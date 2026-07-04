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Nesvačilová předvedla ve Varech výrazný dekolt, bála se pádu na červeném koberci

Renato Salerno
  11:27
Herečka Petra Nesvačilová dorazila na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v romantických šatech od návrháře Tomáše Němce. Pro iDNES.cz přiznala, že na červeném koberci měla jedinou obavu, prozradila, proč tradičně chodí s Hankou Vagnerovou, i co ji letos ve Varech čeká.

Filmové Vary

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Herečka Petra Nesvačilová (MFF KV, Karlovy Vary, 3. července 2026
Petra Nesvačilová a Hana Vagnerová přicházejí na zahajovací večer 60. ročníku karlovarského filmového festivalu. (3. července 2026)
Petra Nesvačilová přichází na zahajovací večer 60. ročníku karlovarského filmového festivalu. (3. července 2026)
Hana Vagnerová a Petra Nesvačilová
70 fotografií

S jakými pocity jste letos vstupovala na červený koberec jubilejních Varů?
Především jsem myslela na to, abych nespadla. (smích) Šaty se mi trochu zamotávaly do mých nádherných nožiček, takže jsem si celou dobu říkala: Prosím tě, hlavně neupadni. A samozřejmě jsem si opakovala: Buď jen krásná, to úplně stačí.

Kdo stojí za vaším letošním lookem?
Návrhář Tomáš Němec. Šperky mám od Auri a jsem moc spokojená. Vlastně i účes vymyslel Tomáš. Říkal, že to musíme udělat jinak než obvykle, takže jsme zvolili romantičtější styl.

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Na červený koberec tradičně vyrážíte s Hankou Vagnerovou. Proč právě spolu?
Kamarádíme se už od mých osmnácti let. Skvěle si rozumíme, máme spoustu společných věcí a vzájemně se inspirujeme. Jsme spolu opravdu rády, takže festival bereme trochu i jako společnou dovolenou.

Manžel tentokrát chyběl?
On je na cestě sem a těší se, až se uvidíme. Není ale úplně extrovert ani typ člověka, který by si užíval procházky po červeném koberci nebo podobné exhibice.

Co vás letos v Karlových Varech čeká?
Mám tady několik schůzek kvůli StarDance a zároveň připravuji dokument pro Českou televizi. Předchozí dva dokumenty byly celovečerní filmy do kin, tentokrát půjde o padesátiminutový dokument pro Českou televizi. Takže kromě herečky jsem tady vlastně i v roli režisérky.

Takže letos hlavně business?
Přesně tak!

Filmové Vary - univerzál

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