Máma plakala a já dělala, že je to skvělé. Nesvačilová o drsných hereckých začátcích

Šly vám v dětství kolektivní sporty, nebo jste byla spíš typ, který nikdo nechtěl do družstva, protože hry kazil?
Ráda jsem hrála vybíjenou. Ta mě bavila hodně. Nejvíc poslední fáze, kdy jsem utíkala před míčem. Ale mnohem raději jsem si s kamarádkami hrála kolektivně s panenkami.
Byla jste soutěživá, ctižádostivá holka?
Asi jsem si přála vyhrávat, ale zároveň jsem byla líná na to, abych se nějak prosazovala. Nechci říct, že mi bylo všechno jedno, ale časem jsem zjistila, že soutěžení a porovnávání se s druhými bere tolik energie, že to nestojí za to. Spíš mi to víc bralo, než dávalo. Ale třeba na recitačních soutěžích mě bavilo vyhrávat. Takže jak u čeho.
Měla jsem i hezké lásky, ale poznala jsem i zamindrákované chlapíky, což ale ve dvaceti většinou nejsme schopné poznat. Ale to jsem ještě studovala.