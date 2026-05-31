Po otravě jídlem jsem zkolabovala v poušti, popsala herečka Petra Nesvačilová

Autor:
  8:49
Natáčení filmu v americkém Utahu se pro Petru Nesvačilovou (40) proměnilo v nepříjemný boj o zdraví. Herečka popsala chvíle, kdy ji během pobytu v poušti skolila otrava jídlem. Její stav byl natolik vážný, že se dokonce zvažoval převoz vrtulníkem do nemocnice.
Petra Nesvačilová

Petra Nesvačilová | foto: Jan Zátorský, MAFRA

Petra Nesvačilová má za sebou řadu náročných natáčení, jedno z nich se jí ale zapsalo do paměti mnohem výrazněji než ostatní. V podcastu Hype-Cast zavzpomínala na zdravotní kolaps, který ji postihl během práce na filmu režiséra Benjamina Tučka s názvem Mars. Ten se natáčel v americkém státě Utah.

„Otrávila jsem se tam jídlem. Asi čtyři dny jsem byla v karavanu a tam jsem blinkala,“ přiznala bez obalu herečka. Zatímco zbytek štábu pokračoval v práci, ona bojovala s vážnými zdravotními komplikacemi.

Situaci navíc komplikovalo i místo natáčení. Štáb se nacházel daleko od civilizace, uprostřed nehostinné pouště. „Byli jsme úplně v pustině. Bylo to hodně daleko od nemocnice,“ popsala Nesvačilová podmínky, ve kterých se její zdravotní stav náhle zhoršil.

Podle jejích slov začali mít kolegové o její zdraví skutečný strach. „Úplně jsem zezelenala. Vypadala jsem fakt špatně,“ svěřila se herečka. V jednu chvíli se dokonce začalo řešit, zda pro ni nebude potřeba vyslat záchranný vrtulník.

Herečka Petra Nesvačilová s manželem Tomášem Vápeníkem (MFF Karlovy Vary, 4. července, 2025)
Safari Park ve Dvoře Králové představil plány na rozšíření. Zprava je herečka Petra Nesvačilová, ředitel a senátor Přemysl Rabas (za SEN 21), hradecký hejtman Petr Koleta, dvorský starosta a hejtmanův náměstek Jan Jarolím (oba ANO) a krajský radní pro životní prostředí Rostislav Jireš (SPD). (10. května 2026)
Poklepání na základní kámen rozšíření Safari Parku ve Dvoře Králové. Zleva je ředitel a senátor Přemysl Rabas (za SEN 21), herečka Petra Nesvačilová, hradecký hejtman Petr Koleta a dvorský starosta a hejtmanův náměstek Jan Jarolím (oba ANO). (10. května 2026)
„Chtěli pro mě poslat vrtulník, ale já jsem si říkala, že to snad zvládnu,“ vzpomínala s odstupem. Svou roli podle ní hrály i obavy z astronomických nákladů na zdravotní péči ve Spojených státech. „Říkala jsem si, že bych se z toho účtu asi zbláznila,“ naznačila s humorem.

Nakonec se do nemocnice dostala bez využití letecké záchrany a lékaři jí pomohli zdravotní problémy zvládnout. Přesto na náročné chvíle dodnes nezapomněla. „Bylo to fakt hrozné. Myslela jsem si, že to nikdy neskončí,“ vzpomíná.

„Také jsou tam hadi! Když jsem šla v noci na záchod, strachy jsem se málem zbláznila! Šla jsem s baterkou úplně vyděšená,“ přiznala.

Dnes už o celé události dokáže mluvit s nadhledem, tehdy ale podle svých slov zažila jedny z nejtěžších okamžiků své kariéry. Natáčení v americké poušti se pro ni proměnilo v boj o zdraví, na který jen tak nezapomene.

Po otravě jídlem jsem zkolabovala v poušti, popsala herečka Petra Nesvačilová

