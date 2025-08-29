James Bond musí zůstat mužem, shodují se Pierce Brosnan a Helen Mirrenová

Dvaasedmdesátiletý irský rodák, který hrál Bonda ve čtyřech filmech v letech 1995 až 2002, teď k tématu uvedl: „Jsem tak nadšený, až uvidím dalšího muže, který se objeví na scéně, a až uvidím zcela novou energii a život pro tuto postavu. Svět Jamese Bonda zbožňuji. Byl ke mně velmi štědrý. Je to dar, který nepřestává dávat. A já jsem teď jen divák, který sedí a říká: Ukažte nám, co uděláte.“
„Jsem obrovská feministka, ale James Bond musí být chlap. Nemůžete mít ženu. Prostě to nefunguje. James Bond musí být James Bond, jinak se z toho stane něco jiného,“ dodala také jeho kolegyně Helen Mirrenová.
Spekulovalo se totiž, že po konci Daniela Craiga v roli agenta 007 by se novým Jamesem Bondem v souvislosti s některými hollywoodskými woke projekty mohla stát také žena.
Herečka v minulosti vyjádřila obdiv hercům, kteří Bonda ztvárnili, nikoli však samotné filmové sérii. „Musím říct, že jsem nikdy nebyla velkým příznivcem Bonda. Jsem velkou fanynkou Pierce Brosnana. Je to také jeden z nejmilejších lidí, s nimiž budete mít kdy potěšení pracovat. A Daniel Craig, kterého jsem poznala trochu osobně, je také velmi milý a uctivý člověk. Celá série Jamese Bonda mě vlastně nezajímala. Nikdy jsem Jamese Bonda neměla ráda. Nikdy se mi nelíbilo, jak byly ženy v Bondovi zobrazovány,“ přiznala osmdesátiletá herečka.
Podle Mirrenové je koncept Jamese Bonda zrozený z hlubokého sexismu. Sama se staví proti představě ženské 007 a trvá na tom, že skutečné příběhy odvážných žen z prostředí tajných služeb si zaslouží vlastní prostor.
„Ženy vždy byly zásadní a neuvěřitelně důležitou součástí tajných služeb. Vždycky byly. A velmi statečné. Když slyšíte o tom, co ženy dělaly ve francouzském odboji, jsou to ohromující, neuvěřitelně odvážné příběhy. Takže bych vyprávěla skutečné příběhy o mimořádných ženách, které v tom světě pracovaly,“ dodala Mirrenová.