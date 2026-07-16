Věřím, že zázraky existují. Víra ve věci mezi nebem a zemí pomůže, říká Petra Špalková

Před čtyřmi lety jste se mi v rozhovoru svěřila, že byste si ráda zahrála v hezké komedii. Splnila vám role v novém filmu Pět švestek tento sen?
Splnila. Scénář, kolegové i nálada, která panovala na natáčení, byli moc fajn. Snad se to projevilo i na výsledku. Natáčení bylo úžasné a dobrodružné – hlavně ta část, která se odehrávala na moři. Obsazení bylo obsazením snů, hřála jsem se v přítomnosti těch starších kolegů, se kterými navíc byla obrovská zábava. Celé to bylo až neuvěřitelně osvěžující.
Na moři natáčela pětice seniorních herců – Lenka Termerová, Dana Syslová, Petr Kostka, Oldřich Kaiser a Jan Vlasák. Byla jste tam tedy s nimi i vy?
My nesmíme ani naznačovat, jak by řekl pan Svěrák. (směje se) Ale ano, snad můžu prozradit, že z toho mladšího obsazení jsme byli na řeckém ostrově Paxos točit my s Petrem Lněničkou. To je vlastně vtipné, že jsme tam byli za mladíky, to už se nám dlouho nestalo. (směje se)
Snažím se být ani ne přísná, jako důsledná. Moc mi to nejde. Rozhodně mi to jde líp při výchově psů než dětí.