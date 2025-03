„Myslím si, že určitě dělám všechny chyby, které může člověk udělat,“ připouští herečka.

Před trendem volné výchovy se ale nesklonila. „Jsem maminka, která má ráda hranice. Jsem docela i přísná, tedy ve smyslu, že se snažím být důsledná. Aspoň takovou mám o sobě představu,“ říká Nesvačilová, která má s partnerem Tomášem Vápeníkem dceru Jasmínu Rikku.

Velký důraz prý klade na to, aby se její dcera nenaučila ranní mrzutosti. „Já totiž nemám ráda po ránu naštvané lidi. Nebaví mě takoví ti lidé, co vstanou, a jsou protivní,“ říká herečka, z níž mateřství udělalo ranní ptáče a od první chvíle, co vyleze z postele je rozjásaná.

Lámat se to začíná až kolem třetí odpoledne. „Tam už začínám být trochu protivňoučká. Ale to naštěstí všichni zmizí, takže to mám jen sama pro sebe,“ říká Nesvačilová.

Při mateřské zvládá hrát i v divadle a práce je teď pro ni jako dovolená. „Hraju v divadle Ungelt a mám tam tři představení, takže si tak jako odskakuju, a to mi dost vyhovuje, protože si vždycky připadám, jako kdybych odletěla třeba do New Yorku. Nebo že jsem v Austrálii. Nebo že zažívám něco třeba na K2,“ popisuje herečka.

Večery, kdy hraje, má dceru na starosti její tatínek. Ten se kromě starosti o dceru stará převážně i o kuchyni, protože ona vaří dětská jídla pro dceru. „Můj muž má rád jídlo, které mu chutná. A tohle mu nechutná,“ vysvětluje Nesvačilová.