfu a syna Alfréda. Také rodina na rádiové oslavě nechyběla. Jak budou slavit v soukromí?

„Půjdeme na skvělé jídlo, všichni jsme gurmáni. Pak se zahrabeme doma a pustíme si asi nějaké filmy, moc rádi spolu všichni trávíme společně čas v jedné posteli, natulení na sebe. Budeme narozeniny trávit v klidu v tom nejužším rodinném kruhu. Veškeré bujaré oslavy se odkládají na neurčito,“ popsal muzikant.

Hudbě se věnuje už i jeho dcera Jenovéfa. „Má napsáno několik písniček a má vlastní dívčí kapelu. Josefína také skládá, obě hrají na piano, za dva roky končí základní školu a chce jít na konzervatoř. Myslím, že nás nemine to, co jsme si nejméně přáli – máme fotbalistu a herečky a zpěvačky,“ dodává se smíchem Klus.

Zpěvák, herec a textař Tomáš Klus patří už řadu let k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Ve svých textech často reaguje na společenské dění, podporuje ekologické iniciativy a otevřeně komentuje politickou situaci.

Rodák z Třince byl v mládí úspěšným sportovcem. V roce 2002 získal zlatou medaili v moderním pětiboji družstev na dorosteneckém mistrovství Evropy. Kvůli sportu se později přesunul do Prahy, kde nakonec vystudoval činoherní herectví na DAMU.

Mluvili jsme o dalším dítěti, ale nakonec zůstaneme u třech, říká Tomáš Klus

Hudební průlom přišel v roce 2007, kdy vyhrál soutěž Czechtalent s písní Dopis. O rok později vydal debutové album Cesta do záhu(d)by s hity jako Nina nebo Pocity. Následovala úspěšná alba Hlavní uzávěr splínu, Racek nebo Proměnamě, které se stalo nejprodávanější deskou roku 2014. Dlouhodobě vystupuje s kapelou Cílová skupina, na projektu Klusymfonie spolupracoval také s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Velkou pozornost vzbudil v anketě Český slavík, kde dokázal porazit i Karla Gotta. Později se ale rozhodl anketu populární hudby bojkotovat kvůli nesouhlasu s vyřazením rappera Řezníka.

Vedle hudby se úspěšně prosadil i jako herec. Diváci ho znají například jako prince Jakuba z pohádky Tajemství staré bambitky, objevil se také ve filmech Tři bratři nebo Přání k narozeninám a v seriálech Na vodě či Místo zločinu Zlín.

Tomáš Klus je známý i svou občanskou angažovaností. V minulosti se účastnil demonstrací za nezávislost justice a po ruské invazi na Ukrajinu pomáhal uprchlíkům na polsko-ukrajinské hranici. V posledních letech veřejně podporuje také výzvy za příměří v Pásmu Gazy a kritizuje izraelsko-palestinský konflikt.

