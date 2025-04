Manželka Pierce Brosnana se pochlubila novou postavou. Zhubla 45 kilogramů

Brosnan nyní propaguje nový seriál MobLand, kde hraje po boku Helen Mirrenové a Toma Hardyho. Keely Shaye Smithová se na premiéře ukázala v černých krajkových šatech a pochlubila se hubenější postavou. Shodila asi pětačtyřicet kilo. Herec měl na sobě modrý oblek, bílou košili a stříbrnou kravatu.

Brosnan a Smithová se seznámili v Mexiku v roce 1994. Vzali se o sedm let později a mají spolu dva syny: Dylana (28) a Parise (24). Smithová prozradila, že když herce poprvé potkala, hned ji zaujal. Podle ní měl „rošťáckou jiskru v očích“. „V Keely jsem našel skvělou ženu. Jednu z milionu,“ řekl.

Keely Shaye Smithová a Pierce Brosnan v New Yorku (31. března 2025) Keely Shaye Smithová a Pierce Brosnan v Londýně (16. července 2018)

Jde o Brosnanovo druhé manželství. Jeho první manželkou byla herečka Cassandra Harrisová, se kterou byli manželi jedenáct let. Měli spolu syna Seana (41). Harrisová zemřela na rakovinu vaječníků v roce 2013. Po její smrti si herec adoptoval její dvě děti z předchozího vztahu, syna Christophera (52) a dceru Charlotte, která v roce 2013 zemřela na stejnou nemoc jako matka. Bylo jí 41 let.

Při natáčení bondovek jsem se zranil

Představitel Jamese Bonda Pierce Brosnan zavzpomínal na natáčení filmové série o agentovi 007, kterého ztvárnil v letech 1995 až 2002. Herec v pořadu Jonathan Ross Show prozradil, že se při natáčení jedné bondovky zranil. „Ano, zranil. Loď sjela z řeky, narazila do restaurace a dřevo mi rozřízlo obličej. Tak jsem jel do nemocnice, kde mi to zašili,“ prozradil.

Podle irského herce je třeba s jistým rizikem při natáčení akčních scén počítat. „Se zraněními se musí žít. Daniel Craig se vrhal do všeho po hlavě. Byl opravdu úžasný. Jeho odvaha to podstoupit a tolik toho vydržet byla opravdu působivá. Při hraní takové role se zraníte, o tom není pochyb. Musíte mít výdrž,“ pochválil kolegu, který hrál agenta 007 od roku 2006 do roku 2021.

Brosnan se ovšem při natáčení zranil několikrát. Když natáčel film Zítřek nikdy neumírá v roce 1997, kaskadér ho omylem zasáhl do obličeje. Po nehodě mu zůstala nad rtem jizva. Scény filmu potom museli natáčet z jeho levé strany, aby se zranění skrylo před kamerou.

Z filmu Zítřek nikdy neumírá

Brosnan také prozradil, zda by si znovu Bonda zahrál. „Nikdo se mnou o tom nemluvil. Slyšel jsem všechny ty spekulace. Poslouchejte, oni vědí, kde mě najít. Uvidíme, kam nás vítr zavane,“ řekl. „Bude to práce pro jiného muže. Já tam jít nechci. Se svou kariérou jsem docela spokojený. Mám to za sebou, bylo to báječné. Úchvatná představa, o které se dá rozjímat.“

Herec také připustil, že jej za roli Jamese Bonda uznávají. Toto životní období nazývá jako kouzelné. „Bond je se mnou na celý život. Otevřelo mi to spoustu dveří a umožnilo mi to odejít a založit vlastní společnost a natáčet vlastní filmy - Aféra Thomase Crowna, Matador - umožnilo mi to jako herci přístup do úplně jiného světa,“ vysvětlil.

Pierce Brosnan a Sophie Marceau ve filmu Jeden svět nestačí (1999)

A co si myslí o případném novém Bondovi a spekulacích, že jím bude herec Aaron Taylor-Johnson? „Myslím, že by byl velmi dobrým Bondem. Vlastně hrál v jednom z mých filmů s názvem Dar. Tohoto mladého muže jsme obsadili do hlavní role,“ řekl.

Sám ale nemá v oblibě sledovat své vlastní filmy. „Ne, je to velmi bolestivé,“ přiznává. Herec se v poslední době z role milovníka dostává spíše do role otce. „Jistě, ano, děje se mi to právě teď. Kariéra se posouvá dál a člověk vyroste z určitého věku. Je to takhle prosté. Musíte se s tím smířit.“

Brosnan nakonec zavzpomínal i na natáčení oblíbeného filmu Mamma Mia!. „Bylo to krásné. Bylo až neskutečné, jak moc jsme se při tom filmu bavili. Žádné herectví nebylo potřeba. Bylo to jedno z nejpříjemnějších období mé herecké kariéry. Doufám, že bude i třetí díl,“ řekl.