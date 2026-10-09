Zranění před startem StarDance. Petra Nesvačilová může přijít o první živý přenos

Jen den před začátkem nové řady StarDance není jisté, zda se Petra Nesvačilová představí v prvním přímém přenosu. Herečka, která se na taneční soutěž připravovala se svým partnerem Filipem Hudlickým, se podle informací Blesku potýká se zraněním kotníku. Deník uvádí, že má jít o jeho naštípnutí.
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Nesvačilová se ke svému zdravotnímu stavu zatím nechce podrobněji vyjadřovat. Když ji redakce Blesku kontaktovala, nejprve se ptala, odkud se novináři o zranění dozvěděli. Následně uvedla: „Víte co, já teď k tomu nic říkat nebudu, jestli ano, nebo ne.“ Na otázku, zda v sobotu nastoupí, však odpověděla optimisticky: „Já doufám, že ano. Teď jsem na zkoušce a víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Nezlobte se.“
Nejistotu kolem její účasti potvrdila také Česká televize. „V tento moment nemůžeme vyloučit žádnou variantu, rozhodne následujících 48 hodin a především to, jak se bude cítit Petra, která je rozhodnuta udělat všechno pro to, aby tančit mohla,“ sdělil PR koordinátor StarDance Josef Ducký.
Zda herečka do prvního přímého přenosu nastoupí, bude záviset především na tom, jak se bude cítit a zda jí zdravotní stav dovolí tančit.
Čtrnáctá řada StarDance odstartuje v sobotu 10. října na ČT1. Petra Nesvačilová v ní tvoří taneční pár s Filipem Hudlickým, pro kterého jde o první účast v soutěži. Zda se společně představí už v úvodním večeru, ukážou nejbližší hodiny.