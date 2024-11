Na tenis nemyslím, furt kojím, říká wimbledonská šampionka Petra Kvitová

„Dvojnásobná wimbledonská šampionka, šestinásobná vítězka Fed Cupu, ale co je nejpodstatnější, je to úplně poprvé, kdy můžeme přivítat Petru v roli nejkrásnější, v roli maminky,“ přivítal tenisovou hvězdu ve studiu Inkognita moderátor Libor Bouček, krátce poté, co se panelisté Jakub Prachař, Adéla Gondíková, Ondřej Brzobohatý a Richard Genzer snažili návodnými otázkami zjistit její totožnost.

Hřebíček na hlavičku uhodil Richard Genzer otázkou, zda se jí po její sportovní kariéře změnila postava. To Petra posléze okomentovala: „Tělo se mi po té sportovní kariéře hodně změnilo, bohužel. Doufám, že jenom na chvíli.“ Dlužno dodat, že tenistce mateřství velmi sluší.

Libor Bouček a Petra Kvitová v pořadu Inkognito (2024)

Přestože se jí život od základů změnil, mateřství ji baví. „Je to jiné, z toho sportu je to rozdíl, ale zároveň jsem byla zvyklá mít vše naplánované a být profík, tak teď to mám v roli maminky. Furt kojím. Malej má dobrý servis, vitamíny dostává pravidelně. Moc nespí, má hlad. Je větší, než by měl být. Asi o dvě kila přesahuje tabulky,“ prozradila na syna Petra Kvitová.

Jméno podědil po mamince, překvapivě to ale nebyla ona, kdo ho prosadil. „Spíš Jirka právě. Ten mě na to navedl, jestli bych nechtěla mít syna po mně,“ řekla o manželovi Jiřím Vaňkovi.

Natáčení pořadu Inkognito absolvovala sice pouhé tři měsíce po porodu, už teď ale čelí otázkám na návrat na kurty. Jak takové otázky přijímá? „Já bych je vnímala dobře, kdybych věděla... Ale já nevím, občas jsme si byli zahrát, už trošku sportuju. Sport jako takový mi chybí, ale nechybí mi to cestování a všechno to kolem. Tak uvidíme, jak to s Péťou budeme zvládat,“ uvažuje Kvitová.

Na tenis prý aktuálně nemá myšlenky. „Když jsem byla těhotná, tak ano, ale teď, co mám Péťu, tak na to upřímně nemyslím. Už se ani nekoukám na tenis v televizi. Nějak to opadlo, už mám jiné starosti. Koukám na Inkognito, ale jenom na odpolední, večer už spím,“ přiznala Petra Kvitová v novém díle pořadu, který FTV Prima odvysílá ve čtvrtek 7. listopadu večer.