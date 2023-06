Mám ráda rozmazlování, patří k životu, míní Petra Nesvačilová

Inflace hýbe světem a je důležité investovat spíše do věcí, které budou držet svoji hodnotu. Do čeho jste se rozhodla investovat vy?

Já investuji do zlata, protože ho miluju. Miluje ho dokonce i celá moje rodina a především maminka. Takže ta vždycky, když přinesu nějaký hezký prsten domů, tak si ho zkouší a říká, že by si ho taky přála. Ale naštěstí taky toho má dost. Já toho mám tak, že potřebuju vždy něco ještě nového.

Takže si děláte radost krásnými hodnotnými šperky, který budete moct věnovat dceři.

Na to právě myslím. Vždy jsem nějakým způsobem myslela na svoje potomstvo a potom i jejich. Pro mě to je velká investice, taková takzvaná investice do rodu. Takže hodně ráda v tomto směru buduju a vytvářím hodnoty. Zlato je pro mě jedna z těch veličin, která tam patří.

Naučíte dceru, aby měla hodnoty v životě správně vyvážené a budete opatrná s tím, abyste ji nezkazila například rozmazlováním šperky?

Určitě. Ale já jsem i pro rozmazlování. Ale vždy to má být s nějakou mírou. Vím, že člověk může udělat i chyby, to patří prostě k životu. Ale přála bych si moc, aby měla dobré hodnoty a nějak dobře to srovnané a právě ty hranice. Zároveň mám prostě ráda i rozmazlování a myslím, že to patří k životu.

Jste na sebe teď coby máma opatrnější, když víte, že jste na světě taky kvůli někomu, kdo na vás bude teď stoprocentně spoléhat?

Myslím si, že jsem k sobě asi víc zodpovědnější. Opatrnější? To nevím. Ale asi mám taky mnohem větší zemitost a jasně vytyčené hranice. Zároveň si uvědomuju, že to může i udělat novinky, ale takové jemné, mikroskopické. Ale to k tomu patří a jsem za to hrozně ráda. Strašně se mi vlastně ulevilo a držím to. Tam prostě nejde už jen o mě a je to velká zodpovědnost.

Dá se říct, že mateřství nějakým způsobem změnilo vaši hereckou a režisérskou kariéru.

Myslím si, že ji obohatilo. Když si vzpomenu, co tomu předcházelo, a to musím říct, že porod je velká síla a klobouk dolů před všemi ženami na celém světě, protože to je opravdu hlubinná, velká věc. Z toho důvodu asi čerpám nějakou sílu. Změnilo to i v tom, že musím čas tak jako krájet, ale kupodivu toho stíhám víc. Zajímavé. Večer je uspávání, odsávání, práce, muž, zpovídáme se a pak se jde spát. Takže mám tam i to, že se věnuju své vlastní tvorbě. K herectví už jsem se vrátila do natáčení, točím film Aristokratku dvojku, což je taky díky tomu, že mám skvělou podporu v rodině a především v mém muži, který tam je se mnou i dcerou na natáčení.

Co vaše skryté ambice? Ovlivnilo je taky nějak to, že jste se stala maminkou a poškrtala si někde vzadu v hlavě seznam? Nebo tam pořád jsou a jsou stejné, jako byly?

Musím říct, že jsou stejné, jako byly. Díky tomu, že mám takovou rodinu, skvělého muže a super tým kolem sebe, takže naštěstí mám spoustu podporovatelů a spolupracovníků, tak ty věci se pomalu zase rodí a vznikají. Nic jsem neškrtala. Naopak mám pocit, že jich přibylo ještě jednou tolik a je to inspirativní období.

Můžeme vašeho muže otitulovat jako moderního tátu, který stoprocentně funguje a dovede všechno, co třeba někteří muži neradi dělají?

Je to určitě moderní táta, je skvělý, hrozně mu to sluší. Když jede s kočárkem, skvěle se stará, a já si říkám, že je fakt výborný táta. Nemá s ničím problém, takže mám v něm naprostou oporu. Když jsem na place, tak třeba koukám z okna a vidím, jak tam v tom zámeckém parku jezdí dokola. Pozoruju je a je to hezké. Tak jsme tam na něj koukali i minule se štábem, jak tam jezdí. Mít parťáka a takového dobrého chlapa pro život? To je super štěstí, já jsem za to ráda. Jsem vděčná.