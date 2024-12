Točit o zločinu a podsvětí? Znovu bych do toho nešla, říká Petra Nesvačilová

Diváci vás poslední dobou vídají v show Možné je všechno! To musela být pořádná výzva. Dělalo vám něco konkrétního větší problémy?

Upřímně už ani nevím, jelikož jsme to natáčeli téměř před rokem. Nabídku jsem přijala, když jsem přestávala kojit, takže i to ovlivnilo moje vnímání celého natáčení, jelikož jsem byla v takovém radostně hormonálním opojení. Byl to pro mě výlet, dobrodružství a setkání s přáteli. Užívala jsem si to. I díky skvělému týmu režiséra Pepeho Majeského. Bavilo mě to moc. A vzpomínám si, že běhání po kostičkách z lega bylo výzvou.

Velmi pečlivě si promýšlím, co budu dělat a co ne. Projekty natočím rychle a devadesát procent času jsem doma s naší dcerou.