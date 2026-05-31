Petra Nesvačilová má za sebou řadu náročných natáčení, jedno z nich se jí ale zapsalo do paměti mnohem výrazněji než ostatní. V podcastu Hype-Cast zavzpomínala na zdravotní kolaps, který ji postihl během práce na filmu režiséra Benjamina Tučka s názvem Mars. Ten se natáčel v americkém státě Utah.
„Otrávila jsem se tam jídlem. Asi čtyři dny jsem byla v karavanu a tam jsem blinkala,“ přiznala bez obalu herečka. Zatímco zbytek štábu pokračoval v práci, ona bojovala s vážnými zdravotními komplikacemi.
|
Petra Nesvačilová míří na parket StarDance, herečka přijala novou výzvu
Situaci navíc komplikovalo i místo natáčení. Štáb se nacházel daleko od civilizace, uprostřed nehostinné pouště. „Byli jsme úplně v pustině. Bylo to hodně daleko od nemocnice,“ popsala Nesvačilová podmínky, ve kterých se její zdravotní stav náhle zhoršil.
Podle jejích slov začali mít kolegové o její zdraví skutečný strach. „Úplně jsem zezelenala. Vypadala jsem fakt špatně,“ svěřila se herečka. V jednu chvíli se dokonce začalo řešit, zda pro ni nebude potřeba vyslat záchranný vrtulník.
„Chtěli pro mě poslat vrtulník, ale já jsem si říkala, že to snad zvládnu,“ vzpomínala s odstupem. Svou roli podle ní hrály i obavy z astronomických nákladů na zdravotní péči ve Spojených státech. „Říkala jsem si, že bych se z toho účtu asi zbláznila,“ naznačila s humorem.
Nakonec se do nemocnice dostala bez využití letecké záchrany a lékaři jí pomohli zdravotní problémy zvládnout. Přesto na náročné chvíle dodnes nezapomněla. „Bylo to fakt hrozné. Myslela jsem si, že to nikdy neskončí,“ vzpomíná.
„Také jsou tam hadi! Když jsem šla v noci na záchod, strachy jsem se málem zbláznila! Šla jsem s baterkou úplně vyděšená,“ přiznala.
Dnes už o celé události dokáže mluvit s nadhledem, tehdy ale podle svých slov zažila jedny z nejtěžších okamžiků své kariéry. Natáčení v americké poušti se pro ni proměnilo v boj o zdraví, na který jen tak nezapomene.