Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

„Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška,“ oznámila Petra Kvitová ve čtvrtek na Instagramu u společné fotografie se svým manželem a koučem Jiřím Vaňkem a jejich synem.
Prvního potomka přivedla bývalá profesionální tenistka na svět v červenci 2024, chlapeček dostal jméno Petr. Tehdy čtyřiatřicetiletá Petra Kvitová porodila symbolicky v době vrcholícího Wimbledonu, který sama v letech 2011 a 2014 vyhrála.
Petra Kvitová a Jiří Vaněk se vzali v červenci 2023 na statku Oblík u Loun. Vaněk byl trenérem Kvitové od roku 2016, o čtyři roky později jejich vztah přerostl v lásku. „Někdy se to tak vyvine. Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár,“ řekla Petra Kvitová v roce 2021, kdy se rozhodla přestat svou lásku tajit.
Slavná tenistka chodila v minulosti například s tenisty Adamem Pavláskem či Radkem Štěpánkem a hokejistou Radkem Meidlem. Jiří Vaněk má z prvního manželství dva dospívající syny.
Petra Kvitová se na statku u Loun provdala za trenéra Jiřího Vaňka
Dvojnásobná wimbledonská šampionka se letos v srpnu na US Open rozloučila s kariérou, od února se pokoušela o návrat na kurty, výsledkově se jí však nevydařil.
V roce 2011 Petra Kvitová triumfovala na Turnaji mistryň a ve světovém žebříčku vystoupala v kariéře na druhé místo. Na okruhu WTA získala levoruká hráčka z Fulneku ve dvouhře 31 titulů, předloni ovládla turnaje v Miami a Berlíně. Sezonu 2023 ukončila na čtrnáctém místě světového žebříčku. V roce 2016 získala bronz na olympijských hrách v Riu de Janeiru, šestkrát také pomohla k triumfu ve Fed Cupu.
Z bývalých reprezentačních spoluhráček Kvitové jsou už dvojnásobnými matkami Barbora Strýcová, Andrea Sestini Hlaváčková či Lucie Šafářová. Loni v březnu porodila prvního potomka další bývalá fedcupová vítězka Lucie Hradecká.