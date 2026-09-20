Tlak před StarDance je obrovský, pomáhají modlitby, říkají Nesvačilová a Hudlický

Jak moc vzrušující je pro vás být na tiskovce k nové řadě StarDance?
Petra: Já jsem zaprvé moc ráda, že jsme na tomhle krásném místě. Mám hodně ráda britskou ambasádu, takže jsem vděčná, že tady zase můžeme být. A potom jsem hodně ráda, že tady máme úžasnou partu lidí. Mám z toho setkání takový pocit pozdního oběda a jsem velice ráda, že si to můžu takhle užívat se vším všudy. StarDance začíná už 10. října!
Filip: Přesně tak. Je to zase o chlup reálnější. Už jsme viděli upoutávku, takže už se to prostě děje. Celou dobu se zdálo, že je to hrozně daleko, a najednou už je to tady. Pro mě ta tiskovka asi symbolizuje: Dobře, jsme tam. Skoro.
Jste s blížícím se datem prvního živého přenosu více nervózní?
Petra: Je to tak, velmi. Chodíme meditovat, hodně si čteme knihy od Dalajlámy, zapalujeme svíčky, používáme aromatické oleje a teď to dáváme hodně na modlitby. (smích) Ten tlak je obrovský, takže jsme under pressure!
Filip: Já to jen potvrzuji. Ten tlak je opravdu velký a je pravda, že se snažíme různými metodami uklidnit.
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Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance
Taneční tréninky jsou velmi intenzivní. Jaké změny na sobě vidíte a pociťujete?
Petra: Ty nejlepší. Jsem moc ráda, že člověk po mateřské může takhle nastoupit do toho drilu, což vlastně vyšlo přesně akorát. Vzhledem k tomu, že jsem taková tryskomyš, musela jsem některé práce posunout a věnovat se sportu, což bych si za jiných okolností určitě nebyla schopná dopřát. Takže jsem za to velice ráda.
Jaká metoda výuky při trénincích na Petru nejvíc funguje?
Filip: Určitě je potřeba zachovat pauzy, to je součást té metody. A rozhodně je Petra ráda chválená a naštěstí je ji za co chválit. U každého tance je to trošičku jiné, vždycky to tak nějak oťukáváme. Ale myslím si, že jsme se hezky sladili.
Petra: Ano. Když mi třeba tanec nejde, Filip mi řekne: „Ty jsi tak hezky zavřela dveře. Nádherně.“ A já už jsem happy a mám hotovo.
Po dvaceti letech končí ve StarDance moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková a letos budou touto show provázet naposledy. Co vy na to?
Petra: Upřímně jsem moc ráda, že jsme s Fílou u toho a že si je můžeme užít. Jsou oba dva úžasní, mám je moc ráda. A konec? Chápu a respektuju, že to tak prostě někdy v životě bývá.
Filip: Je to tak. Jsem rád, že jsme je ještě stihli. A zároveň jsem moc zvědavý, kdo je v budoucnu nahradí.
Jak být skutečně stoprocentně připraven na výkon v živém přenosu a jak se nenechat ovlivnit kamerami a plnou halou lidí?
Petra: Na to už máme zaplacené výborné elektrošoky. Počítám, že budeme pod nějakými prášky. (smích) Třeba Tomáš z kapely O5 a Radeček mi řekl, že jde teď na měsíc do tmy. Každý máme nějaké své taktiky. Uvidíme.