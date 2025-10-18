Pořídila jsem si sad v Itálii, pěstuji citrony i olivy, říká herečka Špindlerová

Renato Salerno
Petra Špindlerová (53), známá jako Hanička ze seriálu Rodinná pouta, promluvila o svých dvou velkých vášních – józe a Itálii. V rozhovoru pro iDNES.cz se herečka svěřila s tím, co pro ni každodenní cvičení představuje a pochlubila se, co pěstuje na své italské zahradě.

Potkali jsme se na lekci jógy. Co pro vás v životě jóga znamená, co vám dává?
Jóga je můj život, takže všechno. Bez ní nemůžu žít. (smích) Cvičím skoro denně, jóga mě opravdu dostává do sfér klidu a napojení.

Dá se o józe říci, že je jakýmsi pomyslným botoxem pro tělo?
Určitě. V každém případě udrží klidnou mysl. To v prvé řadě. Vedlejším produktem je pak flexibilní tělo. Začíná to ale v hlavě.

Petra Špindlerová

Cvičíte jógu i s dětmi. Je tam nutná dávka trpělivosti a autority, jaké metody používáte?
Moje metoda je cukr a bič. Děti to musí v první řadě bavit. Svého času jsem hodně učila dětskou jógu, teď už jsou to jen výjimečně pondělky. Mám to ráda, je to hezké, hravé. Je to pro mě vždycky návrat zpátky k dětem. Nemají předsudky, ještě s vámi hezky blbnou a nestarají se o to, jak přitom vypadají, jestli je tohle blbé, nebo ne. Je to hezké a spontánní.

Herečka Petra Špindlerová
Plakát k představení A je to venku!
Petra Špindlerová si pořídila v Itálii sad, z něhož si vozí čerstvé citrony.
Herečka Petra Špindlerová
41 fotografií

Mluvila jste o čisté mysli, ta je potřeba i na silnicích za volantem. Vy jste před chvilkou říkala, že máte za sebou teď přes tisíc kilometrů cesty.
1 500 kilometrů, ano. Je to asi sedmnáct hodin při dobré situaci na silnici. Jasně, že tam to chce klid, jinak by vám už hráblo třikrát.

Aby diváci a čtenáři pochopili, vy jste se velmi zamilovala do Itálie. Co vás učarovalo a co konkrétně tam děláte?
Itálii mám ráda už dlouho. Kdo by neměl. Země, které nic nechybí, od hor, přes moře, výtečné jídlo, milé lidi. Já jsem se do ní zamilovala až tak, že jsem si tam pořídila zahradu. Pěstuji citrony, pomeranče, olivy. Jeden kamarád tomu říká: „Měla jsem farmu v Africe, v tvém případě v Itálii.“ (smích)

Svým blízkým přivážíte vámi vypěstované plody. Co na to říkají? Že konečně poprvé v životě ví, jak opravdu chutná citron?
Určitě. Já toho mám opravdu hodně, moje zahrada je veliká. Je to farmařina a spolupracuji s jedním podnikem. Ženy tam vyrábí marmelády z mých pomerančů, konzervují citrony. To je moc hezká spolupráce. A kdo si chce ode mě koupit citrony, může. Zrovna tamhle na stole jsou ještě s lístečkem včera utrhnuté.

Už jsem měla tyfus a přežila to, říká před cestou do Indie Špindlerová

Co z plodů využijete i na péči o pleť, tedy „skin care“?
Mám hodně rozmarýnu, tak jsem připravila rozmarýnovou vodu. Ta je výtečná. Mám také spoustu bobkového listu, ten je výtečný jako čaj. Čaj z olivovníku je skvělý jako antioxidant a snižuje cholesterol. Citronem si můžete přelévat vlasy pro lesk, ale hlavně do sebe dostanete dávku čerstvého vitaminu C v „raw“ (syrové/nezpracované) podobě.

Diváci vás mají zafixovanou především jako herečku. Co vás momentálně čeká?
Na prknech od konce září hrajeme v Divadle Radka Brzobohatého v rodinné komedii A je to venku! Režíroval ji Petr Svojtka a já hraji mámu Denise Nesvačilové. My jsme roztomilá dvojka, máme se rády a máme moc rády komedii. Je to milý židovský humor o tom, jak si myslíme, že jedna generace je lepší než druhá. Hezké a současné. Co se týká natáčení, čeká mě film Record(wo)man.

Je něco, co byste ze své filmografie nejraději vyškrtla?
To je hezká otázka. Asi nic. Ale jednu dobu mi vadilo a skoro až lezlo na nervy, jak mě všichni přirovnávali k Haničce z Rodinných pout. Jako kdyby jiná má role neexistovala. Pak jsem si řekla: „Aha, když mě tak vidí, musela jsem jí zahrát výborně!“ Každá role je fajn, každá vám dá nahlédnout do lidského charakteru, lidské duše. Do něčeho, co sama nejste. Odžiji si kousek jiného života a svůj rozšířím. Všechno je fajn.

Dokážou čeští filmaři lichotivě zabrat ženu, herečku určitého věku?
Lichotivě? Asi jak kdo. To je také velká otázka. Myslím, že když je ženská sama se sebou v pohodě, je úplně jedno, jak a kde ji zaberou. V momentě, kdy to ustojíte a cítíte se dobře ve své hlavě a ve svém těle, můžou zabrat, co chtějí!

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.

Pořídila jsem si sad v Itálii, pěstuji citrony i olivy, říká herečka Špindlerová

Petra Špindlerová (53), známá jako Hanička ze seriálu Rodinná pouta, promluvila o svých dvou velkých vášních – józe a Itálii. V rozhovoru pro iDNES.cz se herečka svěřila s tím, co pro ni každodenní...

18. října 2025

Manžel chce pracovat, Marta Jandová cestovat. Dřív než budou staří

Je jí jedenapadesát, ale už má promyšleno, co bude dělat za dvanáct let. To bude manželovi Marty Jandové šedesát, takže si budou moci dopřát, po čem touží. A tím je cestování. Rádi by strávili na...

18. října 2025

Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew v pátek oznámil, že se vzdává titulu vévody z Yorku po letech kritiky za své chování a spojení se zesnulým americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem.

17. října 2025  20:48

Brečet jsem ho viděl jen třikrát. Polívka ml. o vztahu s tátou Bolkem i líbání s kolegyní

Premium

V moravské metropoli bude se svým otcem zkoušet jejich novou divadelní hru. A do kin brzy půjdou hned tři filmy – horor a dvě komedie –, ve kterých se objeví. Herec Vladimír Polívka nicméně hodlá...

17. října 2025

Osmany Laffita oslavil šedesátiny. Jsem malý a mám rád velké věci, říká návrhář

Osmany Laffita oslavil 60. narozeniny, které by mu hádal jen málokdo. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil kubánský módní návrhář, který oblékal například Ivanu Trumpovou, Sharon Stone či Eltona Johna...

17. října 2025  15:30

Brigitte Bardotová je v nemocnici, filmová ikona podstoupila operaci

Brigitte Bardotová (91) byla podle deníku Nice-Matin hospitalizována v soukromé nemocnici Saint-Jean v Toulonu, kde měla před třemi týdny podstoupit operaci.

17. října 2025  13:21

Z princezny moderátorkou nejodvážnější show. Kdo je Monika Timková?

Herečka Monika Timková se v posledních měsících stala tváří jedné z nejdiskutovanějších televizních show současnosti. Diváci, kteří si ji pamatují z pohádky Princezna a písař nebo ze seriálu Slunečná...

17. října 2025

Eminem se znovu stane dědečkem. Jeho dcera Alaina čeká první dítě

Rapper Eminem (52) bude podruhé dědečkem. Jeho nejstarší dcera Alaina Marie Scottová (32) oznámila, že se svým manželem Mattem Moellerem čekají první společné dítě.

17. října 2025  12:29

Belgický palác reaguje na spekulace o milostném románku korunní princezny

Na sociálních sítích se hojně sdílí fotografie, která v neformálním prostředí zachycuje dva dědice evropských trůnů – belgickou korunní princeznu Elisabeth a lichtenštejnského prince George. Snímek...

17. října 2025  11:11

Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence

Callum Turner (35) je britský herec a model, známý například svými filmovými rolemi Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata. Od roku 2024 je jeho partnerkou zpěvačka Dua Lipa (30). V červnu...

17. října 2025  9:38

Nechuť k divadlu mi odstartovala těžká bouračka, říká Lucie Zedníčková

Herečka Lucie Zedníčková (56) na otevření turecké restaurace v Praze mimo jiné prozradila, co nesmí mít na talíři. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že se snaží žít především přítomností a na...

17. října 2025

Mluvili jsme o dalším dítěti, ale nakonec zůstaneme u třech, říká Tomáš Klus

Tomáš Klus má s manželkou tři děti a tento počet je prý definitivní. Ale ještě nedávno prý Tamara uvažovala, že by si pořídili miminko. Nakonec však zvítězil „zdravý rozum.“ Klusovi jsou rádi, že se...

17. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.