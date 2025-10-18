Pořídila jsem si sad v Itálii, pěstuji citrony i olivy, říká herečka Špindlerová

Potkali jsme se na lekci jógy. Co pro vás v životě jóga znamená, co vám dává?
Jóga je můj život, takže všechno. Bez ní nemůžu žít. (smích) Cvičím skoro denně, jóga mě opravdu dostává do sfér klidu a napojení.
Dá se o józe říci, že je jakýmsi pomyslným botoxem pro tělo?
Určitě. V každém případě udrží klidnou mysl. To v prvé řadě. Vedlejším produktem je pak flexibilní tělo. Začíná to ale v hlavě.
Cvičíte jógu i s dětmi. Je tam nutná dávka trpělivosti a autority, jaké metody používáte?
Moje metoda je cukr a bič. Děti to musí v první řadě bavit. Svého času jsem hodně učila dětskou jógu, teď už jsou to jen výjimečně pondělky. Mám to ráda, je to hezké, hravé. Je to pro mě vždycky návrat zpátky k dětem. Nemají předsudky, ještě s vámi hezky blbnou a nestarají se o to, jak přitom vypadají, jestli je tohle blbé, nebo ne. Je to hezké a spontánní.
Mluvila jste o čisté mysli, ta je potřeba i na silnicích za volantem. Vy jste před chvilkou říkala, že máte za sebou teď přes tisíc kilometrů cesty.
1 500 kilometrů, ano. Je to asi sedmnáct hodin při dobré situaci na silnici. Jasně, že tam to chce klid, jinak by vám už hráblo třikrát.
Aby diváci a čtenáři pochopili, vy jste se velmi zamilovala do Itálie. Co vás učarovalo a co konkrétně tam děláte?
Itálii mám ráda už dlouho. Kdo by neměl. Země, které nic nechybí, od hor, přes moře, výtečné jídlo, milé lidi. Já jsem se do ní zamilovala až tak, že jsem si tam pořídila zahradu. Pěstuji citrony, pomeranče, olivy. Jeden kamarád tomu říká: „Měla jsem farmu v Africe, v tvém případě v Itálii.“ (smích)
Svým blízkým přivážíte vámi vypěstované plody. Co na to říkají? Že konečně poprvé v životě ví, jak opravdu chutná citron?
Určitě. Já toho mám opravdu hodně, moje zahrada je veliká. Je to farmařina a spolupracuji s jedním podnikem. Ženy tam vyrábí marmelády z mých pomerančů, konzervují citrony. To je moc hezká spolupráce. A kdo si chce ode mě koupit citrony, může. Zrovna tamhle na stole jsou ještě s lístečkem včera utrhnuté.
Co z plodů využijete i na péči o pleť, tedy „skin care“?
Mám hodně rozmarýnu, tak jsem připravila rozmarýnovou vodu. Ta je výtečná. Mám také spoustu bobkového listu, ten je výtečný jako čaj. Čaj z olivovníku je skvělý jako antioxidant a snižuje cholesterol. Citronem si můžete přelévat vlasy pro lesk, ale hlavně do sebe dostanete dávku čerstvého vitaminu C v „raw“ (syrové/nezpracované) podobě.
Diváci vás mají zafixovanou především jako herečku. Co vás momentálně čeká?
Na prknech od konce září hrajeme v Divadle Radka Brzobohatého v rodinné komedii A je to venku! Režíroval ji Petr Svojtka a já hraji mámu Denise Nesvačilové. My jsme roztomilá dvojka, máme se rády a máme moc rády komedii. Je to milý židovský humor o tom, jak si myslíme, že jedna generace je lepší než druhá. Hezké a současné. Co se týká natáčení, čeká mě film Record(wo)man.
Je něco, co byste ze své filmografie nejraději vyškrtla?
To je hezká otázka. Asi nic. Ale jednu dobu mi vadilo a skoro až lezlo na nervy, jak mě všichni přirovnávali k Haničce z Rodinných pout. Jako kdyby jiná má role neexistovala. Pak jsem si řekla: „Aha, když mě tak vidí, musela jsem jí zahrát výborně!“ Každá role je fajn, každá vám dá nahlédnout do lidského charakteru, lidské duše. Do něčeho, co sama nejste. Odžiji si kousek jiného života a svůj rozšířím. Všechno je fajn.
Dokážou čeští filmaři lichotivě zabrat ženu, herečku určitého věku?
Lichotivě? Asi jak kdo. To je také velká otázka. Myslím, že když je ženská sama se sebou v pohodě, je úplně jedno, jak a kde ji zaberou. V momentě, kdy to ustojíte a cítíte se dobře ve své hlavě a ve svém těle, můžou zabrat, co chtějí!