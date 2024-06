Čuříková, Augustová, ale i Suchý a Stránský měli co do činění s Vlaštovkou

Pionýrská vlaštovka

Pořad se vysílal jednou týdně střídavě z českého a slovenského studia a nabízel kaleidoskop reportáží, zajímavostí a rozhovorů. Základ tvořilo referování o činnosti pionýrských organizací. Ve studiu se často objevil mladý budovatel s červeným šátkem, aby se pochlubil svým úspěchem nebo třeba vynálezem. Součástí pořadu bylo i hudební okénko, které nabídlo jak živé vystoupení, tak debatu s interprety. V pásmu nechyběly seriály.

Nová moderátorka

V 80. letech se hlavní tváří Pionýrské vlaštovky stala moderátorka Marcela Augustová (58). Předtím ale zažila velké zklamáni. „Snila jsem o tom, že se stanu herečkou, ale u přijímaček na DAMU jsem zůstala těsně pod čarou. Tehdy jsem byla nešťastná, jenže je fakt, že toho nadání nemám dostatek. Táta to viděl a vcelku na rovinu mi to říkal. Štval mě tím, ale pak jsem poznala, že měl pravdu,“ vzpomínala Augustová, která pak zkusila štěstí v televizi.

Na svůj první den před kamerou si pamatuje zcela jasně. „Do Pionýrské vlaštovky jsem točila ve Starých Splavech reportáž s dětmi, které se učí hrát tenis,“ uvedla.

Pořad pro mladé vznikl už v roce 1964. Tenkrát se jmenoval jen Vlaštovka a uváděla ho někdejší rozhlasová hlasatelka Olga Čuříková (†83).

„Cyklus se vysílal každou sobotu od 18 do 19 hodin. Tehdy byly ještě pracovní soboty. Lidé přišli z práce a zapnuli si televizor. Na výběr neměli, a tak mě postupem času začali poznávat na ulici,“ líčila Čuříková, která se později vdala za herce Jiřího Pleskota (†75) a po jeho boku vystřídala Jiřinu Jiráskovou (†81).

Čuříková se ale sama na obrazovce paradoxně nikdy neviděla. Vysílalo se živě a záznamy se nedělaly. V roce 1968 se postavila na odpor proti srpnové okupaci a o rok později ji z Vlaštovky vyhodili, aby na děti nepůsobila špatně ideově.

Peníze letěly do koše

Pořadem prošla i řada dalších známých jmen, třeba Štěpánka Haničincová (†68) nebo Jiří Suchý (92), který přitom v době normalizace nesměl téměř nic. Traduje se historka, podle níž hlavní ideolog komunistů Vasil Biľak (†96) prohlásil: „Udělejte už něco s tím Suchým!“ Myslel to tak, ať mu definitivně zatnou tipec, jenže jeho přisluhovači to pochopili opačně a začali herci nabízet práci.

„O historce vím, ale potvrzenou ji nemám. Ale je fakt, že v 70. letech jsem na chvíli najednou mohl do televize. Mimo jiné jsem natočil krátký film pro Pionýrskou vlaštovku. Ale pak zase přišel zákaz a všechno to letělo do koše. A já se radoval aspoň z toho, že jsem je připravil o ty tisíce, co je stála výroba,“ vykládal Suchý.

Zrod dětské hvězdy

V Pionýrské vlaštovce začínala řada známých umělců. V roce 1983 se v tamější hitparádě objevila dětská skupina Spolužáci s písní Moucha. Jejím nejslavnějším členem byl Josef Melen (50) a uskupení o rok později proslulo hitem Né, pětku né.

V pořadu odstartoval kariéru i herec Martin Stránský (54). „Pamatuju si svoji první roli, za kterou jsem dostal zaplaceno. Točil jsem pro Pionýrskou vlaštovku pořad o etiketě. Hrál jsem chlapečka, který se neumí moc chovat,“ culil se Stránský.