Věděla jsem, že bude dobrým tátou, říká Petra Nesvačilová o partnerovi

„Ale Irena to podle mě neudělala ze zoufalství. Igor býval jejím milencem a jí to přišlo do budoucna jako vhodné, přece jenom je to pan doktor. Já jsem za to, aby si lidi dělali, co a jak potřebují. Hlavně, aby to někomu nezpůsobilo nějaké trauma,“ říká svůj osobní názor na danou situaci herečka. Jenomže situace traumatická je: pro Čtvrtníčkovu partnerku, kterou hraje Eva Holubová. Irena se totiž i s miminkem nastěhuje k nim do bytu.

Petra Nesvačilová a Petr Čtvrtníček v seriálu Jedna rodina (2024)

Celá situace zavání polyamorií, což je ale dějová linka jiného trojúhelníku v seriálu. „Mě to nechává klidnou, jestli to tak lidi chtějí mít, tak ať to tak mají. Já to ale ke svému štěstí nepotřebuji. Nejsem na to dobrý typ. Jsem spíš konzervativní, mám ráda, když jsou věci zemitě jasné. Předvídatelné a plynoucí v určitých kolejích,“ prozrazuje o sobě Petra Nesvačilová.

Doma má dceru, které budou na podzim dva roky. Ale před kamerou se rozněžňovala nad chlapečkem. „On byl tak malinký, že pořád spinkal, tak jsem žádný rozdíl mezi nimi neviděla,“ říká herečka. „Ale vnášel do natáčení radost. Díky němu jsme se všichni rozplývali. I Evička Holubová se do toho mého děťátka nakonec zamiluje,“ prozrazuje děj seriálu.

Na jaře loňského roku ukončila Nesvačilová mateřskou a vrátila se jak před kameru, tak do divadla. V Ungeltu nazkoušela s Ivou Pazderkovou hru Vzhůru ke hvězdám, v níž hraje poněkud jednoduchou ošetřovatelku. „Já jsem takový typ, že když vím, že něco musím udělat, tak to prostě udělám,“ líčí svůj boj s divadelním textem. „Biflovala jsem se ho, jako když jsem se kdysi učila na maturitu a můj partner, když jsme vykoupali a uspali naše miminko, se učil se mnou. Hrál Ivu Pazderkovou,“ usmívá se. „A byl v tom fakt skvělý, je to moje láska.“

O svatbě se ale doma zatím nebaví. Ovšem o druhém dítěti Petra přemýšlí, byť zatím není na pořadu dne. Zatím si užívá Jasmínky. „Chodíme na baby jógu, na plavání, kreslení…,“ vypočítává aktivity své dcery. „Mě to baví a Jasmínku naštěstí taky. Jezdíme i na týdenní výlety do hor s jinými maminkami a jejich dětmi. A až budou malé tři roky, půjde do školky. Děti mají rády kolektiv,“ spřádá plány.

Příští rok se Nesvačilová představí v hlavní roli komedie z fotbalového prostředí Kouzlo Derby, kterou natočil Petr Kolečko a Vladimír Skórka. Hraje v něm vysokoškolskou profesorku a zároveň fanynku Sparty. K fotbalu má blízko. „Táta byl prvoligovým fotbalistou, ale teď už je v důchodu a do míče si kopne jenom občas. Ale můj dědeček byl v Táboře správcem fotbalového hřiště,“ přibližuje.

„Přesto fotbalu vůbec nerozumím, přitom jezdím s talk show Tiki Taka, který se mu věnuje. Vždycky, když mi přijde podobná nabídka, říkám tátovi: Prosím tě, mně pořád chodí nějaké fotbalové věci, já to vůbec nechápu,“ směje se.

Léto strávila Petra na různých chalupách a v Řecku. S dcerou, která je prý vtipná a trpělivá i s partnerem, jenž se v roli otce velmi osvědčil. Pro Petru to ovšem není žádné překvapení. „Já věděla, že to tak bude, v tomhle směru mám dobrou intuici,“ usmívá se.