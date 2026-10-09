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Zranění před startem StarDance. Petra Nesvačilová může přijít o první živý přenos

Autor:
  13:05
Herečka Petra Nesvačilová (MFF KV, Karlovy Vary, 3. července 2026

Herečka Petra Nesvačilová (MFF KV, Karlovy Vary, 3. července 2026 | foto: Profimedia.cz

Petra Nesvačilová a Filip Hudlický na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Petra Nesvačilová ve StarDance XIV (2026)
Petra Nesvačilová, Filip Hudlický
Petra Nesvačilová, Filip Hudlický
75 fotografií
Herečka Petra Nesvačilová řeší zdravotní komplikace těsně před startem nové řady StarDance. Má naštípnutý kotník a její účast v sobotním prvním přímém přenosu je nejistá. Česká televize uvedla, že rozhodnou následující hodiny.

Jen den před začátkem nové řady StarDance není jisté, zda se Petra Nesvačilová představí v prvním přímém přenosu. Herečka, která se na taneční soutěž připravovala se svým partnerem Filipem Hudlickým, se podle informací Blesku potýká se zraněním kotníku. Deník uvádí, že má jít o jeho naštípnutí.

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Nesvačilová se ke svému zdravotnímu stavu zatím nechce podrobněji vyjadřovat. Když ji redakce Blesku kontaktovala, nejprve se ptala, odkud se novináři o zranění dozvěděli. Následně uvedla: „Víte co, já teď k tomu nic říkat nebudu, jestli ano, nebo ne.“ Na otázku, zda v sobotu nastoupí, však odpověděla optimisticky: „Já doufám, že ano. Teď jsem na zkoušce a víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Nezlobte se.“

Herečka Petra Nesvačilová (MFF KV, Karlovy Vary, 3. července 2026
Petra Nesvačilová a Filip Hudlický na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Petra Nesvačilová ve StarDance XIV (2026)
Petra Nesvačilová, Filip Hudlický
75 fotografií

Nejistotu kolem její účasti potvrdila také Česká televize. „V tento moment nemůžeme vyloučit žádnou variantu, rozhodne následujících 48 hodin a především to, jak se bude cítit Petra, která je rozhodnuta udělat všechno pro to, aby tančit mohla,“ sdělil PR koordinátor StarDance Josef Ducký.

Zda herečka do prvního přímého přenosu nastoupí, bude záviset především na tom, jak se bude cítit a zda jí zdravotní stav dovolí tančit.

Čtrnáctá řada StarDance odstartuje v sobotu 10. října na ČT1. Petra Nesvačilová v ní tvoří taneční pár s Filipem Hudlickým, pro kterého jde o první účast v soutěži. Zda se společně představí už v úvodním večeru, ukážou nejbližší hodiny.

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