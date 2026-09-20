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Tlak před StarDance je obrovský, pomáhají modlitby, říkají Nesvačilová a Hudlický

Renato Salerno
Herečka Petra Nesvačilová a tanečník Filip Hudlický se připravují na čtrnáctou řadu StarDance. V rozhovoru pro iDNES.cz na tiskové konferenci na britské ambasádě v Praze prozradili, jak se vypořádávají s rostoucím tlakem před prvním přímým přenosem. Petra si pochvaluje intenzivní trénink po mateřské, Filip zase přiznává, že je velmi zvědavý, kdo po dvaceti letech nahradí odcházející moderátorskou dvojici Marka Ebena a Terezu Kostkovou.
Petra Nesvačilová a Filip Hudlický na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Petra Nesvačilová ve StarDance XIV (2026)
Petra Nesvačilová, Filip Hudlický
Petra Nesvačilová, Filip Hudlický
75 fotografií

Jak moc vzrušující je pro vás být na tiskovce k nové řadě StarDance?
Petra: Já jsem zaprvé moc ráda, že jsme na tomhle krásném místě. Mám hodně ráda britskou ambasádu, takže jsem vděčná, že tady zase můžeme být. A potom jsem hodně ráda, že tady máme úžasnou partu lidí. Mám z toho setkání takový pocit pozdního oběda a jsem velice ráda, že si to můžu takhle užívat se vším všudy. StarDance začíná už 10. října!
Filip: Přesně tak. Je to zase o chlup reálnější. Už jsme viděli upoutávku, takže už se to prostě děje. Celou dobu se zdálo, že je to hrozně daleko, a najednou už je to tady. Pro mě ta tiskovka asi symbolizuje: Dobře, jsme tam. Skoro.

Jste s blížícím se datem prvního živého přenosu více nervózní?
Petra: Je to tak, velmi. Chodíme meditovat, hodně si čteme knihy od Dalajlámy, zapalujeme svíčky, používáme aromatické oleje a teď to dáváme hodně na modlitby. (smích) Ten tlak je obrovský, takže jsme under pressure!
Filip: Já to jen potvrzuji. Ten tlak je opravdu velký a je pravda, že se snažíme různými metodami uklidnit.

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Taneční tréninky jsou velmi intenzivní. Jaké změny na sobě vidíte a pociťujete?
Petra: Ty nejlepší. Jsem moc ráda, že člověk po mateřské může takhle nastoupit do toho drilu, což vlastně vyšlo přesně akorát. Vzhledem k tomu, že jsem taková tryskomyš, musela jsem některé práce posunout a věnovat se sportu, což bych si za jiných okolností určitě nebyla schopná dopřát. Takže jsem za to velice ráda.

Jaká metoda výuky při trénincích na Petru nejvíc funguje?
Filip: Určitě je potřeba zachovat pauzy, to je součást té metody. A rozhodně je Petra ráda chválená a naštěstí je ji za co chválit. U každého tance je to trošičku jiné, vždycky to tak nějak oťukáváme. Ale myslím si, že jsme se hezky sladili.
Petra: Ano. Když mi třeba tanec nejde, Filip mi řekne: „Ty jsi tak hezky zavřela dveře. Nádherně.“ A já už jsem happy a mám hotovo.

Po dvaceti letech končí ve StarDance moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková a letos budou touto show provázet naposledy. Co vy na to?
Petra: Upřímně jsem moc ráda, že jsme s Fílou u toho a že si je můžeme užít. Jsou oba dva úžasní, mám je moc ráda. A konec? Chápu a respektuju, že to tak prostě někdy v životě bývá.
Filip: Je to tak. Jsem rád, že jsme je ještě stihli. A zároveň jsem moc zvědavý, kdo je v budoucnu nahradí.

Jak být skutečně stoprocentně připraven na výkon v živém přenosu a jak se nenechat ovlivnit kamerami a plnou halou lidí?
Petra: Na to už máme zaplacené výborné elektrošoky. Počítám, že budeme pod nějakými prášky. (smích) Třeba Tomáš z kapely O5 a Radeček mi řekl, že jde teď na měsíc do tmy. Každý máme nějaké své taktiky. Uvidíme.

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