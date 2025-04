„Protože s režisérem se scházíte dva měsíce na zkouškách a pak už ho nevidíte. Přitom to představení hrajete i deset let. Takže rozhoduje, s kým jsem obsazená, s kým ten čas budu trávit. Musí mezi námi být sympatie, pohoda a dobrá nálada,“ vysvětluje herečka. Čímž ovšem nepopírá, že se na spolupráci s režisérem inscenace Malé chytré lži, kterou pro Divadlo Kalich připravuje Pavel Khek, těšila.

„Čím je člověk starší, přirozeně opouští všechny činnosti, které ho vyčerpávají nebo jsou pro něj něčím nepříjemné. A naopak se snaží užít si naplno hezkých a smysluplných chvilek. Víc si vybírá, do čeho vloží energii, protože chce, aby to pro něj mělo smysl. Tím, jak se váš čas na tomto světě zkracuje, nechcete ho trávit planými vazbami,“ dodává.

Před deseti lety odešla na volnou nohu. Dala výpověď v Národním divadle, protože jí vedení nedovolilo souběžně spolupracovat s jinými scénami. „Kdykoliv jsem dostal nabídku odjinud, třeba z Divadla Na zábradlí, kam bych si tehdy ráda odskočila, abych se takzvaně občerstvila, bylo mi to zamítnuto. Když jsem se vedení ptala, jestli můžu zkoušet jinde, odpověď zněla ne, že pro mě mají práci v Národním divadle. A tím, že jsem tam měla angažmá, tak na to měli smluvní nárok,“ vzpomíná Špalková, která na prknech naší první scény cítila mimo jiné obrovský pocit zodpovědnosti.

Přesto tam zůstala dvanáct let. Pak ale přišel zlom. „Bylo mi čerstvých čtyřicet, tak jsem si řekla, že jestli v Národním dál zůstanu, může se mi stát, že tam budu ještě i za patnáct let. Ale frustrovaná a bez odvahy se toho angažmá vzdát, protože s přibývajícím věkem budu mít třeba pocit, že mi ty nabídky už nemusí chodit. Takže jsem vyhodnotila, že je nejvyšší čas pustit se na volnou nohu a odešla jsem,“ vzpomíná.

Doba, kdy se z Národního divadla neodcházelo, je podle mnohých definitivně pryč. „Hodně herců je rádo, když tam dostane práci, ale málokdo to bere jako definitivu, jako se to dělo dřív. Pro spousty herců je to krásná výzva, ty prostory, ve kterých tam hrajete, jsou jedinečné, ale myslím si, že myšlení herců se proměnilo. Národní divadlo už podle mě není vrchol, ve kterém by měl člověk setrvat, ale zajímavá zkušenost, která nemusí být doživotní,“ dodává.

V osobním životě má rovněž docela obyčejné ale zásadní mety. „Nepřeji si nic jiného, než abychom byli v pohodě a zdraví a aby nám bylo doma hezky. Abychom se na sebe po ránu usmáli, objali se a večer taky,“ říká maminka dvou dětí.

Petra Špalková a její dcera Anděla Tichá v seriálu Stíny v mlze (2024)

S Andělou ji televizní diváci vídali v krimi seriálu České televize Stíny v mlze. „Herectví si nechává jako jednu z možností, čím se bude jednou živit. Ale zároveň ji láká dělat učitelku v mateřské školce nebo třeba maskérku, protože ji hodně baví móda a líčení. A tím, že je jí teprve jedenáct a nemusí se ještě rozhodovat, nechává to v sobě zrát,“ říká Špalková o dceři.

Syn se naopak už rozhodl. Chce studovat střední hotelovou školu obor kuchař-číšník. Stejně jako Anděla i on navštěvuje dramatický kroužek, kde je velmi spokojený. „Přesto chce být kuchařem a jednou mít vlastní podnik,“ prozrazuje herečka. „Hraní ho baví, ale netouží po tom, mít ho jako povolání, zůstane mu nejspíš jako koníček.“

Geny se u dětí sešly z obou stran. Od jejich otce, kterým je herec Miloslav Tichý, tak Petry Špalkové, jež má na svém kontě tři České lvy. Dva za role, které ztvárnila ve filmech Bohdana Slámy, s nímž bude v dohledné době točit znovu. Trofeje má vystavené doma v knihovně.

A v Divadelním spolku Kašpar, jehož uměleckým vedoucím je její bratr Jakub Špalek, před rokem a půl režírovala hru Já, Feuerbach. „Přinesla jsem mu text i obsazení a řekla, že bych tu hru chtěla režírovat. Dělala jsem to pro svého kamaráda, nebyla to žádná moje letitá ambice,“ naznačuje, že tento počin byl nejspíš ojedinělý.

V Malých chytrých lžích, které diváci uvidí i na letní scéně Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží si zahraje tchyni Veroniky Arichtevy. „Jsem trošku dominantnější maminka, takže se zásadním způsobem ujmu řešení krize, která v manželství mého syna nastala a na základě toho se provalí něco o mém vztahu s manželem. Takže je to celé krásně zamotané,“ poodhaluje děj. „Líbí se mi, jak jsou všechny čtyři postavy v té hře napsané a že jsou postavené do zajímavých konfrontačních situací.“